（更正）焦点：一带一路上人民币的“英雄梦想”？

(更正：内文年利达律师事务所合伙人“纪晓辉”有误，应为“纪晓晖”。)

作者 孙琦子

路透北京5月18日 - 中国想借“一带一路”下一盘很大的棋，而助推人民币国际化无疑是其中的重要一步。但从目前中资企业海外项目的实战经验来看，“一带一路”战略推进恐怕也很难改变目前人民币被嫌弃的状态，以人民币进行的对外投融资比例依然很低，而且鲜少有境外项目愿意接受人民币作为结算货币。

不能自由兑换的人民币对于投资者来讲“可远观而不可亵玩“。分析人士指出，尽管中国在一带一路沿线国家的投资在增加，且一些国家的出口对中国依存度非常高，但这些国家的公司并不愿意接受人民币作为结算货币；中资企业也倾向于使用美元进行结算，以规避对冲人民币所需成本。

“‘一带一路’战略推进目前也很难改变人民币被嫌弃的状态，”一位不愿具名的政策性银行投资人士坦率地讲。

一家大型央企的财务人士也表示，“我们在中亚、西亚的进口还是用美元，人家都不接受人民币结算，因为人民币不能自由兑换，得走两国货币互换协议，没有公司愿意承担这个麻烦。”

他并表示，企业有海外资产，若在“一带一路”沿线国家投资会直接用境外的美元而不会用人民币，因为使用方便且接受度更高。

一家国资背景的海外基金投资人士亦透露，此前出资方计划给基金增资1,000亿元人民币用于投资国企的海外项目，但这笔钱始终没能用出去。“没有企业愿意接受人民币为结算货币，因为不可兑换。”

中国商务部最新数据显示，今年1-4月中国境内投资者共对“一带一路”沿线的45个国家进行了非金融类直接投资（ODI），累计实现投资仅有39.8亿美元，占同期对外投资总额的15.1%。路透据此测算，今年前四个月中国ODI为263.6亿美元，4月单月约为58.2亿美元，同比降幅高达70.9%。

另外，从具体项目来看，一带一路项目中对人民币的使用程度主要取决于具体项目以人民币计价的收入、负债或支出的匹配程度，同时要考虑人民币国际化的具体进程。

年利达律师事务所合伙人纪晓晖指出，从其项目经验来看，以人民币计价的支出主要是项目EPC（工程总承包）合同之下从中国进口设备及/或劳务的总价格，这主要涉及到该项目进口的全部设备在中国的国产化率的问题。如果中资企业虽然是EPC承包商，但进口设备的国产化率很低，大部分需要从其他国家以美元计价的方式购买，则为了规避其自身人民币与美元的汇兑风险，中资企业作为EPC合同商也不会选择大范围采用人民币计价。

如果项目确有大量以人民币计价的支出需求，则在融资时项目公司就会考虑为该等支出匹配以人民币计价的负债（如项目融资贷款）。当然，项目公司匹配人民币计价的负债还有另一个重要的考量，就是人民币是否能提供币值稳定的预期，以及海外人民币的可获得性。

“跳出对具体项目的分析而从中国整体对外投资的高度，我们注意到以人民币进行的对外投融资比例仍较低，美元仍是一带一路沿线国家倾向使用的主要国际货币。”纪晓晖称。

**当前增加离岸人民币资金的动力不足**

尽管中国一直强调，人民币国际化是中国的中长期战略，但离岸人民币的水位却一直在下降。香港3月末人民币存款余额5,072.7亿元，单月环比减少0.8%；台湾4月底止银行业累计人民币存款3,079.70亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.35%。

这一方面是由于离岸市场对人民币仍有贬值预期，持有人民币资产的意愿不强；另一方面，出于限制资金流出和稳定汇率预期的考虑，监管层也在有意收紧离岸人民币流动性。今年以来离岸人民币汇率和在岸已保持了五个多月的倒挂。

从目前来看，监管层依然没有放开人民币流出的意思。虽然中国正在推进债券市场开放，但目前只打算开放境内市场，将资金引进来；资金出境投资的通道暂未计划放开。

中国央行周二与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”。

“如果人民币汇率不放开、不实现自由可兑换，即便境外人民币资金增加，持有人的选择也是将人民币尽快换成美元，境外机构对人民币资产的投资也会保持谨慎。”前述政策性银行投资人士称。

对人民币资产的谨慎已经从金融市场扩展到了直接投资。商务部的数据显示，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%；1-4月实际使用外资金额2,864.1亿元，同比微降0.1%。

如果放开呢？境内积累的海外投资需求会迅速释放，资金可能短时间大量流出，人民币汇率可能会剧烈波动，甚至出现超调，进而引发金融市场的连锁反应，这在当下是监管层尤其不愿看到的。

**在中长期寻找机会**

中国国家主席习近平日前在“一带一路”高峰论坛开幕式上承诺，中国将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；并鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2,500亿元和1,300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。

前述海外基金投资人士称，很多一带一路国家都是盯住美元或者一揽子货币，只能在一定额度内和中国搞货币互换，而人民币也是盯住一篮子货币，而且美元权重很大；那么如果他们的货币跌了，中国的互换价值就打折，结果中国的外储就会减少，而在当前中国的外储显得尤为珍贵。

不过，也不是没有机会。

据招商证券的报告统计，2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。

“我们也注意到，有些一带一路沿线国家本币针对美元的贬值幅度在近几年内超过了针对人民币的贬值幅度，这可能会给这些国家带来考虑多元化融资渠道并在更大范围内接受使用人民币的激励。”纪晓晖称。

年利达律所印尼合伙人David Holme亦表示，中国已经连续六年成为印度尼西亚最大的贸易伙伴，且中国企业已建成占印尼发电总量四分之一的发电厂，并将在未来几年增加对印尼的运输、电力、电信、采矿、金融、设备制造、电子商务等领域的投资。在此背景下，一旦对人民币的展望转趋乐观，印尼乃至东南亚使用人民币的愿望会转强。

“基本上人民币国际化是将中国的进出口商品用人民币重新计价的愿望推动的。”他称，“中国还将继续扩大用人民币进行投资、融资和对冲产品的途径，而这主要是支持人民币作为交易结算货币的一种手段。”

尽管怀着成为国际货币、为全球提供流动性的英雄梦想，人民币目前还像个被嫌弃的孩子，一边试错，一边努力推销自己，却暂时无法摆脱严格管理的枷锁。不过，梦想总是要有的，万一实现了呢？（完）