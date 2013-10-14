焦点：中国通胀走升但风险可控 货币政策宜“以静制动”

图为一名顾客在北京的一家超市选购商品。 REUTERS/Jason Lee

* 9月CPI同比上涨3.1%，创七个月高位

* 整体物价仍在缓慢上行通道

* 不具备大幅跳升风险

* 货币政策“以静制动”尤为重要

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京10月14日 - 受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

业内人士认为，近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。鉴于国内外经济仍面临诸多不确定，尤其美国量化宽松何时退出还是未知，因此对中国而言，货币政策“以静制动”就显得尤为重要。

“通胀上升主要是结构性因素，食品价格上涨较快，也有去年基数影响，”中国国际经济交流中心研究员王军评价称，“全年看下来还是会在区间之内，毕竟物价是缓慢上升的，目前不具备大幅跳升的风险。”

中国国家统计局周一公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.1%，高于路透预估中值2.9%，且为2月以来最高水准；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%，路透预估原本为下降1.4%。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。

王军认为，不能排除四季度个别月份CPI涨幅超过3.5%上限的可能，但总需求低位企稳，还不能支撑一般物价水平有大幅度走高，全年实现物价控制目标问题不大。

“近期通胀仍不构成主要矛盾，稳增长还是更重要，确保经济不要滑出下限，”他称，“明年物价压力略大，但只要在预期范围内，稳健货币政策的基调不会改变。”

9月恰逢中国传统中秋节假期和十一国庆黄金周前夕。统计局数据显示，9月CPI中食品价格同比上涨6.1%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.98个百分点，其中鲜菜和鲜果价格涨幅分别为18.9%和12.5%；9月非食品价格同比涨幅为1.6%。

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申银万国宏观分析师李慧勇评价称，9月CPI涨幅较大主要是受季节性因素和去年同期基数较低影响，但整体来看通胀依然牢牢可控，年内不会造成太大困扰，尤其是目前还面临产能过剩问题。

“数据不会影响到货币政策立场，预计央行会坚持稳健货币政策，”他说。

数据对国内金融市场影响不大，中国股市沪综指.SSEC早盘收涨0.46%，人民币/美元亦小幅上涨；而随着美国债务违约的风险逼近，亚洲股市和美国股指期货周一下跌，避险货币日圆则上涨。

**物价不具备大幅上升风险**

中国今年设定的物价涨幅目标为3.5%，9月数据虽然突破3%但仍然在可控范围内。而且目前国内经济缓慢复苏，总需求对通胀的拉动作用有限，因此分析人士认为，国内物价并不具备大幅上行的基础。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行了详细解读，她指出，9月食品价格环比上涨1.5%，略高于2003-2012年同月1.1%的平均环比涨幅；其中，鲜蛋、鲜菜、鲜果和猪肉价格环比分别上涨7.9%、6.7%、5.4%和2.2%，合计影响CPI环比上涨约0.44个百分点。

“食品价格环比上涨较多，既有中秋、国庆节日因素，也有季节性影响因素，还与部分地区旱涝灾害有关，”她说。

展望未来，交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为，考虑到现在猪肉供应量还是充足，而且近期猪肉环比涨幅已经明显回落，加上现在国内需求回暖9月还有一定反复，国内经济并没有强劲复苏，需求对通胀的拉动作用也不会很强。

“再加上货币政策目前仍保持稳中偏中性格局，输入型通胀压力亦没有明显抬头，预计四季度CPI同比涨幅可能会比三季度略高，但不会有明显的上涨，”他说，交通银行决定维持全年CPI处在2.6-2.7%之间的预估不变。

根据国家统计局发布的新闻稿，9月猪肉价格同比涨幅5.9%，远低于此前“猪周期”中动辄两位数的涨幅。

“总体看CPI没有出现失控的情况，随着四季度经济增长的回落，我们预期未来通胀不会出现持续性的大幅增长，”国开证券宏观经济分析师杜征征称。

**货币政策“以静制动”**

目前通胀仍然远低于3.5%的年度目标，不具备大幅上升的风险。再加上国内外经济仍存在高度不确定性，货币政策“以静制动”就显得尤为重要。

中国银行国际金融研究所宏观研究主管温彬指出，预计短期内CPI同比涨幅可能还是在3%左右。目前状态下加息减息的概率都很低，预计存款准备金率也不会调整。

“国内外经济仍存在高度不确定，尤其美国量化宽松何时退出也是未知，对中国来说保持货币政策相对稳定就显得非常重要，要以静制动，”他说。

中国国务院总理李克强9月末时也再度强调，中国将坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，采取调结构、促改革的方式稳增长；中国央行三季度例会亦重申，央行在继续实施稳健的货币政策的同时，适时适度进行预调微调。

“由于通胀压力开始上升，中国央行在短期内也不会改变目前的相对紧缩的货币政策，”澳新银行大中华区首席经济师刘利刚称，再加上中国总理近期频频表态，“在这种状况下，预计中国央行年内不会调整利率和存款准备金率的政策。”

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩预计，年内通胀仍处于上升的趋势中，预计四季度CPI为3.2%；而在国内经济企稳回升以及外围经济复苏的带动下，PPI同比也缓慢改善至-1.3%，年内负增长格局不变。

“通胀破3%对货币政策形成制约，央行降息降准的可能性进一步降低，”他说。(完)

(审校 张喜良)

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