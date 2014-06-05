焦点：让克里米亚摆脱对乌克兰物资的依赖 俄罗斯面临着巨大困境

路透克里米亚占科伊/辛菲罗波尔6月5日 - 由于失去了来自乌克兰大陆的淡水供应，克里米亚北部乾旱缺水地区的农场工人只好在田间摆上一根接一根的管子，尽力引来稀少的水源以供灌溉。

缺水困局凸显出俄罗斯帮助克里米亚摆脱对乌克兰的依赖时，在供应方面所面临的巨大阻力。

在吞并克里米亚两个多月后，莫斯科需要确保满足克里米亚的基本需求，其中最主要的便是原先主要依靠乌克兰供应的淡水和电力，以期促进当地经济发展，并维持俄罗斯政府在那里的受欢迎程度。

“我们已经打了井，也在使用滴灌方法，但水还是不够用，”身材魁梧的Vasily说。他种植的50公顷(124英亩)菜田位于占科伊区附近，原先一直是由一条水渠引来第聂伯河水进行灌溉，水渠是沿着连接克里米亚和乌克兰大陆的狭长地形所修建。

他与别的农户称，乌克兰减少了流经与克里米亚间新的实际边界的水流，之后他们已经改种了需水较少的作物。乌克兰官员称水还是在流向克里米亚，但未说具体有多少。

莫斯科可能需要付出很高的代价。其已表示，光是今年就可能支出最多70亿美元，将克里米亚经济整合入俄罗斯，并维持克里米亚民众对俄罗斯政府的好感。

“人们对未来感到乐观，但...俄罗斯领导层很明白，如果克里米亚经济停滞不前，这个责任就要落到俄罗斯的肩上，”克里米亚一个葡萄园主Yuri Korban表示。

在西方国家的制裁下，俄罗斯经济已经濒临衰退。

由格鲁吉亚南奥塞梯地区以往的经验判断，将克里米亚整合进俄罗斯的过程可能扩日持久，而且代价不菲。南奥塞梯地区的面积比克里米亚更小，在俄罗斯与格鲁吉亚2008年爆发战争后一直处于俄罗斯的实际控制下。

**锁定供给**

乌克兰似乎不太可能立即切断克里米亚的供给。不过乌克兰掌控着克里米亚约80%的淡水供给，高达90%的电力供给，在新总统处理东部局势之际，这可以作为处理与莫斯科关系的筹码。

俄罗斯明白，要连接被4公里宽的海峡隔开的本国领土和克里米亚最东部地区，需要数年的时间和几十亿美元。其也希望同乌克兰当选总统波罗申科磋商，以保持边境开放。

俄罗斯副总理Dmitry Kozak在5月25日同梅德韦杰夫访问克里米亚时表示：“乌克兰的政治进程目前可能向前推进，之后我们将举行谈判。”

不过到目前为止，似乎距离谈判还有一段路程。

乌克兰表示，克里米亚当局拖欠去年的水费14万美元，并且也没有关于怎么偿还的计划。

乌克兰政府消息人士称，乌克兰仍然在通过水渠供水，但不会说会供给多少。而克里米亚官员则表示，其正在通过挖井和引流水库来加以应对。

尽管从经由公路和铁路自乌克兰的食品供给没有被严格切断，但克里米亚当局限制向大陆运送糖、面粉、肉和其它食品，以确保不会出现食品短缺。

克里米亚的蔬菜和粮食自给有余，但要进口大量的糖、肉和奶制品。克里米亚当局的农业部门表示，一旦乌克兰停止供给，将自海上从俄罗斯南部的Krasnodar进口。

与此同时，俄罗斯能源部长表示，计划斥资约20亿美元升级克里米亚的电站，并将克里米亚半岛同俄罗斯电网连接起来。

克里米亚的天然气基本上能够自足。

**平衡行动**

乌克兰必须小心采取平衡的行动来回应俄罗斯吞并克里米亚，即使乌克兰可以暂停提供克里米亚的物资来间接处罚俄罗斯，但事实上，乌克兰本身也严重仰赖俄国供应天然气。

乌克兰领导人如果试图把物资当作武器，也可能会惹恼在克里米亚一筹莫展的同胞及其在西方的盟友。不过，乌克兰不用支应克里米亚年逾10亿美元的预算赤字，也不用为其老旧基础建设汰旧换新，则能让脆弱的乌克兰经济有所获益。

对俄罗斯来说，要支撑起克里米亚经济的负担，无疑是雪上加霜。克里米亚经济规模为50亿美元，将只占俄罗斯国内生产总值(GDP)不到1%。

俄罗斯第一季经济萎缩0.5%，因投资下滑且由于预期美欧将制裁俄罗斯，外逃的资本激增至630亿美元。

分析师警告，如果俄罗斯经济成长进一步放缓，那么其将在克里米亚大规模投资的政治承诺恐怕会力有未逮。

“克里米亚是投资的死角：港口老旧、铁路和道路年久失修，”谘询机构InfraNews的主管Alexei Bezborodov表示。

另一位与International Crisis Group合作的研究人员Varvara Pakhomenko说：“今天需要更多的投资，但可用资金却更少了，”她表示。“俄罗斯将试着解决克里米亚的问题，基础建设的问题尤其重要。”

“但这将所费不赀，而且旷日费时。”(完)

(编译 徐文焰/王洋/戴素萍 审校 高琦/李婷仪)

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