中国9月出口意外下滑 但外贸全年仍有望实现8%目标

* 9月出口意外再现下滑，但出口额并不低

* 负增长主因高基数、欧美复苏缓慢等

* 9月出口增速或是年内底点，未来仍会稳步发展

* 全年仍有望实现8%进出口增长目标

路透北京10月12日 - 中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

业内人士认为，9月出口数据或是年内底部，未来出口还是会稳步发展，今年全年实现进出口增长8%的目标仍有希望。

中国海关周六公布，9月出口同比下降0.3%，远低于路透预估中值的增长6%；进口同比上涨7.4%，和预估中值增长7%基本相符；当月贸易顺差152亿美元，路透预估中值原本为顺差277亿美元；环比来看，9月出口下降2.6%,进口增长5.1%。

“从企业问卷调查情况看，预计未来两三个月，中国的出口应该还是一个稳步发展的态势。”中国海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声在新闻发布会上称。

他并没有解释9月出口同比负增长的原因，仅在答问环节透露，根据9月底对近2,000家企业网络问卷调查的数据显示，9月出口经理人指数为37.8，较8月回升1.7，是连续第二个月环比回升。

“其中新增订单、企业的信息、企业经营成本等指数的回升，预示着出口将有所企稳。”郑跃声称，调查数据还显示，9月反映新增订单金额同比减少的企业较8月减少3.1个百分点，对未来2-3个月出口形势信息不乐观的企业较上月减少2.7个百分点。

海关数据显示，从绝对值来看，今年9月中国出口总值为1,856.4亿美元，和此前6-8月三个月数据1,743.2亿、1,859.9亿、1,907.3亿美元相比并不算低；而去年9月出口值1,863.50亿美元，为去年全年单月最高水准。

交通银行金融研究中心宏观研究员陈鹄飞对此表示，出口超预期下跌主要是因为9月美国经济意外收缩影响了需求，债务上限问题冲击市场信心，政治逆风导致外需意外收缩；其次是人民币/美元9月单月升幅创年内新高，增大了出口企业压力。

“-0.3%单月出口增幅会是年内底部，不会继续大幅下跌，仍维持全年出口增速7%-8%的预期。”他指出，一方面美国债务上限是事件冲击，应该不会根本影响到其经济复苏进程，其马上就进入消费旺季；另外欧洲经济稳定也在强化，将有利于国内出口。

事实上，中国周边的韩国和台湾9月出口表现亦差强人意：韩国9月出口同比下降1.5%，为2月以来最大降幅，但8月时同比增长7.7%创七个月最高增速；台湾9月出口同比亦大幅下降7%，8月时为增长3.6%。

**全年仍有望实现8%目标**

贸易数据往往有一定波动性，单月数据异常并不能说明趋势的变动。而且海关经季节调整后数据显示，中国9月出口同比增长5.3%,进口增长8.3%；出口环比增长8.3%，进口环比增幅则高达11%。

“整体外贸应该和去年差不多，或者略差一些。”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称，因为世界银行和IMF都把今年经济预估调得比去年还低，全球贸易量估计也应该往下调一调，另外人民币实际有效汇率一直在升值，出口企业压力相对比较大。

但他也指出，实现今年全年8%进出口增长目标还是有希望的。据国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右;预计四季度和全年外贸出口将分别增长7.5%和8.5%左右；全年外贸顺差2,600多亿美元，同比增加16%左右。

数据显示，中国二季度进出口总值同比增长4.3%，三季度增速已经回升至6%，总体呈现低位企稳的态势；若从前三季度整体来看，进出口总值同比增长7.7%，出口和进口分别增长8%和7.3%，贸易顺差扩大14.4%至1.05万亿元人民币。

而从前瞻性宏观经济指标--制造业采购经理人指数(PMI)中的新订单分项指数也可以看出，中国出口活动仍然比较积极。此前公布的中国9月官方制造业PMI中，新订单指数为52.8，至少为过去一年来最高；新出口订单指数环比则上升0.5个百分点至50.7。更侧重中小企业的汇丰中国9月制造业PMI终值中，新出口订单指数升至50.7，为半年来首次回到50上方。

“出口贸易数据明显不及预期，显示外围经济复苏过程中充满波折；进口则比较稳定，内需在支撑经济运行中的作用愈发显现。”广发银行金融市场部高级交易员颜岩评价称，“从近期的新出口订单来看，是持续回升的，未来对外贸易仍然是复苏的趋势为主。”

申银万国首席宏观分析师李慧勇则称，新兴市场乏善可陈，美国受债务上限等的影响复苏有波折，IMF也下调了全球经济预测，预计中长期出口面临较艰难的环境。不过大起大落的可能性（两位数或负增长）也不大。

“经济增长更注重质量，随着贸易转型，外贸增速可能维持与GDP同步。”他说。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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