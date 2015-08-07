光明食品联手主权基金收购西班牙食品分销商 9月底前交割

路透上海8月7日 - 中国大型食品企业--光明食品集团副总裁葛俊杰周五表示，光明食品联手中国一主权基金以及国内一家大型食分销代理公司收购西班牙大型食品分销商Miquel Alimentació公司，目前相关收购协议已签署，正在申报欧盟反垄断审批，预计9月底前完成交割。

他不愿透露此次交易的具体金额，只是说收购价相当于EBITA（息税折旧摊销前利润）的7倍，市盈率约10倍。他还透露，近阶段光明食品将以海外食品分销和代理公司作为主要收购目标，在欧洲将进一步加大布局，已储备了四个并购标的，美国和东南亚亦有一些并购标的项目在洽谈。

中投公司被外界普遍认为是中国唯一的主权财富基金。中投总经理李克平周六表示，未来将把部分注意力放在寻求与中国优质企业的国际合作机会上。

“我们将集中主要精力构建全球分销、代理、集成平台。”他表示，“目前全球食品资源很丰富，我们一个个品牌去谈，已没有必要，我们要为‘中国品牌、全球制造’的战略加快布局。”

他说，光明食品正与Miquel洽谈其与中国市场协同效应如何落地的方案，包括将西班牙一些具价格优势的食品引入中国市场，例如橄榄油、水、葡萄酒、乳制品等；同时光明亦在考虑将选择自身一个品牌，在西班牙当地生产，并在中国和西班牙等海外市场同时销售。

“过去30年，是中国为世界制造，未来30年将是世界为中国制造。”他说，随着全球主要经济体推动自由贸易协议，全球各要素流动加剧，再加上中国加快推动自贸区建设、食品进口关税降低，中国未来对于全球食品的需求量将大幅上升。

对于外界关注的食品产业基金，他表示，光明食品集团正在组建一只专门投资食品和农业的产业基金，将建立人民币基金和美元基金的平行基金机制，以适应国内和全球的资源整合需要，阿布扎比仅是其中一家投资人，还会吸引更多的全球投资人（LP，有限合伙人）。

新华网6月底曾有报导称，光明食品已与阿拉伯联合酋长国阿布扎比控股公司签署战略合作框架协议，成立食品产业基金进行食品方向的联合投资。这一基金的体量筹划在百亿元人民币左右。

光明食品集团此前已在海外收购了七家公司，其中不少是当地分销和代理公司，例如澳大利亚玛纳森公司、法国知名葡萄酒经销商DIVA波尔多葡萄酒公司。

光明食品集团去年营收超过1,200亿元，已确立乳业、糖业、肉业、菜业、米业、品牌食品、现代农业、商业通路和地产物流、金融的“8＋2”主营业务，并拥有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)等四家A股上市公司（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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