焦点：中国自信人民币汇率已近合理水准 力抗美国施压

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透北京5月13日 -人民币于今年重跌之后，美国财政部长雅各布·卢本周向中国财政部施压，要求放开对人民币汇价的控制，然而如今中国当局声称汇率反映市场力量的立场看来非常稳固。
中国财政部副部长朱光耀周二称，人民币汇率波动反映了市场需求，人民币汇率政策的方向是“正确的”。他在北京一场记者会上并称，中方已经向美国明确表示有决心推进人民币汇率机制改革；同时中方也密切关注美国量化宽松政策的逐渐退出。
自从2005年币值重估以来，人民币已上涨近33%。而目前中国正在适应国家主席习近平所谓的“新常态”，容忍经济放缓。
彼得森国际经济研究所的Martin Kessler和Arvind Subramanian在本月公布的一份报告中指出，“我们可以带着某种程度的信心说，人民币现在估值合理，相较于2005年而言是一个重大改变，当时人民币遭低估近30%。”
他们的计算是根据一份世界银行的报告，也就是根据购买力平价(PPP)计算，中国今年将取代美国，成为全球最大经济体。
Kessler及Subramanian写道，“这样的改变或许预示着，中国的重商主义发展策略发展近20年后已经接近尾声，该策略的基础就是刻意压低汇率来提振出口。
华盛顿智库--彼得森国际经济研究所，是中国汇率政策的主要批评势力之一，先前曾指控中国人行强力打压人民币汇率。
雅各布·卢周二在北京表示，中国必须朝由市场决定汇率的方向努力。上个月美国政府已警告称，人民币汇率过低。
人民币兑美元周二约在6.24，今年以来已贬值约3%。交易员指出，人民币走贬是由中国人行引导，目的是扫除对于人民币只升不贬的看法。
人民币在1月中时升至纪录高位6.0434，之后骤然走贬。今年1-4月期间，人民币月线均下跌，4月时触及18个月低位，但5月以来呈现小幅升值。
澳新银行(上海)中国经济分析师ZhouHao指出，有两个因素仍然支持人民币小升。一个是中国仍有相对较高的贸易顺差，其次是中国希望推动人民币国际化。
2013年中国贸易顺差与国内生产总值(GDP)之比降至约2%。资本管制也让外界很难评估市场平衡情况。贸易顺差一直被用来支持人民币汇率被严重低估的观点。
中国国际经济交流中心研究部副部长张永军称，自己根据购买力平价进行的计算也显示，人民币汇率不再被低估。
“人民币肯定没有明显低估，甚至说有小幅的高估，”他说，并估计人民币兑美元的合理汇率应该介于6.2-6.5。
“人民币近期有点贬， 所以他们担心，那你美元是有升有降，为什么人民币不能降一点？”(完)
(编译 张明钧/蔡美珍/王翔琼；审校 王洋/徐文焰)
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