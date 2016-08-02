焦点：澳洲央行降息25个基点至纪录低位1.5% 以抵御通缩

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透悉尼8月2日 - 澳洲央行周二将指标利率下调25个基点至纪录低位1.5%，为年内第二次调降，以避免经济陷入通缩，并抑制澳元过度涨势。
澳洲央行此举符合市场普遍预期，澳元兑美元最初回落，但随后迅速反弹，因为投资者预期其它央行也会祭出放宽举措，凸显在当前负利率司空见惯环境下压低澳元面临的挑战。
“澳洲央行显然是要避免很多类似国家都已遭遇的近零通胀率，”安保资本投资首席经济学家Shane Oliver称。
“鉴于通胀率已这么低，而且如果他们不降息，澳元兑美元到现在可能涨至0.76-0.77水平，所以他们感觉可能必须要采取行动。”
澳元兑美元最新报0.7528美元，稍早一度低见0.7486。澳元展现出韧性的主要原因是，市场已在消化央行进一步降息至1.25%的可能性。
银行间利率期货走势暗示12月或之前再度降息的可能性为68%。同样，三年期公债收益率降至1.39%，比隔夜拆款利率还要低。
澳洲央行总裁史蒂文斯依然对于政策前景三缄其口。他在执掌澳洲央行十年后，将于下个月退休。
“委员会判定，通过在本次会议上放松货币政策，经济可持续增长及通胀逐步回归至目标水准的前景将得到改善，”史蒂文斯称，他同时指出通胀率将可能在较长一段时期内维持在低位。
上周公布的数据显示，澳洲第二季消费者物价指数(CPI)升幅放缓至17年低位，基础通胀率触及历史低位1.5%。
这远不及央行2-3%的长期目标区间，显示经济需要加速增长，才能避免过低的通胀演变为新常态。
**楼市风险减弱**
邻国新西兰已然陷入了这种局面，通胀率仅为0.4%，导致新西兰央行面临在下周政策会议上降息的沉重压力。
长期饱受通缩困扰的日本，上周扩大刺激规模；分析师完全预计英国央行周四将重启宽松。
若美联储升息，将有助于提升美元汇率，但联储官员似乎不急于行动。
一直有人担心，越来越低的利率恐怕只会让举债购房潮流愈演愈烈。考虑到澳洲家庭身居全球负债最重之列，这的确是一项真实的风险。
澳洲联邦银行(CBA)很快将其可浮动的抵押贷款利率降至5.22%，不过一系列特殊优惠意味着可以轻松获得5%以下的抵押贷款利率。
但低廉的借款成本也带来了房屋建设的繁荣。这似乎令房价略有降温。
房地产咨询公司CoreLogic本周公布的数据显示，7月澳洲主要城市的房价较上年同期升幅放缓至6.1%，低于6月的8.3%，也远远低于去年11%以上的高位。
澳洲央行总裁史蒂文斯自己也表示，未来几年将有大量公寓投向市场，房地产投资贷款也有所放缓。
“所有这些都表明，降息加剧楼市风险的可能性已下降，”史蒂文斯在政策会议后的声明中说。(完)
(编译 刘秀红/王兴亚/艾茂林/汪红英；审校 孙茉莉/张若琪/戴素萍)
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