焦点：日本央行总裁称仍有进一步放宽政策的空间 包括采用新工具

路透东京9月5日 - 日本央行总裁黑田东彦暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策，未理会市场对于该央行已达到政策极限的担忧。日本央行之前已经推出了大规模刺激措施。

他还强调，日本央行本月稍晚进行的全面政策检视不会导致撤出宽松政策。

但黑田东彦承认，日本央行的负利率政策可能会损害金融中介机构，并打击公众对日本银行系统的信心，这表明日本央行已越发在意刺激措施不断上升的成本。

“即便在当前框架下，也有充裕的空间进一步放宽货币政策...不应排除其他新的想法，”黑田东彦周一在一个论坛上说。

“可能会出现被证明有必要采取激进措施的情况，尽管实施激进措施可能需要付出代价，”他说，央行应该“时刻准备好政策选项来应对这种情况。”

在当前负利率加上大规模购买公债和一些风险较高资产的框架下，日本央行已经持有日本公债市场的三分之一日债，并且被银行批评挤压了本已微薄的利润率。

消息人士曾对路透称，日本央行将考虑对其政策框架进行一些修正，并将讨论其超宽松政策的一些意想不到的后果。

黑田东彦首次公开承认，负利率会通过伤害银行获利和养老投资的回报率来挫伤公众的情绪。

但他表示，货币政策还没有达到极限，并强调日本央行有进一步下调负利率的空间。

“对任何一种政策来说，都没有免费的午餐。即便如此，只要总体上对日本经济而言是有必要的，我们就应毫不犹豫地推进(额外的宽松政策)。”

日本央行在7月放宽货币政策，同时承诺在本月的议息会议上全面评估其刺激计划的效果。

一项路透调查显示，多数分析师预期日本央行9月将进一步放松政策，此外许多受访者猜测，日本央行也可能调整通胀目标措词。

“黑田所传达的讯息是日本央行至少将保持进一步下调负利率的选项，以防范日圆突然大涨。不过考虑到可能得为此付出代价，所以央行不见得很快会采取这类举措，”瑞穗证券首席经济分析师上野泰也说。

“至于央行下一步可能怎么做，我预测央行将更加放松政策，方法可能是降低利率或扩大量化宽松，或者是这两者并行。”

面对物价持续低迷，日本央行自2013年在黑田东彦领导下执行激进的宽松政策以来，已数次推迟实现通胀目标的时间。(完)