焦点：政局不稳削弱澳洲投资吸引力 新西兰元兑澳元有望挑战平价

2016年7月12日，图为新西兰元和澳元硬币。 REUTERS/David Gray

路透惠灵顿7月13日 - 曾在橄榄球比赛中大败澳洲的新西兰，或许在汇市中也快要超过塔斯曼海那头的对手国，新西兰元兑澳元现在眼看就要企及平价水准。

新西兰元在澳新货币中通常被视作较为弱势的一方，但现如今，由于新西兰的投资环境更加有利，从而吸引那些本该流入澳洲的资金改道进入新西兰。

新西兰经济数据强劲，2.25%的指标利率在发达国家中是最高的，这些都令新西兰元大为受益。

与此相对，澳元则受累于该国政治不确定性、低于新西兰的利率，以及可能丧失AAA主权债务评级的前景。澳洲利率目前处在1.75%的纪录低位。

澳新银行的新西兰首席经济学家Cameron Bagrie估计“将在某个时刻开香槟庆祝了”，因澳洲政治局势令该国强有力的投资信誉受到亏损。

“动能在新西兰元这一边，”他说道，不过他预计新西兰元兑澳元将在未来两年左右逐步达到平价，而不是一蹴而就。

新西兰元/澳元上周五攀抵14年高位0.9677后，周三0330 GMT时报在0.9558。

澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)本周宣布大选获胜，化解国会僵局疑虑后，新西兰元即回吐部份涨幅。

然而，Ardea投资管理公司董事长Ben Alexander认为，新西兰元仍可“相当轻易地”触及平价水准。该公司总部位于悉尼，主要销售固定收益商品，旗下管理资产规模达65亿新西兰元(47.2亿美元)。

Alexander指出，新西兰央行迟迟不愿降息，促使渴求收益的资本撤离澳洲，转进新西兰。

尽管汇率高涨照例会令新西兰降息的传闻甚嚣尘上，但该国央行近期明指房产价格飙升为利率按兵不动的一大理由，更增添新西兰元的吸引魅力。

**言之过早？**

可以确定的是，一国货币表现出色将强化国民自尊心，而汇价升值对进口及出国旅游有利，但对出口则不然；身为乳品生产大国的新西兰经济一大趋动力即为外销。

这不是第一次出现有关平价的讨论。

在2015年的英国特威克纳姆举行橄榄球世界杯比赛中，新西兰对澳洲34比17大获全胜，第三次赢得世界杯冠军。但汇市的情况不同，迄今为止还没有庆祝平价的香槟开启。

2015年4月，新西兰元兑澳元触及0.9979左右，是1980年代这两种货币自由浮动以来距平价最近的一次。在此之前，这两种货币曾在1972年达到平价。

新西兰元与澳元接近平价图表：tmsnrt.rs/29A2Wgg

(完)