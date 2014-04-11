焦点：中国通胀保持温和 货币政策有望略偏宽松

图为2014年2月14日北京一处市场，一名顾客为挑选的西红柿付钱。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 通胀基本符合预期

* PPI降幅持续扩大凸显企业困境

* 通胀温和为政策调控提供空间

* 货币政策有望略偏宽松

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京4月11日 -中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。

分析人士认为，虽然政府不会出台强刺激举措，但政策预调微调不可避免，相对于去年下半年偏紧的基调，未来货币政策略偏宽松可期。

“应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合，”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他表示，现在比较担心的是PPI持续下行，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业和投资等数据也不会太好，“整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上，”他说。

中国国家统计局周五公布，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大。

中国月度CPI和PPI图表 link.reuters.com/ker48v

海通国际分析师胡一帆和张远也评价称，CPI涨幅远低于今年同比增长3.5%的通胀目标，并将在今年上半年保持在温和区间。

“较低的通胀水平为货币政策操作提供了更大空间，预计将逐渐宽松以支持经济增长，”他们预计，央行在未来几个月可能下调存款准备金率，特别是在一季度GDP同比增速可能低于7.5%的情况下。

国内外金融市场对符合预期的中国通胀数据反应平静。中国股市沪综指.SSEC最新下滑0.59%，脱离昨日受沪港通试点启动提振创下的近两个月收盘新高；人民币兑美元即期最新报6.2133元人民币。

**货币政策有望略偏宽松**

中国经济目前面临产能过剩的庞大压力，而实体经济尤其中小企业融资成本高企，也不利于工业活动的恢复。目前市场普遍预计一季度中国增速可能低于7.5%的政府全年目标。

“偏低的物价为货币政策宽松创造了空间，一旦再进一步确认经济下滑，国家可以通过加快实施前期项目，加大财政资金的拨付，来对冲稳定经济增长，实际上这已经开始了，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。

上周国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显；而本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，也有利于维持未来资金利率相对稳定。

华融证券研究部副总经理马兹晖指出，3月CPI处于合理水平，其实应该算是比较理想的；环比下降主要是因为春节后食品价格的回落，也是比较正常的；全年通胀不是问题，应该在2.5%左右。

“面对稳增长的压力，货币政策总体稳健中可能略宽松，但也不会太宽松。年内降准还是有可能的，”他说。

国务院日前在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。（完）

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。