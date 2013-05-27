中国加快推进改革 冀望释放改革红利提振经济

* 中国政府明确今年改革任务，旨加快改革释放红利

* 相较以往改革方案表述，今年全方位改革明显提速

* 经济下行虽引发忧虑，然增长质量更重于增长速度

作者 沈燕

路透北京5月27日 - 中国30多年前改革开放创造的政策红利已接近尾声，新一届政府正在加快推进新一轮改革，意图通过改革红利的释放，舒缓中国经济步入下行周期的压力。

相较国家发改委以往年年公布，内容却几乎一成不变的深化经济体制改革重点工作，刚刚公布的2013年改革重点无疑亮点最多。不仅年内推进的工作重点较以往大幅增加，明确涉及政府简政放权的具体内容，还对财税，金融，资本市场的改革以及城镇化等提出明确细化的工作要求。

“应该说发改委此次公布的改革工作重点与此前国务院发布的九项改革意见是一致的，只是更细化到具体部门，针对性更强，内容更充实了。”中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁称，大的改革领域确定后，更细化的方案估计要在三中全会以后了。

他进一步分析指出，相较以往官方文件中表述的“适时，适度”之类词语今年更明确了，如去年是“提出适时扩大房产税试点”，而今年则没有了“适时”的表述。尽管目前对于房产税试点扩大的不同意见较多，但从官方的表述不难看出推进的决心。

国家发改委上周五公布国务院批复的关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见，明确提出扩围房产税试点，今年会有具体动作。同时今年将重点研究个人投资者境外投资事宜，预计明年将出台具体政策。

中金公司报告就点评称，本次改革意见对经济结构调整的关注超出以往，促进结构调整以减缓长期增长放缓趋势的意图明显。而意见首次明确提出扩大个人住房房产税改革试点范围，这标志着财产税性质的税改迈出实质性步伐，同时显示房地产调控并未被放弃，只是方式有所调整，将重在建立抑制房地产泡沫的长效机制。

**改革进行时**

事实上，“改革反腐”作为习李新政的主打牌一直在进行中，无论是两会期间推出的转变政府职能的大部制改革，抑或近期连续发布的简政放权130多项的具体措施，通过改革释放政策红利的努力一直没有间断。

本月初的国务院会议就明确提出，改革重在行动，“当前形势下，稳定增长、防控通胀、化解风险，努力打造中国经济升级版，迫切需要在深化改革上下功夫、出实招。要把已经看准、具备条件、牵一发动全身的改革项目抓紧推出，干一件成一件，不断释放改革的制度红利，激发社会活力，增强发展动力。”

国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪在接受路透专访时也提到，改革释放的红利将为中国进入新一轮经济增长的长周期提供动力。

面对外界对中国经济下行的忧虑，陈东琪认为，尽管经济增速回落，但这是在中国没有出台刺激政策的基础上实实在在的经济增长，同时从发电量资源消耗等多个指标看，都反映出经济结构调整的政策效果，“有质量的放慢速度远比虚胖的高增长有意义的多”。他预计下半年中国GDP增速会优于上半年，全年有望达8%左右。

中国一季度GDP(国内生产总值)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。今年初政府设定的全年增长目标为7.5%；而去年全年GDP增幅为7.8%。

牛犁也认为，此前的刺激经济政策，都是从刺激需求的角度来刺激经济，延续了凯恩斯学派的观点，而新一轮改革则强调从微观领域放权并搞活经济，改革压抑经济增长的制度性因素，这也是各方对本轮改革期待很高的原因所在，“如果改革成功，所释放的政策红利对经济的支撑作用功在长远。”

不过，中国国家税务局税收科学研究所原所长刘佐提到，虽然政府宣布取消了130多项行政审批权限，但却没有注明政策从何时开始执行，细化的不够彻底。同时中国还有很多需要清理的政府收费项目，这都需要进一步明确。

**改革全方位**

本轮改革方案中明确提到今年重点改革是，深入推进行政体制改革，加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革，积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革。

其中首要的是行政体制改革，简政放权以及下决心减少审批事项，制定政府投资条例、企业投资项目核准和备案管理条例。对确需审批、核准、备案的项目，要简化程序、限时办结相关手续。严格控制新增审批项目。同时要抓紧清理有碍公平竞争的政策法规，推动民间资本有效进入金融、能源、铁路、电信等领域。

在财税体制改革方面，要求完善财政预算制度，完善财政转移支付制度，减少、合并一批专项转移支付项目，增加一般性转移支付规模和比例。

“中国目前在专项转移支付方面的问题比较多，造成大量财政资金的浪费，目前虽然提出完善制度，但还需要拿出具体的方案。”一位财税部门的官员称。

此外，扩大营业税改征增值税试点范围，合理调整消费税征收范围和税率，将部分严重污染环境、过度消耗资源的产品等纳入征税范围。扩大个人住房房产税改革试点范围，以及将资源税从价计征范围扩大到煤炭等应税品目等，都是今年财税改革的重要内容。

中金的报告称，财税体制改革被提到更显要位置，且在扩大“营改增”和推广资源税等短期措施外，更提出完善财政预算制度和转移支付制度的中长期改革目标。这预示更大范围内的财政税制改革将铺开，预计今后将增强对劳动以外的其他要素收入征税，并通过降低、流转税比例来减少消费者的税负，有利于促进消费。

资源要素改革则重在依据资源稀缺程度对各类资源进行合理定价，使劳动生产率与全要素生产率较高的企业能够真正受益。伴随着财税改革，中央和地方的财政关系也有望开始新一轮重大调整，地方政府的财权将被适当放大，以期与事权适应。

对金融改革也有明确表述，包括稳步推进利率汇率市场化改革。逐步扩大存贷款利率浮动幅度，建立健全市场基准利率体系。完善人民币汇率形成机制，充分发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用。稳步推进人民币资本项目可兑换，建立合格境内个人投资者境外投资制度，研究推动符合条件的境外机构在境内发行人民币债券。

中金的报告就预计存贷款利率浮动空间今年有望进一步扩大，但具体时机仍取决于宏基本面。

此外，对于城镇化和统筹城乡相关改革今年也有明确安排，包括研究制定城镇化发展规划，根据城市综合承载能力和转移人口情况，分类推进户籍制度改革，以及积极稳妥推进土地管理制度、投融资体制等促进城镇化健康发展的改革等。

国家发改委规划司司长徐林等人撰写的土地制度改革与新型城镇化课题报告就建议，应大幅扩大城镇建设用地规划，改变严守耕地红线的思路，允许地方政府发行市政债，改革建设用地供地方式。(完)

(审校 张喜良)

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