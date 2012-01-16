一周经济焦点：中国情况或预示全球经济放缓

* 中国第四季GDP增幅料降至8.7%

* 若中国经济增长令人失望,或引发全球前景忧虑

* 巴西料将降息

路透1月15日电---随着中国经济减速,美国经济改善,身处困境的欧洲至少目前可以避免大规模崩溃,全球经济增长看似会平稳放缓.

标准普尔周五调降法国、意大利和西班牙等欧元区九国评级,让金融市场为之一颤.但市场对此早有预期,或许限制了影响的扩散.

经历了2011年的波动後,若全球经济能温和减速,无疑是个极大安慰,但事实未必如此.

下周希腊与民间债权人的债务重组谈判可能破裂.伊朗核计划引起的紧张局势也继续威胁油市.美国上周数据显示零售销售意外疲软,初请失业金人数意外增多,提醒人们美国经济复苏尚未摆脱困境.

因此,即便有迹象显示今年全球经济增长仅会略微放缓至3%左右,也依然有很多隐忧,其中之一就是中国.

周二数据料显示,中国去年第四季经济增长率由前季的9.1%降至8.7%,为2009年中期以来最低增速.

最大的问题是,减速受外需和国内增长放缓影响的程度各有多高.

如果中国内部增长停滞,就会对德国和美国等国家构成拖累,这些国家正依靠强劲出口来弥补国内增长的低迷.

就这方面而言,11月美国贸易数据多少令人受到鼓舞.美国对华出口增长2.1%,至近一年来最高.

但中国数据则显示12月需求放缓,从美国进口下降2.7%,整体贸易顺差也降至三年低点,为全世界敲响了硬着陆的警钟.

中国通胀率亦下滑,外汇储备在11月和12月连降两月,为2009年初以来首见连月下滑,再次清楚地表明出口对中国经济增长的拉动正在减弱,资本正在外流.

Northern Trust分析师Asha Bangalore注意到另一个重要的贸易关系:中国与德国.中国12月从德国进口增长4.2%,为2009年10月以来最低增速.

"这些趋势的更广泛影响不仅在於德国商业活动受到中国进口放缓的冲击,还在於错综复杂的全球贸易网具有广泛影响力,将转变成对其它贸易夥伴国商业条件的一个拖累,"Bangalore上周致信给客户称.

德国2011年第四季经济较上季萎缩约0.25%,加剧人们对整个欧元区正滑向衰退的担忧.

**新兴市场放缓**

中国需求大幅放缓也将给澳洲和巴西等大宗商品出口国带来冲击.这些大宗商品出口国的经济前景受中国的影响越来越大.巴西消费者的信心明显下降,该国央行下周料将降息至10.5%以刺激经济成长,这是其自8月以来第四次降息.

其他亚洲国家的数据进一步为中国国内经济将如何发展提供少许的线索.

对华出口是一个复杂的指标,因为其无法完全清楚地表明中国国内消费比重有多大,以及最终出口美国或欧洲的半成品有多少.不过数据显示出明显的趋势,即从其他亚洲国家等国流入中国的商品流正在放缓.

台湾12月出口增幅为逾两年来最低,对中国的出口较上年同期下降2.9%,为连续第二个月下降.

马来西亚亦公布对中国出口大幅下滑.同时韩国并警告称,韩国2012年出口前景料更加黯淡,部分归因于中国需求走疲.中国是韩国的最大出口国.

中国经济增速逐步且温和回落将会受到政府的欢迎.在过去两年的大部分时间里,中国政府都在努力使经济降温,以令通胀得到控制.

紧缩周期可能已结束,但中国不会急於降息.下一步举措可能会是下调存款准备金率,且最早或於本周采取行动,以满足春节前的现金需求.

新年因素进一步加大了解读中国经济数据的难度.比如,分析师预期12月制造业数据的意外强劲可能与新年假期需求有关,未来几个月或会被修正.

1月制造业数据看起来可能会异常的差,因这期间工人返乡跟家人团圆,工厂通常关闭.今年春节来得尤其早,去年春节2月3日.

"新年庆祝活动和出行给经济数据带来了一点影响,这不仅是中国大陆如此,整个地区亦是如此,"汇丰(HSBC)亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称.(完)