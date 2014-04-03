焦点：中国试探性打开政策调整窗口 稳增长意图明显

图为2012年9月在北京中央商务区落日余晖里透过玻璃窗看到的住宅和写字楼。 REUTERS/David Gray

* 国务院部署加快棚改和铁路建设

* 多渠道创新资金来源

* 政策调整窗口试探性打开

* 稳增长意图明显，放松预期升温

作者 乔艳红

路透北京4月3日 -中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

基建和投资成为“急先锋”，一定程度上可以缓解经济下行压力。分析人士认为，选择4月初开启政策调整窗口更能体现政策前瞻性和有效性，二季度经济有望企稳。

“为了完成今年7.5%的增长目标和1,000万新增就业目标，政策有必要做出一定的调整，稳增长将被放在相对突出的位置，”中信证券首席经济学家诸建芳称，一季度经济处在低位开局的局面，并且从房地产销售和工业品价格等指标看，未来经济还将进一步下行。

他指出，此次常务会议规划的减税、棚改和铁路建设等政策去年均有提及，实际体现了政策的延续性；而调整窗口较去年提前一个季度在4月初开启，更能体现政策的前瞻性和有效性。

中国国务院周三召开常务会议表示，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；同时将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

“棚改和铁路投资此前常务会议多次讨论过，但这次明确了融资途径，这一点很关键，...这些举措明确传递出政策放松步伐在加快，”野村证券中国经济学家张智威表示。

他坚持二季度货币和财政政策都将放松的观点，认为中国经济扩张动能3月将依然疲弱，一季度增速估计在7.3%；而倘若没有政策加快放松的扶助，二季度或三季度增速可能会降到7%下方。

中国总理李克强近日曾表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险；当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

受中国将加快铁路建设消息带动，在香港上市的中资股票周四涨逾1%至六周高位，铁路类股受到提振；中国采取刺激措施提振经济，亦推使日经指数.N225站上三周高位。不过，国内股市相关板块则未能应声而涨，沪综指.SSEC午盘一度跌逾1%。

**稳增长意图明显**

本周稍早出炉的中国3月官方制造业PMI虽然略有反弹，但回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

“是次常务会议确定的政策措施针对性和可操作性强，稳增长意图明显，可在一定程度上缓解经济下行压力，二季度经济有望企稳，”华融证券分析师郝大明表示。

他预计一季度经济增速在7.4%，并维持全年增长7.5%、前景展望负面的判断。

兴业银行首席经济学家鲁政委形象地称，如果把此前新型城镇化规划公布视为稳增长的“先声”，把3月19日常务会议部署落实政府工作报告视为“发令枪”，那么此次则是更为明确发力“稳增长”的动作。

3月19日召开的常务会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门。内容包括大力推进简政放权、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革，还要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施。

诸建芳认为，当前常务会议只是政策调整的开始，后续政策部署将继续从扩大内需着手，核心逻辑则是以长带短，短期扩大内需的同时对长期转型有利，并据此预计节能环保、新能源和服务消费等方面下一步政策的重心。

“随着一系列政策的陆续落实，全年经济预计不会一路下滑，而将呈现前低后稳的格局，全年增长7.5%左右，”他说。

**创新投融资渠道**

稳增长的核心依然是稳投资，投资的“钱从哪儿来”则是破题之根本。昨日召开的国务院常务会议进一步明确了棚改和铁路建设的融资来源，表示将由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，向邮储等金融机构和其他投资者筹资，鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。

铁路建设方面，会议表示将设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,0000亿元人民币；并创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元。

“这些定向扶持的措施能有效避免稳投资对经济产生的不良影响，达到短期稳增长、兼顾长期转型的政策效果，”诸建芳称。

鲁政委指出，是次会议创新性措施主要是努力增加建设资金来源同时，不增加或少增加政府账面负债，并利用国家信用、税收优惠、定向发展等方式降低融资成本。

他并详细解释称，如果未来住宅金融专项债券是借助于国开行政策性银行的信用发行，而不是类似于铁道部的政府支持类债券，就能够在享受国家信用的同时，却不增加账面上的国家债务水平；而明确推出的公私合营伙伴(PPP)模式的铁路发展基金，按照PPI模式发展基金的绝大部分甚至全部资金来源，都可能是非政府的投资，不计入政府负债。

财政部副部长史耀斌2月曾表示，还在探讨在一些地方财政部门建立PPP中心的可行性，下一步要扩大国际金融组织资金与财政资金、金融资本、社会资金的结合使用，为新型城镇化和基础设施融资发挥示范作用。

“推进PPP模式有助于改善当前地方政府负债过高的格局，改变饱受诟病的土地财政模式，为新型城镇化建设提供持续而可靠的资金保障，“申银万国首席宏观分析师李慧勇称。(完)

(审校 张喜良)

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