焦点人物：艾洛普成微软下任CEO大热门 救主还是灾星？

路透西雅图/赫尔辛基9月3日 - 上周，一家英国博彩业者将艾洛普(Stephen Elop)列入最可能接任微软(MSFT.O)执行长(CEO)职位的押注对象时，科技业的观察人士大多一笑置之，认为这只是宣传噱头而已。

但随着微软周一宣布收购诺基亚NOK1V.HE的手机业务，艾洛普突然成为就任微软下任CEO可能性最高的候选人之一。

有人认为该收购考虑了艾洛普的因素，但多家投资者以及其他了解董事会想法的人士已经驳斥这个想法。而且，艾洛普在诺基亚的表现也毫无疑问是毁誉参半。

但是至少在微软正迅速投身硬件业务之际，这位个性低调而坚定的加拿大人能在引导微软进军手机市场上扮演关键角色，帮助重塑这家软件巨擘的未来前景。

至少在资历上，49岁的艾洛普适合这个角色。他大致清楚微软是如何运作的，曾在微软的吸钞机--Office部门掌舵将近三年，并且手机市场鏖战之际刚刚在诺基亚度过了三年。

但他呆在诺基亚的时间，还不足以说服许多想要让孤岛化的微软大举重组的人士。

“人们期待微软能经历一些戏剧化的转变，”Jensen Investment Management分析师Kevin Walkush说，“他很明白微软的遭遇，面对巨大的挑战，他做出了困难的决定。这是个相当有力的资历组合。”Jensen Investment Management持有微软股票。“

艾洛普在2011年采纳微软Windows Phone系统做为诺基亚智能手机平台的关键决策，到底是救了诺基亚、还是加速其走向末路，这一点尚未有定论。

艾洛普担任诺基亚CEO期间，诺基亚股价下跌超过60%，市场销售溃退，因其选择以未经考验且名气不响亮的Windows系统，来取代行之有年但已不合时宜的Symbian系统，而不是选择更受欢迎的谷歌Android(安卓)系统。

“他们(诺基亚)仅拿下3%的智能手机市场。第二季手机营收流失了40%，业务基础并不稳固，”瑞典银行分析师Hakan Wranne以此总结艾洛普在诺基亚的作为。“当然，如果他们当初选的是Android，会有何种发展就不得而知了。”

**前往芬兰之路**

不过情况本来有可能更糟糕的。

艾洛普在2010年获任诺基亚CEO时，是该公司第一位非芬兰籍的领导人，当时被众人看好可为诺基亚带来新气象。

他就任之后大幅裁员将近4万人，许多逃过裁员命运的人认为，艾洛普扭转了诺基亚缺乏速度、果断决策、以及对客户及合作伙伴要求缺乏敏锐度的公司文化。

分析师称赞他在过去一年加速推出产品，做法是减少不必要的程序，并强化个别主管的职责。

他在7月接受访问时表示，诺基亚耗费了22个月时间开发N8手机，N8所运行的是现在已经弃用的Symbian操作系统，且是在艾洛普就任之后不久推出。而在Windows Phone系统手机方面，艾洛普将产品上市时间缩短至6-8个月。

艾洛普比微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)及其他美国高科技业高管更为低调，让许多芬兰人感到放心，同时艾洛普因为喜欢冰上曲棍球而与芬兰人有了共通点。

艾洛普每年天能够回复10-20封的客户电子邮件，让人印象深刻。

一名诺基亚的前员工表示，“他人很好。所有人都喜欢他。”这位要求不具名的人士曾与艾洛普密切合作。“他非常朴实，回复所有自己的电子邮件。他的沟通技巧很好，但偶尔也会做出夸张的事。”

艾洛普戏剧化的一面在他令人震惊的“燃烧平台”(Burning Platform)备忘录中一览无疑，这个备忘录是在他于2011年初宣布采用微软Windows Phone操作系统前不久寄送给员工，而这个举动无异于宣判Symbian死刑。

一名要求不具名的诺基亚前员工表示，“这是一份内部备忘录，但鉴于诺基亚的形势，艾洛普知道这份备忘录将流出。”

但在该公司之外，此举备受欢迎，被视为需要改变的诺基亚的翻身之作。

国际数据公司(IDC)分析师Francisco Jeronimo表示，“艾洛普改变了诺基亚的营运模式。他做得很好，他在执行策略及改变公司心态上手脚俐落。”

艾洛普于2008年加入微软，之前他担任Juniper Networks Inc (JNPR.N)营运长而且声望卓着，而在这之前，他曾担任软件业者Adobe Systems Inc (ADBE.O)的总裁。

“他有技术背景，了解工程，他是真的懂，”先前担任艾洛普在微软幕僚长的Paul Murphy表示。“我曾见过他和客户打交道，他应对棘手客户问题的能力非常出色。”

艾洛普较罕为人知的时期，就是他在1992-1998年间担任连锁餐厅业者Boston Chicken的首席资讯官(CIO)，而该公司在1998年诉请破产。

一名熟知内情人士表示，微软对诺基亚的收购，预料不会对寻找新任执行长的特别委员会造成影响，该消息人士强烈暗示艾洛普上任不是十拿九稳的事，但他承认艾洛普的确是一可能的人选。

“人们可能会提出他在诺基亚的表现，并说他失败了，但他真的处理一个很艰困的状况，”Jensen Investment Management的Walkush表示。“他展现出很高的领导能力和才能。”(完)

(编译/审校 隋芬/李婷仪/张明钧/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。