焦点：亚洲1-4月吸纳伊朗石油超出核协议允许数量

路透东京5月30日 - 2014年1-4月，亚洲买家从伊朗进口的石油超过了核协议允许的水平。该协议放松了部分西方制裁，以换取伊朗限制核活动。

根据去年11月签订并于今年1月开始实施的核协议，伊朗同意限制其铀浓缩计划，以换取部分制裁放松。作为该协议的一部分，在截至7月20日的六个月中，伊朗应该将其石油出口保持在大约100万桶/日。

然而，伊朗石油最大的买家--中国、印度、日本和韩国，在1-4月合计进口伊朗原油平均为124万桶/日，比上年同期增长近三分之一。至少自去年11月以来，这四个国家的需求就一直支撑伊朗石油出口量高于核协议规定的上限。

2013年底和2014年初伊朗石油出口增长，令美国一些人士担心放松制裁已经让伊朗经济受到提振；但奥巴马政府的官员表示，预计在完整的六个月期间内，伊朗石油出口仍将符合协议要求。

“我不认为目前美国希望对伊朗采取强硬立场，”JBC Energy Asia执行董事Richard Gorry表示。

“伊朗并没有太多原油可以出口，这种情况无法无限持续下去。伊朗出口受到生产问题的限制。更大的问题是没人能投资于伊朗的上游行业，产量是持平或下降的状况，”他说。

自从去年在日内瓦达成协议后，伊朗和六国谈判没有取得突破性进展。

虽然过去两个月，亚洲从伊朗进口的原油总量下降，接近协议的水准，不过2月进口量达到每日近140万桶--还没算上输至土耳其和叙利亚等其他地区的原油--这意味着，伊朗应该没有守住六个月出口目标。

追踪油轮运量的消息人士透露，伊朗5月原油出口可能反弹至约138万桶/日。这些原油多半将于6月运抵亚洲。根据协议，伊朗石油出口必须在截至7月20日的六个月期间降至100万桶/日。

**4月进口**

根据政府和油轮追踪数据，伊朗的四个主要买家在4月日进口122万桶原油，比3月高出6%，且差不多是一年前的两倍。

伊朗最大的石油出口客户--中国4月购买规模是上年同期的一倍多，达到创纪录的近80万桶/日。与此同时，印度上月从伊朗的进口量较上年同期也大增逾90%至约22.5万桶/日，不过这低于今年第一季的平均水准。

韩国4月进口量较上年同期高9%，为每日略超13.5万桶。日本经济产业省周五公布数据显示，同期伊朗对日本的原油出口增加逾六倍至每日56,934桶。

欧盟周二表示，美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国与伊朗的下一轮会谈将于6月16日至20日在维也纳举行。

这六大国希望伊朗同意削减核扩散活动，并接受更严格的联合国核查，使伊朗无法拥有迅速生产原子弹的能力，以此换取结束对伊朗的经济制裁。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/李爽 审校 蔡美珍/张涛/高琦)

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