焦点：日本央行6月会议料维持政策不变 强调刺激措施退场仍遥远

路透东京6月14日 - 日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。

多位熟知央行思维的消息人士表示，央行总裁黑田东彦也将澄清市场有关央行进行“隐形缩减”的臆测，强调央行近期并非刻意放缓购债速度，纯粹是债市稳定所致。

“购债放缓是央行引导适当收益率水准政策的一个结果，”日本央行理事雨宫正佳周二向国会表示。这个看法被视为代表央行政策的官方立场。

日本央行周五将结束两天的议息会议，料将继续承诺引导短期利率目标在负0.1%，以及根据央行的收益率曲线控制(YCC)，引导10年期公债收益率在零水准附近。

市场人士料关注日本央行总裁黑田东彦在0630GMT的会后讲话，研究可能促使日本央行上调公债收益率目标的新线索。

越来越多的迹象显示日本经济具有活力，给日本央行的沟通带来新的挑战，促使央行思索如何能更清楚沟通其撤回刺激政策的方式，但又不会听起来像是很急迫。

一些议员和学术人士要求披露央行可能如何撤出超宽松政策的细节，但黑田东彦予以拒绝，称因通胀率距其2%的目标还很遥远，这些讨论尚不成熟。

不过央行决策者认为，鉴于要求披露更多信息的呼声越来越高，加强有关未来撤出策略沟通的必要性已然上升。

“日本央行不应当害怕在未来修改（退出策略），应该现在就公开讨论这个问题，并倾听市场的呼声。”日本人寿保险游说团体负责人Akio Negishi表示。

高盛固定收益衍生品业务的主管Jonathan Xiong预计，收益率曲线控制政策或将保持很长一段时间，因为日本央行除了在金融市场波动时充当后援之外，几乎没有什么其他选择。

“央行进退两难，不能放弃收益率曲线控制，但实际上这样做又起不到效果，”Xiong称。

“到了某个时候，政策效果终将面对拷问，人们将质疑政策究竟对潜在基本面带来什么影响？”他质疑，为了达到收益率曲线控制的效果，是否需要以维持庞大资产负债表为代价。

日本央行连续四年大规模购买资产未能加速通胀上升后，该央行调整了政策框架，从瞄准印钞步伐转向控制收益率曲线。

但该央行维持了一年增持80万亿日圆(7,270亿美元)债券的宽泛承诺，以安抚委员会支持大量印钞的委员。

虽然日本央行认为仍有大量债券可供购买，但许多分析师预测其购债计划将达到极，因央行的持仓已占到市场的42%以上。

其实近期数据显示，日本央行的购债步伐已于近几个月明显放缓。分析师预测，该央行的购债步伐会在年底前进一步放缓至60万亿日圆左右，并将从政策声明中删除每年购债80万亿日圆的承诺。

2007年以来央行资产负债表：tmsnrt.rs/2qFwsMB (完)