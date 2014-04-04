焦点：中国私募基金“转正”紧锣密鼓 行业转型悄然来临

图为2010年12月在北京拍摄的人民币现钞和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京4月4日 -随着4月底备案日期大限的临近，中国千余家私募基金正在加紧排队登记备案。虽然基金业协会反复强调，此举既非行政许可亦非发放经营牌照，但业界仍将其看作是私募基金行业变革的一个重要转折点。

业内人士认为，在私募基金规模和影响力日渐强大及中小微企业融资需求迫切等背景下，政府的态度也在发生变化，在鼓励扶持私募基金发展的同时，也必将加强监管和规范。

“我觉得这是个好事，它至少给我们打开了一扇门，可以让我们向更先进的方向走。”神农投资基金经理陈宇认为。

此前中国基金业协会发布规定，要求各类私募基金管理人和私募基金（包括创业投资基金）均应在4月底前完成登记备案手续。否则，不得从事私募基金管理业务活动。

相关信息显示，备案登记的私募基金管理人可以开立证券、期货账户，此举将使得私募基金不用再为借道信托机构而支付额外的通道费，促进私募基金低成本扩张规模。

近年来，私募基金已成为支撑中国资本市场，特别是高端理财市场不可忽视的力量，截止2013年底，中国1,017家私募基金公司所管理的私募证券基金资金总规模已达3,000亿元人民币。

所谓私募基金是指通过非公开方式，面向少数特定投资者募集资金而设立的基金，其销售和赎回都是通过基金管理人和投资者私下协商而进行的。

但超常规速度的发展也给私募基金行业带来了不少问题，有些地方出现了违规运作的现象，甚至还存在严重的非法集资现象，风险的暴露倒逼管理层考虑实施适度的监管。

”经常接到推销理财产品的电话，都是些小公司，也不知道合不合法。“一位普通投资者表示。

分析人士指出，金融产品是特殊商品，随着私募行业发展壮大，为预防系统性金融风险，需要且必然会受到政府一定的监管，而“正规化”之后将使其拥有更多的发行权和自主权。

深圳市私募基金协会会长靳海涛预计，私募投资基金暂行条例也很快将由国务院颁布实施，监管对象涵盖私募证券投资基金、私募股权和创业投资基金，私募基金可能将迎来较为严格的监管。

中国政府总理李克强近日提出，要培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，创新科技金融产品和服务，促进战略性新兴产业发展。

**备案登记利弊参半**

国际成熟市场经验表明，私募基金管理人的利润最大化目标通过两种途径取得：一是要增加管理资本规模，二是要提高投资收益，二者缺一不可。

以前私募机构募集资金的时候，由于必须借道信托、银行，资金募集结束的时候成本也随之大增，而现在私募机构自己可以发产品，资金募集成本随之得到降低。

“最大的影响是自己可以发产品。”星石投资市场部奚滔表示，除此以外，信托账户的管理费也出现了大幅降低。

“我们现在这些私募基金管理的资金总量与我们未来可能管理的资金总量差了两到三个数量级，未来这个蛋糕已经足够大。”陈宇认为，当前的首务是“转正”后把私募基金市场继续做大。

但业内人士同时表示，备案登记后私募基金业将面临着更高的成本和税赋，更多程序上的、道德上的监督，在瞬息万变的市场里势必影响投资效率和利润率，导致私募行业越来越难做。

”市场的机会转眼就没，以前我们操作的时候就几个人商量一下就行了，备案以后会不会效率就低了，因为要披露合规什么的。“上述人士表示，他们对于是否备案还在考虑中。

此外高税负一直是困扰国内私募股权投资行业的隐痛。目前公司型创业投资基金仍必须承担着基金和投资两个环节的双重税收，备案登记后将使避税几无可能。

而不考虑其他成本，根据规定,私募基金每年向基金业协会缴纳的会费即在4万元人民币到70万元之间不等，如此费用对于资金规模在5,000万以下的私募基金成本压力更大。

“一般小型的私募你没必要弄那么高的成本。”西南证券首席策略分析师张刚指出。

不过备案登记也可以降低私募基金部分信用成本。当前中国多数私募基金管理人通常会使用部分自有资金作为安全垫以提高客户信任度，备案后这一比例料有所下降，从而降低基金整体运作成本。

业内人士亦指出，作为行业协会，通过不登记就不能开展业务的行政手段强制备案折射出今后监管的方向有向管制发展的趋势。而从以往经验看，政府通过行业协会进一步行政化不是市场化的导向。

**加速洗牌，业绩为王**

业内人士认为，备案并不意味着给私募基金能力设置标杆，目前大多数私募并没有形成自身独有的投资风格，二级市场“靠天吃饭”的特征依然存在，收益率也集中在市场平均水平，面对市场的不景气和监管正规化，一些私募基金将被迫转型。

“很多最早跟我们一起做二级的现在都开始去做一级了，这可能是个趋势吧，很多家去选择做一个资产管理集合，有些家一级半也做。”奚滔表示。

而一级市场由于IPO堰塞湖的制约和新三板转板制度迟迟难以推出，对私募股权基金的管理能力也是极大的考验。业内人士认为，市场上高净值财富人群对收益率更高的要求也迫使私募股权基金必须不断修炼内功。

虽然管理层一再强调公募基金与私募基金要区别对待分开发展，但部分私募机构已经开始觊觎公募市场。靳海涛预计，由私募机构发起设立的公募基金不久将诞生，将来还可能管理公募的VC基金、PE基金、地产基金，形成大资管平台。

而多位业内人士指出，私募最权威的牌照是投资人对其业绩的认可，没有业绩，没有品牌，市场上没有好的名声，没有给投资人很好的回报，没人会给你钱，牌照或者监管都是虚的。

“投资人把钱给你最终还是要看你的净值。”陈宇称。

深圳天图资本投资总监冯卫东认为，从行业自身的从业者水平和投资理念来说，私募行业目前仍然存在同质化的特点，未来的发展，整个行业其实需要各自找到自己差异化的定位。

广东惠正投资董事长江作良亦表示，私募本身是多元化的，有些想做大，有些不一定想做很大，但应当找到自己的特点和风格。

“现在投资工具多了，私募风格有些差异性也挺好的。”奚滔说。(完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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