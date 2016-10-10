焦点：日本央行总裁称为应对外部冲击 必要时将降息和增买资产

路透华盛顿10月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周六表示，如果外部冲击损害日本经济，并“凸显”进一步宽松货币政策的必要性，日本央行将进一步调降负利率或者扩大购买资产。

但黑田东彦表示，在日本经济继续温和复苏的情况下，他认为目前没有扩大刺激举措的紧迫需求。

“经济总会上下起伏，而在当前阶段，我们认为没必要进一步降息，”黑田东彦在布鲁金斯学会的一个研讨会上表示。

“但如果出现重大冲击，而且我们必须进一步增加货币宽松，那么我们就一定会采取更多行动，”他说，强调称日本央行届时将毫不犹豫地深化负利率或者扩大资产购买规模。

黑田东彦表示，虽然日本央行在货币政策方面没有以汇率为目标，但由于日圆汇率对经济的影响，正在密切监视日圆波动。

在被问及日圆避险买盘是否给日本央行造成问题时，黑田东彦表示，“这不是严重问题，但偶尔会造成麻烦，因其可能导致(日圆)过度升值和干扰市场。”

消息人士曾对路透表示，日本央行将深化负利率以阻止日圆急剧升值；央行将日圆升值视为妨碍提升通胀及经济成长的障碍。

但分析师怀疑日本央行还剩下多少弹药可以对抗外部冲击。日本央行的负利率政策正在损害银行业的利润。

**追求政策协同，非直升机撒钱**

黑田东彦在参加国际货币基金组织(IMF)年会后表示，在新的政策框架下，日本央行资产负债表管理不会出现重大变化。

日本央行上月把政策目标从基础货币转向利率，有些分析师认为这是在给未来缩减资产负债表铺路。

黑田东彦表示，虽然日本央行暂时将保持现在的购债速度，但只要能够实现收益率目标，将来就可以“大幅”降低购债规模。

他说，如果10年期日本公债收益率降于远低于目标的水平，日本央行也可以降低购债速度。

“即使我们的资产购买规模减少或增加，只要我们继续把收益率曲线控制在适当水平，就无关紧要，”他说。

黑田东彦淡化采取直升机撒钱措施的可能性。但他强调了财政与货币政策紧密配合对抗通缩的好处。

“这种协同行动，或者如你们所说的政策组合，可能非常有用。”(完)