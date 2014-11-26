焦点：中国降息银行业未必让利 流动性宽裕增强底气

图为在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 李贺

路透北京11月26日 - 中国央行两年多来首次降息，但银行业未必因此出血。市场化经营环境下的银行拥有更灵活的策略对冲息差缩窄带来的盈利冲击，而流动性转向宽松及贷款利率下调，令理财产品收益率趋降，进而缓解银行存款流失的压力。

拜降息利好所赐，投资者本周喜迎“股债双牛”格局，银行股在周一稍低开后一路向上。截至周三，上证180金融指数.SSE180FI三天累计涨幅7.3%，涨幅超过上证综指.SSEC同期的4.7%。

“从价格看，目前，银行存款利率和市场化回报率的差距缩窄很多，现在降息也是恰逢其时。”浦发银行(600000.SS)金融市场部高级宏观分析师曹阳表示。

中国央行自周六起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

根据交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心测算，此次降息，定期存款基准利率虽下调25个基点，但浮动区间上调至1.2倍，银行可执行区间上限并未改变。然而，第三方理财研究机构普益财富调查显示，仅下半年，人民币非保本固收类理财产品平均预期收益率已经下滑了28个基点。

华泰证券(601688.SS)银行业分析师林博程认为，虽然存款利率下降，但不会带来存款流失，因为压低贷款基准利率会引导融资成本下行，对应的理财产品收益降低，吸引力下降，对存款的分流作用反而会减弱。

曹阳表示，未来非存款机构的同业存款如果被纳入一般存款后，将会缴纳存款准备金，那么市场上的货币基金以及其他类似的资产工具收益率也会下行。

从长期趋势看，曹阳认为，金融脱媒最严重的时候也已经过去；目前，表外业务、货币基金都发展到一定规模，增长遇到边界，因而脱媒趋势也在弱化。

中国国务院此前召开常务会议，针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措，包括增加存贷比弹性。中金、民生等多家券商预计，非存款类金融机构同业存款或被纳入一般性存款，并缴纳相应存准。

**东隅未失，收之桑榆**

此番，中国央行非对称降息很直观地让市场联想到银行业息差收入缩窄、利润增速放缓。中信证券称，非对称降息与利率市场化推进将负面影响银行的息差收入，这对于银行股将产生一定的负面影响。

不过，所谓“失之东隅，收之桑榆”。今年在疲弱的基本面和宽松的资金面推动下，债券市场奠定牛市格局，也给金融机构带来新的盈利点。多家银行在中报里坦言债券投资收益对利润贡献不菲。

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)在今年三季报中表示，报告期内，该行交易性债券公允价值变动收益增加。与此同时，该行三季报显示，其“向中央银行借款”项下环比增加了约1,000亿元人民币。这与中国央行公布的9月份向银行机构投放总计5,000亿元MLF相印证。

“银行获得低成本资金，可以到债券市场进行无风险套利，在获得较好收益的同时，也可以减少资本消耗。”某大型券商银行业分析师表示。

浦发银行报告显示，通过大幅压低无风险利率和信用利差来降低企业发债成本，促进直接融资增加。从结果来看，当前5年期国债收益率相比9月下行了50个基点左右，同期限AA债券信用利差收窄至220个基点。

中金认为，中国央行降息后，10年国债可能回到2012和2013年低点3.2%-3.4%水平，10年国开债回到3.6%-3.8%，收益率曲线可能会继续牛市变陡峭。

对于中国银行业，是否“失之东隅”也并不一定。交银国际报告称，由于贷款利率已经完全市场化，而目前贷款额度没有实质性放松的情况下，负债成本压力仍将向贷款利率进行传导，使得企业贷款利率浮动范围可能向上移动，从而融资成本降低的效果有所折扣。

“贷款端已经市场化，由供需决定价格，因此，降息对银行利润影响不会很大；总的来说，这次降息的广告效应更大些。”联讯证券高级宏观和债券分析师杨为敩认为。

对于当前解决融资难题的路径，中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚指出，融资难和融资贵是两个层面问题，当前融资难比融资贵可能更要紧；利率市场化给金融机构更大的定价权，表面看可能给企业更高成本，但实际改变了企业的融资状况。

此外，银行机构自身策略也可在账面上对冲净利增速下降。交银国际称，为应对2008年的降息，一些国内的银行减少当年计提拨备，仍然保持较高的净利增速。

中国央行三季度货币政策执行报告称，9月和10月，中国央行通过中期借贷便利（MLF）向银行机构分别投放基础货币5,000亿元人民币和2,695 亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

**房贷动力犹存**

中国央行降息后，原本微利的个人住房贷款利润被进一步压缩。中国垂直金融搜索平台融360测算，此次降息等于央行变相为房贷打出9.4折优惠，叠加部分银行现行9折优惠，相当于在原有基准利率上打出8.5折。

对于银行做房贷面临“不赚钱”的尴尬，上海某大型券商银行业分析师表示，银行在经济下行期，资产配置的选择不多，中国居民储蓄率高，所以房贷安全性较好；此外，房贷后期维护成本低，综合收益还可以。

融360最新报告统计，全国平均房贷利率连降五个月，逼近基准利率，而提供优惠利率银行数量连续两月创新高，达129家。

“降准和降息理论上应配合出台，加上央行MLF等形式的主动投放，银行对长期流动性会形成更加稳定的预期，从而增加资金投放意愿。”民生证券宏观分析师李奇霖表示。

然而，对于中国央行“9·30”房贷新政主推的住房抵押贷款支持证券（MBS）就没那么幸运。招商银行银行业分析师邹添杰称，由于住房抵押贷款收益压缩，MBS的市场化发行将会更加困难，今后可能需要采取政策性手段，让国开行购买以商业银行个人房贷为基础资产的证券化产品。

浦发银行报告称，目前市场短久期、高收益的替代性资产较多，MBS缺乏吸引力；但MBS或成为中国央行定向刺激的渠道，由国开行来购买市场发行的MBS债券，并以此为抵押品，向中国央行申请PSL实现融资。

中国央行和银监会此前称，放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策；并鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券。（完）

(审校 黄凯)

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