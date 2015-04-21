焦点：中国降准对稳增长未必立竿见影 存款保险实施后更多宽松可期

作者 李铮/李贺

路透北京4月21日 - 中国季度经济增速跌至六年低点后，央行重启全球金融危机时的非常手段——单次普降法定准备金率达一个百分点，并辅以0.5-2个百分点的定向降准。此举对增加信贷供给、降低融资成本未必立竿见影，而即将实施的存款保险制度意味着更多降准可期。

银行人士指出，降准固然有利于降低银行的负债成本，并增加资金供给，但当前中国实体经济疲软，有效需求不足；释放出来的资金更多可能会避实就虚，流向资本市场。逾1.2万亿元的金融活水，能否增强金融机构放贷能力以更好地服务实体经济，效果仍待观察。

“银行的信贷风险偏好仍然存在，但实体经济需求疲软；此外，尽管资金面宽松了，但股市的分流作用还是比较明显，现在银行的理财已经不是很火了，存款也明显受影响。”一家城商行行长对路透表示。

广东一家农商行高管指出，企业的有效需求不会因为降低存准就发生改变；经济基本面不好，企业经营状况不佳，没有借钱的需求；在贷款结构上，银行有多大动力投放到小微三农也是问题；以该行为例，贷款规模中小微和按揭贷款各六分之一，主流的贷款客户还是大公司，而大公司的贷款需求也增加不了多少。

中国央行和银监会上月末放松房贷政策后，来自商业银行的支持力度不尽如人意。两位国有大行人士表示，一线城市的银行对贷款利率和首付执行还比较好，与其他城市形成对比，这主要由于客户资质和风险定价不同，不是执行力的问题，这可能也会加剧不同城市房价的分化。

西南地区一城商行人士表示，当下情况看，如果要刺激企业有效需求，其实更需要降息，而降准的信号意义更强。

自央行去年11月降息开启本轮银根放松以来，银行间无风险利率稳步下行，中国股市也持续上扬。资本市场对资金的分流作用，使得商业银行的实际资金成本仍然不低。

中国一季度国内生产总值（GDP）创出六年来低点，投资，消费，外贸三驾马车都同时减速实体经济正面临几年来最寒冷的时点。这与火爆的资本市场形成鲜明对比。中国股市周一单日成交额突破万亿元，沪综指.SSEC用一个半月的时间完成近1,000点的涨幅。

流动性的宽松未必同样力度地惠及实体经济，但银行实实在在得到了实惠。前述广东城商行人士就谈到，央行降准的钱可以拿去套利，比如之前放在央行的利率只有不到两个点的收益，现在即使同业拆出去，利差也有差不多三个点，银行盈利能得到改善。

中国最大的股份制银行招商银行发布报告称，选择在5月1日存款保险制度实施之前降准，可基本对冲因存保制度实施带给商业银行流动性及净利润的负面影响；但若央行降息政策尾随而来，降准形成的净利息收入正面影响将被降息对冲。

招行认为，本次法定存款准备金的释放还有利于提升商业银行对债券资产配置的意愿，为加速推进万亿政府债置换工作铺路。中长期来看，降准后市场价格的下行将带动招行同业融资、CD发行等负债成本继续走低，同时在一定程度上缓解票据融资回表压力。

央行上周日宣布，自4月20日起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。此外，对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，对中国农业发展银行额外降准2个百分点。

如此大手笔为六、七年前全球金融危机之后首见。2008年11月中国政府推出4万亿元投资刺激计划，央行同时下调存贷款基准利率各1.08个百分点，并将大型和中小型金融机构的存款准备金率分别下调1个和2个百分点。

**存款保险打开降准空间**

作为中国利率市场化的关键制度保障，中国存款保险制度将于5月1日起施行。根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。办理投保手续和存款波动风险均增加了银行的现金需求。

对于未来降准空间，一位央行人士对路透表示，外汇占款减少是降准的因素，但更重要的考虑可能是存款保险制度的实施，需要银行缴纳保费，存保与准备金缴存有重复性，以后准备金会逐渐下降。

这位不愿具名的央行人士分析称，存款准备金是为客户提钱和清算准备，提钱其实就是防非正常提取、防挤兑，现在这个问题交由存保解决，所以剩下交的就是满足清算用，下降是必然。

存准率下降的另一个原因是对冲外汇占款萎缩。根据央行网站数据，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，为2007年12月以来的最低值。今年一季度外汇占款累计减少2,225亿元。

对于后期货币政策操作，中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，以前是提高准备金，筑坝拦水，现在把水放出来，也就是降准，只要外汇占款继续负增长，且经济没有起色的话，降准的节奏也不会太慢，降准是大概率的、确定的。

一家股份行高管也同样认为，降准主要为对冲存保落地冲击商业银行流动性和利润的观点。普降1个百分点的同时定向降准，释放的流动性有可能接近2万亿元，远远超过了对冲外汇占款影响的要求。

该高管并指出：“央行已通过MLF释放中期流动性予以对冲3月外汇占款减少，这导致货币市场利率明显下行，可央行依然选择降准，这无疑是放松性的货币政策，而非中性。”

中国央行其去年11月以来已两次降息及两次降准，相比此前坚持使用公开市场上的定向工具，其在货币政策工具的选择上可能已有所变化。

中国央行货币政策司官员近日撰文指出，“结构性”货币政策有副作用。有些定向宽松政策对央行所购买的资产价格可能产生重大影响，市场配置资源的作用可能被削弱，引起资源分配失衡以及市场功能扭曲等问题。而且由于实施过程中可能存在信息不对称，银行在资产端可能存在套利空间。

央行行长周小川日前表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。不过同时强调，全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。（完）

(审校 黄凯)

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