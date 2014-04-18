焦点：大宗商品今年表现超越股市 吸引资金返流

* 在2013年出现资金外流后，今年迄今已流入58亿美元

* CRB商品指数上涨10%，全球股市则持平

* 期货市场结构亦促使投资者回归大宗商品

路透伦敦4月17日 -随着大宗商品走势与其他资本类别不再亦步亦趋而是脱颖而出，并引来希望投资多元化的人士关注，今年投资资金重新流入大宗商品。

根据花旗的估计，大宗商品市场2013年遭遇500亿美元资金流出后，今年以来流入被动式商品指数和上市交易基金(ETF)的投资规模已经约有58亿美元。

前几年大宗商品的投资回报一直没有起色，因为原材料需求疲弱，而且市场遭受经济危机的冲击。

今年以来商品市场表现转强则有助于释放投资者需求。在过去两年中，商品市场一直被股市抢去风头。

“我们看到一直有资金流入(大宗商品)领域，”经纪公司Marex Spectron的全球市场分析主管Guy Wolf表示。

“自今年1月3日以来，资金流向发生明显转变，显示出投资者的资产分配情况。”

大宗商品是今年表现最好的资产，超越债券和股票。

追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB今年迄今上升10.6%，而同期指标10年期美国公债上涨4.3%，MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS上升0.3%。

这是市况出现的大逆转。过去两年全球股市劲扬33.6%，而大宗商品下滑了8.4%。

浏览2014年资产表现图表，请点击：(link.reuters.com/gap87v)

浏览2014年大宗商品表现，请点击：(link.reuters.com/reb25t)

**投资多元化**

大宗商品不仅走出独立行情，也对供需因素更为敏感，而且波动性正在加强。

“投资者似乎更认真对待大宗商品，认为其是投资组合多元化的重要资产，”花旗分析师Aakash Doshi在报告中称。

“与传统资产市场的正相关已解除，大宗商品也失去了与美元的紧密负相关性。”

投资者在2008年之前的几年荣景时期涌进大宗商品市场，受中国需求带动的高价格以及当时与其他市场的低关联度所吸引。

全球金融危机爆发之后，大宗商品与其他市场一道，受到央行刺激政策和欧债危机等因素的影响。这些影响从去年起有所减弱。

据高盛统计，自今年初以来，大宗商品与股市回报之间的六个月滚动关联度平均为23%，创金融危机以来最低。

据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对大宗商品的资金流入已导致基金在美国大宗商品市场的多头仓位全线增加。

根据巴克莱对于数据的分析，管理资金净多头仓位占未平仓合约总量的近20%，为过去五年平均水平的两倍。

巴克莱资本称，近期在纽约一次商品会议上对对冲基金经理人和机构客户的调查，确认了这一人气的变化。

未来12个月，那些受调查者中有54%料将增加商品仓位，而只有12%计划削减。而前12月中增加与减少这类仓位的比例都是27%。

**期货结构**

随着越来越多的商品期货进入逆价差区间，回报也在增加。逆价差即近月合约价格高于远月价格，这通常意味着供应短缺。

这意味着长期金融投资者有内在动力将仓位提前。

不过，一些投资者中对商品的看法仍带有谨慎情绪。

Hermes大宗商品资产组合经理David Hemming称，尽管投资者的兴趣有所增加，但并非所有投资者都准备好跃身进入。Hermes管理260亿英镑资产。

他称，“今年商品领域的投资者兴致提升，尤其是谷物相关品种方面。”

“现在经济周期中到了应该开始预计发达市场经济增长增强的时点，而这通常都意味着商品市场回报增加。”(完)

(编译 徐文焰/王翔琼/石冠兰 审校 张狄/王洋)

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