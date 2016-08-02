焦点：日本安倍内阁批准1300亿美元财政刺激计划

路透东京8月2日 - 日本首相安倍晋三内阁周二批准了13.5万亿日圆(1,320.4亿美元)的财政措施，作为重振疲弱经济的部分努力。其中包括向低收入者发放现金和基础设施支出。

这项财政计划包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，来自财政投融资计划(FILP)的6万亿日圆专款，这部分不在政府的总体预算之内。

“我们今天编制了一个有力的经济方案，旨在落实未来的投资，”安倍周二上午对内阁大臣及执政党高层出席的一个会议表示。

“通过这套方案，我们将不仅能够刺激需求，而且将实现由民间需求带动的可持续的经济成长。”

该方案的规模达到28.1万亿日圆，但其中包括公私合作和非政府直接支出，因此可能不会立即提振经济增长。

安倍已于上月下令让政府制定刺激计划，以提振受消费低迷困扰的经济，尽管以超宽松货币政策、支出和结构性改革承诺为组合的“安倍经济学”已推行了三年。

而就在几天前，日本央行再次放松政策，并宣布计划在9月评估其货币刺激计划，令市场再度预期该行可能采取某种形式的“直升机撒钱”做法，为政府刺激通胀的支出计划印制钞票。

安倍将在周三重组内阁，且倡导大规模公共工程支出的二阶俊博(Toshihiro Nikai)预计会被任命出任执政党的二号职务，凸显了安倍面对外界担心货币宽松正在达到极限的情况，将重心向“第二支箭”财政政策转移。

具体将如何为上述支出计划融资并不明朗，不过政府正在考虑发行建设债券。财政刺激方面的压力，令人质疑日本能否控制住巨额债务。

政府估计该刺激计划将在短期内让实质GDP增加约1.3%。官员们并称，该计划将在未来数年实施。

SMBC日兴证券分析师预计，在截至2017年3月的本财年，经济刺激方案将只会把实质GDP增幅提高0.4个百分点，下一年度提高0.04个百分点。

“随着公共工程和派发现金的效果在2017财年稍晚减弱，日本可能面临财政悬崖，”SMBC日兴证券的资深分析师Koya Miyamae表示，意指在刺激方案结束后支出将会收缩。

“为了避免财政悬崖，政府可能重施大规模刺激。考虑到必须在2018年底前举行大选，政府直接支出规模将变得更大，可能进一步推迟日本财政整顿目标的实现。”(完)