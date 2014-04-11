焦点：中国通胀保持温和 货币政策有望略偏宽松

焦点：美副总统彭斯将与日财相麻生会谈 美方寻求市场准入与投资
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。
* 通胀基本符合预期
* PPI降幅持续扩大凸显企业困境
* 通胀温和为政策调控提供空间
* 货币政策有望略偏宽松
发稿 北京中文部；撰写 乔艳红
路透北京4月11日 -中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。
分析人士认为，虽然政府不会出台强刺激举措，但政策预调微调不可避免，相对于去年下半年偏紧的基调，未来货币政策略偏宽松可期。
“应该说CPI数据与预期相差不大，尤其近期猪肉和蔬菜价格明显回落，加之中国经济下行压力仍大，总体需求不旺，也与物价整体走势比较吻合，”中国国际经济交流中心研究员王军称。
他表示，现在比较担心的是PPI持续下行，工业品通缩迹象明显，预计下周出台的工业和投资等数据也不会太好，“整体看，目前经济向下的动力似乎大于向上，”他说。
中国国家统计局周五公布，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，环比下降0.5%；其中食品价格同比上涨4.1%，环比下降1.6%。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，已持续逾两年负增长，且降幅为八个月来最大；环比下降0.3%，降幅亦为八个月最大。
中国月度CPI和PPI图表 link.reuters.com/ker48v
海通国际分析师胡一帆和张远也评价称，CPI涨幅远低于今年同比增长3.5%的通胀目标，并将在今年上半年保持在温和区间。
“较低的通胀水平为货币政策操作提供了更大空间，预计将逐渐宽松以支持经济增长，”他们预计，央行在未来几个月可能下调存款准备金率，特别是在一季度GDP同比增速可能低于7.5%的情况下。
国内外金融市场对符合预期的中国通胀数据反应平静。中国股市沪综指.SSEC最新下滑0.59%，脱离昨日受沪港通试点启动提振创下的近两个月收盘新高；人民币兑美元即期最新报6.2133元人民币。
**货币政策有望略偏宽松**
中国经济目前面临产能过剩的庞大压力，而实体经济尤其中小企业融资成本高企，也不利于工业活动的恢复。目前市场普遍预计一季度中国增速可能低于7.5%的政府全年目标。
“偏低的物价为货币政策宽松创造了空间，一旦再进一步确认经济下滑，国家可以通过加快实施前期项目，加大财政资金的拨付，来对冲稳定经济增长，实际上这已经开始了，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。
上周国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显；而本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，也有利于维持未来资金利率相对稳定。
华融证券研究部副总经理马兹晖指出，3月CPI处于合理水平，其实应该算是比较理想的；环比下降主要是因为春节后食品价格的回落，也是比较正常的；全年通胀不是问题，应该在2.5%左右。
“面对稳增长的压力，货币政策总体稳健中可能略宽松，但也不会太宽松。年内降准还是有可能的，”他说。
国务院日前在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。（完）
(审校 林高丽)
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