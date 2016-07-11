热点聚焦：英国公投脱欧后的形势发展一览

2016年6月27日，与西班牙接壤的直布罗陀，图为迎风飘扬的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Jon Nazca

路透伦敦7月8日 - 英国6月23日的公投结果为退出欧盟，这一事件迄今已对全球经济、商业活动、投资者和政治造成重大影响。以下为主要发展情况。

未来一段时期需要关注的重大事件：

- 7月14日：英国央行政策会议和决议记录公布

- 7月21日：欧洲央行政策会议

- 9月9日：英国选出新首相

- 9月16日：欧盟在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发召开非正式会议

- 9月25-28日：英国工党大会

- 10月待定：意大利宪法改革公投

- 10月2日：奥地利重新举行总统大选

- 10月2-5日：英国保守党大会

- 10月13-15日：苏格兰民族党(SNP)大会

- 10月20-21日：欧盟在布鲁塞尔召开正式会议

英国警方称，仇恨犯罪率上升，自英国公投退欧后，增加42%。

民调显示，英退后德国对总理默克尔的支持率攀升。

英国提名Julian King担任在欧盟执委会的执委，接替公投后辞职的希尔(Jonathan Hill) 。

穆迪称南非最易受到英退冲击。

英国国防采购大臣称国防部已对汇率风险进行了充分的对冲。

英退令英国消费者信心遭遇五年来最大降幅。

英国最大的连锁式百货商店John Lewis称英国退欧后，汇率变化成为“一个大问题”。其所售商品中约三分之二为进口，三分之一是用美元计价进行购买。

美国总统奥巴马称英退应不会削弱北大西洋公约组织(NATO)。

7月7日

英国内政部大臣文翠珊和能源部国务大臣利德索姆(Andrea Leadsom)被选为保守党党魁候选人，因此有望成为下任英国首相。

英国最大的服装零售商马莎百货(MKS.L)称消费者信心在英国公投前就已下降，但判断公投影响现在还为时尚早。

标准普尔下调多家银行信贷评等展望但未下调评等，这些银行包括汇丰控股(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)。

美国五家投行向英国财政大臣奥斯本保证，他们将努力帮助伦敦保住全球金融中心的领先地位，但没有承诺在英国退欧后保留就业。

德国工商联会(DIHK)下调德国对英国出口的预期，预计贸易前景变得暗淡。

国际机场协会(ACI)欧洲分会总干事表示，英国公投导致的政治动荡可能打击今年的航空运输需求。(完)