焦点：澳洲央行降息25个基点至纪录低位1.5% 以抵御通缩

2011年7月27日，图为在悉尼拍摄的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼8月2日 - 澳洲央行周二将指标利率下调25个基点至纪录低位1.5%，为年内第二次调降，以避免经济陷入通缩，并抑制澳元过度涨势。

澳洲央行此举符合市场普遍预期，澳元兑美元最初回落，但随后迅速反弹，因为投资者预期其它央行也会祭出放宽举措，凸显在当前负利率司空见惯环境下压低澳元面临的挑战。

“澳洲央行显然是要避免很多类似国家都已遭遇的近零通胀率，”安保资本投资首席经济学家Shane Oliver称。

“鉴于通胀率已这么低，而且如果他们不降息，澳元兑美元到现在可能涨至0.76-0.77水平，所以他们感觉可能必须要采取行动。”

澳元兑美元最新报0.7528美元，稍早一度低见0.7486。澳元展现出韧性的主要原因是，市场已在消化央行进一步降息至1.25%的可能性。

银行间利率期货走势暗示12月或之前再度降息的可能性为68%。同样，三年期公债收益率降至1.39%，比隔夜拆款利率还要低。

澳洲央行总裁史蒂文斯依然对于政策前景三缄其口。他在执掌澳洲央行十年后，将于下个月退休。

“委员会判定，通过在本次会议上放松货币政策，经济可持续增长及通胀逐步回归至目标水准的前景将得到改善，”史蒂文斯称，他同时指出通胀率将可能在较长一段时期内维持在低位。

上周公布的数据显示，澳洲第二季消费者物价指数(CPI)升幅放缓至17年低位，基础通胀率触及历史低位1.5%。

这远不及央行2-3%的长期目标区间，显示经济需要加速增长，才能避免过低的通胀演变为新常态。

**楼市风险减弱**

邻国新西兰已然陷入了这种局面，通胀率仅为0.4%，导致新西兰央行面临在下周政策会议上降息的沉重压力。

长期饱受通缩困扰的日本，上周扩大刺激规模；分析师完全预计英国央行周四将重启宽松。

若美联储升息，将有助于提升美元汇率，但联储官员似乎不急于行动。

一直有人担心，越来越低的利率恐怕只会让举债购房潮流愈演愈烈。考虑到澳洲家庭身居全球负债最重之列，这的确是一项真实的风险。

澳洲联邦银行(CBA)很快将其可浮动的抵押贷款利率降至5.22%，不过一系列特殊优惠意味着可以轻松获得5%以下的抵押贷款利率。

但低廉的借款成本也带来了房屋建设的繁荣。这似乎令房价略有降温。

房地产咨询公司CoreLogic本周公布的数据显示，7月澳洲主要城市的房价较上年同期升幅放缓至6.1%，低于6月的8.3%，也远远低于去年11%以上的高位。

澳洲央行总裁史蒂文斯自己也表示，未来几年将有大量公寓投向市场，房地产投资贷款也有所放缓。

“所有这些都表明，降息加剧楼市风险的可能性已下降，”史蒂文斯在政策会议后的声明中说。(完)