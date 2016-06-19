一周焦点：英国退欧公投临近 金融市场和各大央行进入警戒状态

路透伦敦6月17日 - 未来一周动荡的全球经济可能面临严峻考验，届时英国可能退欧，这将冲击金融市场，令本已紧张不安的各大央行承受防止新一轮挫跌的压力。

如果周四英国公投选择“退欧”，那么至少短期内会冲击英国经济及其贸易伙伴，并令人质疑欧盟的未来前景；欧盟经济占全球产出的近25%。

这亦令投资者担心许多富裕国家不断上升的反体制风气，就像美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在大选中异军突起。

民调显示“退欧”阵营的支持率领先，投资者已处于高度戒备状态，全球最有影响力的各大央行在不安地等待着结果。

“这对于英国和欧洲来说，显然是非常重要的决定，”美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在维持利率不变后称，“这一决定将对全球金融市场的经济和金融状况产生影响。”

瑞士央行称，假如英国退欧，该央行将努力对抗瑞郎升值，日本官员也表达了类似的忧虑；退欧使外汇市场有可能出现新一轮动荡走势。

分析师称，如果英国“退欧”，将促使美联储暂停下次升息的脚步，全球各央行最终有必要进行合作。

全球经济面临可能新冲击的时点似乎也很糟糕。上次金融危机最严重阶段过去八年后，全球经济成长依旧疲弱，而且高度依赖各央行祭出的规模空前的刺激措施，如今央行可用来进一步支撑经济的政策选项已很少。

经济合作暨发展组织(OECD)预计，如果英国退欧的话，不包括英国在内的欧盟2020年经济成长率将比包括英国时低约1%。

这对欧盟经济将是巨大的冲击，目前该地区经济仅在微弱成长，连锁影响将波及欧盟以外的地区。

OECD警告称，如果英国退欧打击了人们对欧盟前景的信心，那么影响会更严重，这将打压股市，并透过提高借贷成本损及企业和政府。

OECD首席经济学家曼恩（Catherine Mann）称，英国退欧“不利于英国，不利于欧洲，也不利于全球经济。”

国际货币基金组织(IMF)称，如果英国退出欧盟，那么将损及全球经济。

**比2008年还糟？**

对于一些人来说，周四公投的临近，与上次全球金融危机最严重时期类似，尤其是英国，退欧对英国经济的影响将最为深刻。

上次金融危机时担任英国财政大臣的达林本月在一次“留欧”造势活动上称，较之2008年，他更担心本次的公投。

OECD称，如果退欧，2020年英国经济产出将比其留在欧盟低3%。

但太平洋投资管理公司(PIMCO)董事总经理Mike Amey称，如果英国退欧，尽管短期内可能使英国经济陷入衰退，但风险低于最近几年欧元区发生的危机或金融危机时银行业几近倒闭的风险。

退欧支持者在造势活动中，多数时间都对“退欧”后经济将遭受的严重冲击绝口不提。

Gerard Lyons预测，英国退欧后，经济将短暂放缓，之后会稳步上升。他是领导“退欧”阵营的前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)的顾问。

但在退欧阵营以外，很难听到这样的观点。

渣打集团前首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)称，“退欧”将给“经济带来非常严重的后果”。

他称，尽管银行业在当局要求它们拨备更多资金后，状况好于八年前，但金融市场走势将非常动荡，实体经济将因随之而来的不确定性而受到打击。(完)