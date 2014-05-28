焦点：中国版市政债开启 能否成功端视弱财力地区的表现

综述：人民币汇价止稳搭配慢牛行情 A股料渐吸引国际资金汇聚
路透台北4月21日 - 人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。
路透香港5月28日 - 中国开启地方债自发自还试点，向“市政债”市场迈进，这可能加大那些疲于融资偿债省份的压力，创建出一个双层次的市场--由大城市和财政实力强的地区所主导。
投资者面临的挑战是，在中国政府试图退出对地方债的隐性担保，并引入市场化的融资规则之际，该怎样评估不同省份的风险。中国目前已是全球第三大债券市场。
中国允许10个省市试行自发自还地方债，是此前部分省市可自行招标发债试点的进一步拓宽--其中最大的区别是，这回地方政府需要为偿债负责了。
Daiwa Capital Markets的分析师赖志文表示：“那些获准发债的省市，其实并不需要筹钱。这个做法是让他们获得自己的评级，与国家信用支持的贷款区别开来。”
“真正需要融资的，是那些状况糟糕，财政形势不佳的地区。”
地方债需要以中央政府所发债券作为标准进行评级。这是地方评级行业以前并不需要做的事，所以也向评级行业自身提出了挑战。
美银美林驻香港的分析师崔巍说：“在美国，次债(危机)前有评级膨胀的情况，即便是只有三家机构。你可以想象下，如果中国六家当地机构要竞争市场份额，情况将会怎样。“
目前，财政部代表地方政府出售债券，这样的安排使财政部对偿债负责，也就是说，即便是实力最弱的省份举债也有有效的国家信用担保。
摩根士丹利亚洲固定收益策略主管Viktor Hjort表示，在中国，看改革不仅要看允许自行发债，还需要找到银行以外的投资者为融资提供资金。那才是真正的改革。
他并称，中国债市可获得的资金是有限的，先行者有优势。
**迈出第一步**
官方预估认为地方政府债务约为3万亿美元，相当于中国年度产出的三分之一，而民间部门的预估数值甚至更高。
分析师欢迎这一发展国内公债市场的举措，作为一项长期改革的开始，将有助改善经济中的融资情况。
标普分析师在一份报告中指出，“要降低源自地方政府使用表外债务的中国主权信用风险，这样的市场是至关重要的。”
广东、青岛和山东是试点地区，由于债务与GDP之比为百分之十几，这些省市不太可能担心披露要求。当那些资产负债表更为疲弱的省市也必须从市场自筹资金时，对市场的考验才真正开始。
“问题是地方政府是否会完整揭露财务部位，特别是那些有疲弱指标的政府。债务与GDP之比越高，筹资的急迫性就越大。”美银美林的崔巍说。
大多数现有的债券是透过地方融资平台(LGFV)来筹资的，这些不透明的平台，帮助地方政府规避不得发行地方债券的限制。中国当局已设法抑制地方融资平台，但债务仍需要融资。
“由于中央政府已经试图限制银行业放贷给地方融资平台，地方政府便转而发行风险较高、更昂贵的债券类型。”穆迪投资者服务公司信用主管Debra Roane在一篇报告指出。
“例如，地方政府相关债务约有8%是以信托产品形式融资，这些信托产品期限很短、且利率通常高于9%。”
许多地方政府向银行取得的贷款，期限比所融资的项目还短，形成期限与收益错配问题。为了解决这个现象，试点地区发行的政府债券中，需有30%为10年期债。
“有些地方融资平台的讯息揭露有点不透明，而且现金流也没有很强，因为他们所涉及的基建项目有相当长的准备期。”惠誉分析师Terry Gao说。
做为中国改革计划的一部份，中央政府将会接手省级政府的一些支出，但条件是这些省级政府具备较稳定的税收，而且支出有所节制。
“他们需要解决基本的问题--这关系到如何能在不仰赖出售土地的情况下，找到足够的财源来偿付债务。”Daiwa分析师赖志文说。
“只是改变融资形式，并不会带来太大的不同。”(完)
(编译 王洋/石冠兰/李婷仪 审校 屈桂娟/田建华/蔡美珍)
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