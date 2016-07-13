焦点：中国6月境外机构大幅增持人民币利率债求避险 年内低配仍是常态

2016年1月21日，图为在北京拍摄的欧元、港币、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

作者 孙琦子

路透北京7月13日 - 全球金融市场动荡不安的6月间，境外机构持有人民币债券出现了井喷式增长。分析人士指出，避险情绪推升了人民币利率债的行情，境内市场开放亦推波助澜。但在人民币贬值的预期之下，这样的增速短期料难维持，境外机构年内低配人民币债券或为常态。

根据中债登公布的数据，今年6月其债权托管量中，境外机构6月的增加额为400.9亿元人民币，上半年增加额为609.56亿元，6月增加额是1-5月增加额总和的近两倍，但仅为所有投资者托管量当月增加额的2.7%。而外资商业银行6月债券托管量增加额195.82亿元，上半年增加额259.57亿元，6月的增加额超过了1-5月增加额总和的三倍，但仅为所有商业银行当月增加额2%。

“境外机构在中债登拿的债口径特别窄，都是些利率债，偏国债国开多一些。6月本来全球金融市场动荡，尤其是英国脱欧公投的影响很大，机构都选择避险。”一位券商资管部债券交易员称。

他并表示，境外机构增持主要在6月中旬英国脱欧公投之前，当时市场并未料到英国真的会脱欧。

亦有券商债券交易员表示，境外机构增持人民币利率债有看空中国国内经济的因素。

“国内信用债违约事件会越来越多，利率债相对安全，收益率还有继续下行的空间。QFII对风险比较厌恶，如果看空经济，就大幅增持利率债了。”她称。

目前中国10年期国债的收益率在2.8%左右，美国10年期国债的收益率为1.3%，亦在历史低点附近。而欧洲和日本的10年期国债收益率多为负值。

华创证券分析师屈庆在最近一份债券分析报告中指出，6月境外机构继续增持国内债券400亿元，且增幅较此前明显增加。考虑到英国退欧导致英镑和欧元贬值，可能促进部分资金流入。但后期如果人民币继续大幅贬值，境外机构投资国内债券的意愿或许有所减弱。

有观点认为，海外资金大幅配置人民币债券，是6月外汇储备意外上升的一个原因。对此，招商银行外汇交易主管张治青表示，这种情况有可能但暂时没有证据，除非能证明境外机构是通过卖了大量美元换了人民币去配置的债券，这要看6月境外机构是不是净结汇。

另外，德国商业银行亚洲高级经济学家周浩指出，资本流入对外汇储备没有太大的影响，并不会直接形成外储。“央行不买的话不会形成外汇储备。”他称。

中国央行上周公布，6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元，5月为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，较上月增加161.6亿SDR，上月为增加34.9亿SDR。

**人民币贬值预期下，年内低配仍是常态**

多数分析人士认为，6月境外机构对人民币债券增持的速度是不可持续的。尽管长期看好，但短期境外机构对人民币债券的低配仍将是常态。

中国社科院世经政所研究员张明认为，资金流动都是顺周期的，中国经济下行，金融风险在上升，资金的流入应是有限的。

“看目前的架势，利率债走的蛮好，虽然收益率还有下行的空间但已经不大，估计有条件的话大家会慢慢扔。”前述券商资管部债券交易员称。

亦有股份行外汇交易主管称，随着人民币国际化的推进，境内机构和居民要去配置境外资产，境外机构也要配置人民币资产，这两股力量相互作用。哪边的力量大，汇率就会往哪边走。

“影响进度的主要原因是大家对人民币的预期，什么时候人民币贬值到位了，就会有更多机构配置人民币资产。现在的整个预期来说，大家都觉得人民币要贬值，境内走出去的力量偏大。”上述主管表示。

人民币兑美元即期周三中午11：17报6.6842元。6月23日英国退欧前一天，人民币兑美元即期收报6.5778元。

张治青亦表示，短期来看境外机构对人民币债券的低配是显然的，而且肯定投资国债而不是利率债。不过在他看来，人民币贬值对一些境外机构配置人民币资产影响不会特别大。

“好多机构配置人民币债券的目的不是炒汇，而是他们本身就有人民币资产要配出去。就像很多央行货币储备必然有人民币，那只能在人民币的不同资产里选择，不能说人民币要贬值了就把人民币资产全不要了。”他称。

**新兴市场资金回流，人民币资产仍有吸引力**

另一个不容忽视的趋势是，新兴市场的资金有所回流。而在此趋势下，中国作为世界第二大经济体，人民币资产在与其它新兴市场国家相比仍颇有吸引力。

国际金融协会(IIF)公布的6月的数据显示，外国投资者在当月向新兴市场资产净投入167亿美元，较5月份接近于零有较大改善，但仍不及2010-2014年的月均220亿美元。IIF并称，投资主要集中于6月初、当月23日英国公投之前，而且在股债市之间的分配相当均匀，分别为流入93亿和74亿美元。6月份新兴市场的发债规模也接近纪录水准。

“因为前一阵从新兴市场流出的热钱比较多，现在有所回流。而中国作为第二大经济体，跟很多小国相比，中国的资产肯定是有吸引力的。随着中国资本项下的开放，以后境外机构配置人民币资产也是一个潮流。”前述股份行外汇交易主管称。

而在张治青看来，尽管2月中国银行间债券市场开放程度已大为增加，但境外机构进入仍需一段时间准备，而6月恰好很多机构已准备充分，这也是增持人民币债券的重要原因。

“（银行间债券市场）2月开放，总要有准备的过程，哪能一开放全进来。境外机构要找代理行，签债券代理协议，协调好以什么方式买，买了怎么放等等，这些都需要时间，真得搞三五个月。”他称。

中国央行2月下旬宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程；央行并对境外机构投资者的投资行为实施宏观审慎管理。

分析人士指出，中长期而言，新政有望改善银行间债市配置需求，利好国债、地方政府债等利率债品种，对信用债则提振有限；不过考虑到近期人民币汇率波动较大，或对境外机构短期入市形成掣肘。

“未来境外机构持有的量还取决于政策。如果继续扩大境外机构的主体的话，那将很有想象的空间。”张治青称，“一开始开放的是境外央行，后来是主权基金，以及类央行机构。未来会不会对冲基金开放？我们的开放是有脉络的，不是一步两步就结束的。”（完）