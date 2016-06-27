焦点：投资中国公司债机会近在眼前但外资踌躇不前

路透香港6月27日 - 中国已对外资开放公司债市场，但数以十亿美元计的潜在流入资金却在踌躇不前，因为他们谨慎看待国内信贷评级机构给出的评级。

国内评级机构对约80%的中国企业评级均为第三高评级AA或以上，很大程度上是由于历史来看，政府罕有允许一家公司债务违约的情况。

国际评级机构只评估几个中国债券，但是他们的评级与国内评级机构的差距巨大，这是外资对投资中国债市持谨慎态度的另一个原因。

“我们肯定不会采用中国国内的评级，因为他们不能区分出公司的好坏。在进入在岸市场时，我们仍需要仰赖国际评级机构和我们的内部分析，”宏利资产管理驻台湾固定收益基金经理陈培伦表示。

在去年中国股灾后，中国当局正在设法抑制资本外逃。5月底时，中国央行出台了境外机构投资者投资银行间债市备案细则。

外资在银行间债市持有约170亿元人民币(25亿美元)的公司债。但在整体中国债市，外资持有约6,200亿元人民币，相当于2%，主要持有国债及政策银行的金融债券

相较之下，外资在韩国及印度债市的持有比例分别为6.5%及4.5%。

“我们对中国公司债非常谨慎，因为多数中国公司债并没有国际评等，除非必要，否则我们倾向不去碰，”香港一名投资中国公债的基金经理人称。

公司债占了超过四分之一的中国债务余额。这名基金经理表示，如果外资在债券投资组合中，对公司债给予类似比重的配置，规模将在200-300亿美元。

即使一家企业同时获得国内及国际机构的评等，国内外机构的评估看法仍常有极大落差。

举个例子，中国国内评级机构--大公国际资信评估和中诚信国际信用评级给予兖州煤业的评级是最高一档AAA，意味着投资者面临的风险最小。

但标普给予兖州煤业的评级却只有BB-，在标普整个评级体系中为第13档，并且是非投资级别的评级。

“当我作为基金经理去进行路演时，每当我对投资者介绍称中国国内超过50%的债券都拥有AA或以上的评级时，那听起来简直就像个笑话，”天风证券香港子公司总经理孟小宁说道。

在2014年3月超日太阳能宣布无法偿付债券利息以前，中国是不允许国内发生债券违约的。在那之后，政府开始允许债券违约发生，尽可能小心的让市场力量发挥更大的作用。

中诚信国际业务部总经理杨蕾称，市场风险的增加给国内评级机构提供了发展机会。

杨蕾在接受访问时说，希望看到更多违约事件发生，那样就能够区别细化评级以反映不同层次的风险，那也正是评级机构的价值所在。

目前阶段，国际评级机构在给中国本地企业债券提供评级方面面临监管障碍。穆迪和惠誉官员表示，他们没有获批在中国境内提供公司评级服务。标普拒绝置评。(完)