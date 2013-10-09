焦点：做空澳元时机已到

图为置于一美元现钞上的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透纽约/悉尼10月9日 - 澳元兑美元近期飙升至近三个月的走势预计不会持续，交易员称基本面和技术面都有下跌的原因。

截至周三，澳元兑美元较8月底已上涨近0.05美元，达到0.9455美元，并在9月中触及三个月高点0.9530。

大部分涨势是在美联储上个月出乎市场预料，推迟缩减其大规模刺激计划之后取得的。美联储的举动打压美元下跌，迫使做空澳元兑美元的人士回补仓位。

但交易员表示，有很多理由可以证明澳元的涨势不会持续。

“肯定到了重新做空的时候了，”一家欧洲银行驻新加坡的交易员说。

最新的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在9月24日当周，澳元的净空仓合约较8月的76,779口将近减半至34,819口。8月空仓规模是至少1993年以来最大。

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有更多中性仓位意味着，一旦市场看空澳元，出现更大跌幅的可能性会更高。

前述新加坡交易员称，澳元近期展现出的韧性是由于当前美国预算僵局以及担忧美国可能债务违约。这些因素除了支撑澳元之外，也促使美元指数.DXY跌至近八个月低位。

“但这是暂时的，”他表示，并预计12个月后澳元兑美元将来到约0.85。此外路透访查的43名分析师预计，澳元兑美元将逐步下跌，到明年此时跌至0.8800。

交易员称，中国经济增速是一个关键的风险因素。澳元经常作为对中国曝险的代理货币，中国是澳洲最大的出口市场。

“做空澳元是体现中国重新调整经济题材的最好方式，”巴克莱资本研究主管Jose Wynne表示。

中国政府2013年经济增长目标为7.5%，该水准为逾20年来最低。中国政府一再重申，为了将经济从出口导向转为消费导向，将接受经济增速放缓。

“投资支出放缓应对中国和澳洲的经济成长有负面作用，令澳元压力重现，”巴克莱的Wynne称。

另外，由于矿业投资顶峰时期已过，随着经济调整，澳洲有可能还会降息，这也令澳元承压。

澳洲央行8月将利率降至2.5%的纪录低位，金融市场暗示12月前再降一次息的可能性为三分之一，明年4月前降息的可能性提高至二分之一。

许多分析师认为，如果澳元兑美元保持在0.90上方，那么澳洲央行将再度降息。对于图表模型的技术分析也显示澳元将走低。

“交易员知道澳元有近三年时间从未低于0.9500，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。“而今澳元正从下方接近该水位，他们不会已经忘记这一水位。”

澳元今年以来跌去9%，在兑美元的36种最活跃货币中表现为第六差。(完)

编译 隋芬/杜明霞/石冠兰 审校 田建华/张若琪

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