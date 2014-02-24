中国试图引导外界弱化对GDP增速的过度关注

* 中国央行行长和财长表态旨弱化外界对GDP增幅过度关注

* 强调经济增长更重质量并与民生就业挂钩

* 弱化对GDP数字关注为调结构及改革赢取空间

作者 沈燕

路透北京2月24日 -近期再度席卷多个省份的严重雾霾天气进一步凸显中国经济结构调整的紧迫性。尽管马年伊始外界对中国经济下行忧虑再度泛起，不过从中国央行行长和财长在G20会议上的最新表态，不难看出中国正试图引导外界弱化对其GDP增速过度关注，强调更注重经济增长质量。

面对2014改革年要完成的诸多重任，以及结构调整带来的短期阵痛，淡化对GDP增幅目标的过分关注，无疑也在为下一步改革赢取更多空间。

“从趋势看中国一直在强调淡化GDP增长目标，无论是总理提出的经济增长区间，抑或央行行长和财长此次表态，都反映出中国高层意图引导各界淡化中国具体的增长目标，弱化对增长速度的过度关注。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

中国财长楼继伟上周末在G20（20国集团）会议上称，受气候条件变化、大气污染、产能过剩、资源约束等因素影响，中国现在对全球增长贡献接近30%，甚至今后再低一点都有可能，“中国需高质量的经济增长，目前关注焦点是降低通货膨胀率和促进就业，而非增长。”

王军认为，从中长期目标看，十二五(2011-2015年)中国已提出7%的增长目标，三中全会也明确提出对地方政府不再是以GDP考核，而要结合民生，环保等多个因素。尽管如此，但长期以来形成的对GDP过度关注并不是短期能改变的。

纵观过往，每当中国经济面临下行压力时，外界会屡屡传来唱空中国经济的声音，而这些声音又会或多或少挑动着中国决策者的神经，继而影响到中国政策的松紧，使得中国经济起伏一直跟随政策左右摇摆。

中国2013年GDP（国内生产总值）同比增幅持稳于7.7%，略低于近十年以来平均水平，但仍高于年初确定的7.5%增长目标。而眼下包括制造业采购经理人指数(PMI)在内的诸多先行指标纷纷回落，亦令外界对中国经济下行压力加大的忧虑再起。

中国央行行长周小川就指出，经济放缓的原因包括许多新的投资涌入基础设施建设项目，可能造成产能下降；政府更多鼓励兼顾环境保护，导致生产成本增加，但这也是政府鼓励绿色发展的好迹象。

“一些结构调整和改革有利于增强经济长期基本面，但短期内可能会有负面影响。中国政府将按照十八届三中全会的承诺继续推进结构改革，创造经济增长内生动力。”他称。

楼继伟也提到，中国制造业占GDP比重最高曾达到将近60%，对全球经济增长的贡献超过50%，这是不可持续的，带来了环境污染、产能过剩的问题。

他指出，今后中国还将大力推动服务业的发展，在这个过程中，制造业的比重还会有所下降。下一步，中国将通过改革特别是城镇化改革，带动投资和消费需求，实现经济的可持续增长。

**量化GDP增速目标该不该要？**

很显然，多年来中国无论是对官员还是对地方经济考核，GDP增幅都是一个很重要的量化指标。而要打破惯性思维，弱化各方对GDP的过度关注，中国是否还有必要年年确定一个经济增长目标呢？

“我个人认为今年两会中国可以不提GDP增长目标，与其引导外界弱化对量化指标的关注，不如直接取消，反正十二五规划有个五年的中长期经济发展目标。”王军建议。

他认为，政府强调不唯GDP论英雄，以市场化为导向，并努力引导外界预期，但如果在政策目标中仍然保留GDP增幅目标，外界就很难弱化对量化经济目标的关注。

尽管此前一些外资投行报告也曾有过类似观点，认为中国强调经济结构调整的时候应并弱化并适度下调GDP增长目标。但在现实中，一旦中国经济增速出现放缓迹象，呼吁政策放松，刺激经济以及唱空中国经济的声音立刻甚嚣尘上。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁则认为，取消年度经济增长目标不现实，毕竟当年的GDP增幅是衡量一个国家地区经济水平的综合性指标，但在政策目标的确立上，减少或者模糊量化的政策目标可以尝试。

“对GDP的过度关注往往是在经济面临下行压力的时候，但对经济下行压力有多大这一度的把握上，仍然需要直观的经济指标作参考。”他称。

此前曾有官方消息人士对路透表示，预计中国2014年确定的经济增长目标仍为7.5%。通常经济增长目标会在3月召开的全国人大和政协两会上的总理政府工作报告中出现，并经过人大会议通过。（完）

(审校 张喜良)

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