焦点：中国7月PMI显示经济短期企稳 惟弱需求仍待积极政策提振

作者/宿泱韫

路透北京8月1日 - 中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

不过制造业PMI的订单指数仍显示国内外需求较弱，考虑到房地产销售增长动力减弱，下半年经济下行压力不减，需要政策继续予以支持。

“制造业有一定压力，尤其从订单指数看，内外需还是偏弱，好的方面是虽然官方PMI降到50以下，但其实这几月波幅很小，7月的降幅也不大。”交通银行金融研究中心研究员刘学智表示。

他指出，当前国内外需求依然疲弱，去产能也会抑制需求，因此，稳增长政策还得继续实施，尤其是积极财政政策、促投资相关政策，来提振民间投资和制造业需求。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，7月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。其中生产指数和新订单指数分别环比回落0.4和0.1个百分点，至52.1和50.4。

而财新/Markit公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)则自上月的48.6大幅上升至50.6，创下2015年2月来最高，且为17个月来首次来到扩张区间，产出、新订单、库存等主要指数均回升至50上方。

浏览财新和官方PMI图表：tmsnrt.rs/2aDpYag

对于官方和财新PMI的背离，财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，原因可能是两者样本企业的地区分布以及行业分布权重或有差异。而财新PMI样本企业的行业分布中，轻工业和服务业比重可能相对较高。重工业部门由于产能过剩和需求不足的原因，对统计局PMI的拖累可能较大。

他并指出，7月财新中国制造业PMI虽涨幅较大，但也仅仅略高于景气荣枯线。现在还不好判断，这究竟是不是制造业景气的一个拐点。但7月财新PMI的“亮眼”表现，与近期工业生产的高频数据是大致吻合的。如果不考虑边际变化，只考察绝对水平，那么财新PMI的50.6与统计局PMI的49.9差别也并不是很大，一个代表经济弱复苏，一个代表经济缓回落。财新PMI反弹和统计局PMI下跌的持续性均有待观望。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩也认为两者背离并不算罕见。财新PMI的表现与近几月高频发电耗煤数据大力上升更为一致，也与最近新兴市场资本流入更契合。两项PMI反映出的共同点是，外需仍然很疲弱，这从韩国今日的贸易数据也可见一斑。

韩国产业通商资源部公布的详细数据显示，韩国7月对中国、美国和欧盟出口较上年同期全部下滑。对中国出口下降9.3%，为连续第13个月下降，6月为下滑9.4%。

官方制造业PMI的新出口订单自49.6降至49，连续两个月收缩，财新PMI的新出口订单指数升至八个月高位，但也仍在收缩区间。

中国股市沪综指.SSEC开盘后市场人气低迷，股指急速下挫，盘中个股普跌，计算机、通信、电子信息、造纸印刷等板块跌幅居前，早盘收跌1.25%。

**短期持稳**

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业PMI近期走势波动较小，总体平稳。本月回落一是受超强厄尔尼诺现象影响，二是市场需求增速放缓，扩张动力仍显不足，同时，一些传统行业继续化解产能，压缩生产。

他指出，尽管PMI微幅回落，但一些积极因素仍在不断积累。一是高技术制造业PMI为53.2，比上月上升1.9个百分点，为今年以来的新高；二是反映资金紧张和劳动力成本上涨的企业比重为42.1%和38.1%，分别比上月下降0.7和1.2个百分点，企业融资难和劳动力成本上涨的矛盾有所缓解。

而且生产经营活动预期指数为55.3，比上月提高1.9个百分点，表明企业对未来发展的信心有所增强。

“中采PMI下滑不能印证经济下滑，发电耗煤大幅回升才值得关注。”九州证券全球首席经济学家邓海清表示，7月发电耗煤量同比增速环比回升至7.1%，较上月增速抬高了5.1%，同比增速创2014年3月以来最高值，六大发电集团的发电耗煤量的增速与工业增加值的趋势更加一致。

海通证券宏观团队的姜超等也指出，官方PMI的生产指数小幅回落至52.1，指向生产扩张放缓，前期需求持续疲软拖累生产，但生产指数回落与电力耗煤增速反弹不符。“从中观行业看，7月粗钢产量、电力耗煤增速均较6月回升，意味着生产短期无忧。”

周一同时公布的非制造业商务活动指数继续回升，自上月的53.7升至53.9，为今年以来的高点，显示非制造业稳中向好，增速加快，结构转型继续进行。

赵庆河称，在金融业和旅游消费等行业的带动下，服务业商务活动指数比上月上升0.4个百分点，达到52.6，为二季度以来的高点，表明服务业业务总量增速继续加快，对经济增长的拉动作用不断增强。

其中，铁路运输、航空运输、电信互联网软件、银行、证券、租赁及商务服务、旅游等行业商务活动指数明显高于临界点。服务业业务活动预期指数为58.3%，比上月上升0.6个百分点，为今年的次高点，表明企业对未来市场发展继续看好。

**需求仍承压**

尽管分析人士多认为，7月经济整体企稳，但考虑到房地产销售增势减弱，去产能等供给侧改革继续推进，未来国内外需求恐怕仍很疲弱，稳增长政策支持还不能缺席。

海通证券的姜超等表示，经济短平长忧，“地产销量增速仍在低位，令未来需求蒙上阴影，也仍是下半年经济的最大风险。”

德国商业银行的周浩认为，外需令人担忧，中国需要通过加大财政支出提振内需来稳增长，货币政策也需要进一步放松，他们预计央行三季度会降息25个基点，未来几月也会有几次降准。

不过邓海清的看法有些不同，他称从当前的经济数据看，虽然中采PMI不理想，但是财新PMI大超预期；房地产价格增速超市场预期；同时发电耗煤量增速强劲回升。在这样的情况下，经济企稳回升的概率加大，结合今年政府坚定进行供给侧改革的态度，当前进行宽松的概率很低。

“即使有宽松需要，基于汇率、房地产市场、挤泡沫的多重考虑，也不会考虑采取货币宽松的方式，财政宽松的可能性更大。”他表示。

最近召开的中央政治局会议提出，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视 的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）