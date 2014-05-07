焦点：银行业者向亚洲政府和监管机构展开魅力攻势

图为2013年3月4日在香港一处汇丰控股分支机构拍摄的公司标识。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡5月7日 - 银行业者有新的行话来描述它们的亚洲策略：交际手段。

银行业者面对种种指控，像是在中国聘用政府高官后代、在新加坡操纵利率等等。而监管机构对这类指控展开调查，令他们坐如针毡。此外，全球金融危机后密集出台的大量新规也让业者疲于应付。银行业者为此在亚洲监管机构和政府中频频展开魅力攻势。

在主要亚洲金融中心负责银行业务的高管，如今料将花更多时间来和金融监管机构搞好关系。

“监管机构成为主要的利害关系人，重要性堪比大型企业客户，因此各家业者正认清它们对业务的关键作用，”安永会计师事务所在亚洲的金融服务业务监管主管Judy Vas表示。

巴克莱(BARC.L)近来拔擢亚洲赋税主管Li LiKuan出任新加坡主管，强调她的首要职责之一是管理新加坡的“监管关系”。

她的任命相当不寻常。通常出任各国最高主管的都是业务精英--即当地的企业银行家或投资银行家，以完成交易并照顾大客户。但这样的优先顺序正开始改变。

摩根大通(JPM.N)去年延揽DBS唯高达前老板EdmundLee出任其新加坡最高主管，取代了前任较侧重投行客户的Philip Lee。摩根大通并指出EdmundLee的主要职责之一就是掌握该行与政府和监管者之间的关系。

汤森路透合规成本调查发现，与其他地区相较，亚洲地区金融企业的稽核团队在2013年为管理层准备报告所花的时间总计增加最多。有逾三分之一的亚洲企业团队每周至少有一天在做此类工作，2012年时的占比只有约20%。

银行业者也在成立专责监管与政府事务办公室，而他们以前在亚洲是不太重视这个领域的。

“尽管许多企业在美欧已有监管政策和策略部门，但多数企业在亚太地区的这项职能仍是刚刚起步，甚至还是一片空白，”在香港Executive Access的猎头专家Chris Cook说。

**缺乏人才储备**

因此Cook这样的猎头面临一项高难度任务，他表示他的公司目前正试图为几个这样的职位物色人选，因该地区没有现成的人才库可供挑选。

摩根大通1月力邀前IMF亚洲主管Anoop Singh担任亚洲监管事务主管，高盛也将前任美国驻新加坡大使DavidAdelman揽至麾下主管与政府关系。

瑞银在2012年1月聘请前华尔街日报记者Peter Stein担任亚太地区集团政府事务主管。

“交易部门的员工将会被裁，为的是给这些部门腾出位置，”Harvey Nash ExecutiveSearch亚太区主管Marc Baloch说。

他提到汇丰控股(HSBA.L)在考虑聘请具有“交际”技巧的人来负责这方面工作。该银行2012-2013年之间合规部门的人数增加了54%。

在亚洲市场从事这方面工作需要面对的挑战在于，该地区银行监管各自为政且复杂多变，必须应付多如牛毛的监管机构。摩根大通香港的一位发言人说，该行几乎每天要与超过30家的亚洲银行监管机构进行接触。

该银行与亚洲其他全球同业一样，包括银行业、保险和大宗商品等全部业务在内，要向该地区逾100个监管机构报告。

但这些银行在该领域投资所带来的回报愈发明显。

2008-09年金融危机过后，在欧美政府对银行资本和衍生品交易制定新规之际，许多亚洲监管机构则没什么动静。

这让该地区监管机构和企业觉得，这样一套规定对他们没什么作用，比如对衍生品交易的监管规定，该规定是针对美国等流动性更强的市场量身定做，而非亚洲市场。

这促使新加坡、香港和澳洲等金融中心的监管机构在国际舞台上更踊跃发声，比如在国际证监会组织(InternationalOrganisation of Securities Commissions)和金融稳定委员会(FinancialStability Board).

“亚洲的监管机构要求在遵循全球性规则的同时，实行更可行的解决办法，”安永的Vas表示。“这使得亚洲企业高管更有必要与当地监管者进行对话，这样他们可以帮助推动全球化解决方案的确定。”(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/郑茵/李爽 审校 徐文焰/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。