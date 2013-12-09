中国通胀温和可控 货币政策料维持适度偏紧

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
* 11月CPI同比涨幅略低于预期
* 主要受食品价格微降和翘尾因素减弱影响
* 明年有一定上涨压力，但仍温和可控
* 货币政策料保持适度偏紧
采写 北京中文部；撰写 乔艳红
路透北京12月9日 -中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。
中国国家统计局周一公布，11月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3%，低于路透调查预估中值3.2%，环比为下滑0.1%；其中，食品价格同比上涨5.9%，环比下降0.2%；影响11月CPI的翘尾因素约为0.7个百分点，较上月减少0.2个百分点。
“比较符合预期，主要是非食品价格稳定、食品价格下跌导致的。在产能过剩、需求不足的情况下，通货膨胀不是什么问题，”申银万国宏观分析师李慧勇称，“只是受基数效应和食品价格的扰动，数据月度之间可能会有波动。”
展望明年，他预计CPI全年涨幅仍会在3%以内，不会有太大的物价上涨风险，但不排除个别月份会比较高，譬如春节错位因素可能导致2014年1月物价比较高等。
国家统计局数据并显示，11月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比持平；整个1-11月来看，CPI同比上涨2.6%，仍远低于3.5%的全年控制目标；PPI则同比下降2%。
浏览中国CPI和PPI图表，请点选 link.reuters.com/mej35v
“CPI数据低于预期主要是食品部分造成的，食品价格指数变化基本上是季节性的，而且食品价格走势一般是先行的，未来走势要超预期至少要提前半年，”宏源证券宏观研究高级分析师孙海琳称，“可以预见到明年上半年的食品价格上涨的压力不是很大。”
她认为，现在CPI运行的区间大概是在2.8%-3.2%之间，未来很难突破这个区间。未来央行政策调控的目标将会更加注重防范金融风险方面，而非通胀。
“明年货币政策以稳健为主，可能会偏紧，”国泰君安宏观分析师汪进亦持同样观点，“目前就业没有太大问题、总需求稳定，在此背景下改革的整体环境很好。”
金融市场对符合预期的中国通胀数据反应平淡，中国股市沪综指.SSEC早盘微幅收跌0.09%；而受周末公布的强劲贸易顺差数据提振，人民币/美元早盘则一举突破6.08元关口创出历史新高。
**通胀前景温和，货币政策料适度偏紧**
自去年二季度开始，受经济增速放缓和食品价格回落影响，中国通胀绝大多数时间都在2-3%的区间徘徊。但自9月以来，受食品价格抬头推动，CPI迄今已经连续三个月处在3%及以上水准，中国已经进入新一轮通胀上行周期。
未来随着经济企稳回暖带动总需求上升，以及水电气资源价格改革进一步推进，当然最主要的还是食品价格的推动，中国明年通胀仍面临一定压力。但整体预计仍温和可控，为推进改革营造空间。
“尽管物价上涨尚不足忧，但从影响物价上涨的因素看，食品和居住类是推升物价的主要因素，尤其居住类价格上涨影响面较大，明年中国物价上涨的压力正在加大，”中国国际经济交流中心研究员张永军称。
国家统计局发布的细项数据显示，1-11月CPI中居住类价格同比上涨2.8%，较同期整体CPI涨幅还高出0.2个百分点，亦高于去年全年涨幅2.1%；其中，尤其住房租金涨幅最高，1-11月同比上涨4%，去年全年涨幅为2.7%。
不过PPI同比目前仍在下降通道中，通胀从PPI向CPI传导的力量并不强。张永军也称，从中国经济的总体面看相对平稳，要消除PPI的下降趋势仍需要时间。
至于资源价格改革对通胀的影响，李慧勇坦言，资源价格改革是人为的改革，由政府主导推动，那就是可控制的，会考虑到居民的承受能力，“不可能说由于政府的改革带来人为的通货膨胀，然后央行再采取紧缩政策去调控通胀，那不是自己给自己找事儿嘛。”
中信建投证券研究发展部副总裁胡艳妮指出，整体来看以后食品价格都是一个中枢上移的趋势，受基数效应影响12月CPI同比涨幅料在3%以下，但明年初因为春节因素可能再度走高，但不会突破3.5%。
“央行货币政策还会维持适度偏紧的状态，来自通胀角度的压力不大，主要还是觉得M2（广义货币供应量）增长比较快。不过防通胀方面也不敢太过放松，”她说。
中国10月末M2同比增长14.3%，仍高于央行年初设定的13%目标。对即将公布的11月数据，路透调查中值显示，11月M2同比增速预计小幅回落至14.2%。(完)
(审校 张喜良)
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