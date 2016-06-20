焦点：银行业者和交易所警告英国退欧公投前后市况艰难

2011年8月9日，欧元和瑞郎纸币的资料图。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦6月17日 - 银行业者和证券交易所均警告客户称，金融市场交易环境艰困且动荡，暗示若英国投票退出欧盟，资产定价可能出现巨大缺口。

自瑞郎在2015年1月剧烈波动以来，这样的警告就不绝于耳。瑞郎剧烈波动导致市场价格出现几分钟的空白，使得银行业者及其客户之间出现冲突。

荷兰国际集团(ING)和法国兴业银行的信件显示出，市场对下周四英国退欧公投、及英镑可能出现一次性剧烈波动的担忧程度。公投结果看来愈发难以预测。

泛欧交易所表示，预计市场波动性和成交量都将增加，因此将采取特别措施，例如从下周一(6月20日)开盘到下下周一(6月27日)收盘期间，扩大或暂停指数和股票期权(选择权)合约的涨跌幅限制。

ING一位发言人证实该行已与客户沟通，警告6月23日公投前后市场交易环境可能艰困。

一名曾经看到沟通信函，但拒绝具名的消息人士表示，信中呼吁客户在定价环境艰困时要保持耐心，而且警告定价可能存在缺口，尤其是英国公投决定脱欧的话。

ING拒绝对信件具体内容发表评论。

路透联络的其他几家大型银行亦拒绝对此发表意见。

一名知情人士表示，法国兴业银行销售及交易部门亦致函客户，对市场波动性及流动性缺口发出警告。

路透并未看到这两封信函的副本。

**瑞士蓝图**

瑞郎的波动主要因为银行无法在客户此前设定的止损位结清外汇仓位，因欧元和美元的买兴不复存在。

银行是否本来可以发现比最终给客户的价格更好的报价，对于这一问题的争论迫使业者举行紧急会议，并导致律师函满天飞，尤其是那些服务于个人和其他小型投机客的零售券商。

目前许多零售券商已正式对客户发出警讯，并提高对客户的保证金要求。外汇交易往往杠杆较高，因此带来的亏损也可能远高于最初押注的规模。

银行和经纪商也表示，机构客户担心公投当日出现定价缺口，因此已结清下周预计最为危险的货币仓位，即欧元和英镑。

“大家一直在调整他们的仓位，以尽可能对那天的风险性事件持中性立场，”ADS Securities驻伦敦首席运营官Marco Baggioli称。

“多数投资机构(buyside)都持中性立场，那些立场有某种偏向的机构则已经与自己的经纪商就保证金规模达成一致。”(完)