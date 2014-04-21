焦点：防范中国金融危机的保险似乎并不好卖

图为上海浦东金融区一名男子在乘坐自动扶梯。 REUTERS/Carlos Barria

路透新加坡4月21日 - 防范金融危机的保险产品应该并不难卖，最近的一次危机几乎毁掉了世界经济，而那只不过是五年前的事。

但具体到中国，这个全球第二大经济体爆发全面危机的可能性似乎太过遥远，因此无论这保险多便宜，也不会有什么人去买。

几年来金融奇才们试图向中国市场的投资者兜售这类保险产品，但感兴趣的投资者越来越少，尽管出现过一些令人担心的事情。

仅在过去几个月里，中国就遭遇了首宗国内债券违约事件，一次小规模银行挤兑事件，全球金融危机以来最为疲弱的出口数据，房地产市场明显放缓以及就业市场动荡加剧。

新加坡一位对冲基金经理人SteveDiggle表示，投资者相信，握有将近4万亿(兆)美元外汇储备的中国政府不会听任情况失控。

去年他不得不关闭了一支过去经常押注经济出现灾难性结果的亚洲基金。

“这感觉就好像你在和一个自己制作筹码的人对赌，”Diggle说。

2008-09年全球金融危机之前，他经营着一只成功的基金Artradis，该基金在金融市场动荡期间蓬勃发展。但他现在说，对冲市场灾难似乎已经过时了，不仅仅在中国是如此。

全球各国政府和央行纷纷展示出为避免金融危机而投入大量资金的意愿。中国在2008年底就出台了4万亿(兆)元人民币(约合6,430亿美元)的刺激方案。

“现在已经不是市场力量发挥重要作用的时候了，因为某个机构，比如央行或政府会对市场进程采取强有力和积极的干预，而它们拥有影响市场进程的强大能力。”Diggle说。

**押注黑天鹅事件**

仍有一些对冲基金针对极端和不大可能发生的事件--比如中国经济奇迹会以悲剧收场--进行防范。

Fortress Convex Strategies Group联席首席投资官AndrewWong运营着一只旨在从这些“黑天鹅”事件中赚钱的基金。

“我们通过观察长周期发现这样一种模式，即在发生系统性危机之前，人们购买对冲产品、亏钱，然后解除这些对冲操作。因为这种操作没有效果而且会让人蒙受亏损，结果到危机真正发生时，这些人可能完全没有采取对冲措施，”Wong表示。

“精确的预测市场表现很难，因此总的来说，有必要未雨绸缪。”

对于谨慎或逆势投资者而言，投保中国出现危机这类明显不太可能事件必须便宜。将大把资金押注所谓尾部风险，并且获赔几率很小，这实在徒劳无益。

对冲的成本不菲，尽管一个相对低价的方式是以远低于目前市场价格的履约价购买人民币或中国股票的卖权。

不过一般而言，最低成本的对冲策略也可能是最复杂的。其中一个这类策略要涉及方差互换，利用这一金融工具，投资者可在某种标的债券或股票波动性激增时得到偿付。

为了对冲违约大爆发的风险，购买信用违约互换(CDS)等直接方式并非最有成本效益的。基金可以购买针对某家困境公司的CDS并卖出针对某家信誉更可靠公司的CDS来降低成本。

ING亚洲股票衍生品交易主管CamielHouwen表示，”如果他们想要对冲，价格相对来说很低。但并没有太多人士做这个交易。“

一些基金经理人认为，投资者可能过高估计了中国当局对市场的掌控能力。

摩根士丹利亚洲固定收益策略主管ViktorHjort称，”中国经济出现硬着陆的可能性不大，但如果真的发生，将是会对广泛的资产产生重大影响的事件之一。“

他称，”因此这是个小概率高影响力的情况，考虑对冲这样的情况是理性的。“ (完)

(编译 郑茵/杜明霞/石冠兰 审校 徐文焰/张荻)

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