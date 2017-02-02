焦点：德意志银行公布第四季净损19亿欧元 诉讼费用令其承压

1月31日，法兰克福，图为黄昏时分的德意志银行总部大楼。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福2月2日 - 德意志银行(DBKGn.DE)公布第四季净损19亿欧元(20.5亿美元)，该公司过往不当行为所造成的法律费用抵销了债券交易营收回升。

德意志银行获利远逊于分析师预估，市场原先预估该行第四季净损仅11.6亿欧元。

德意志银行将第四季的诉讼准备金从59亿欧元提高到了76亿欧元，因其不得不为多项和解协议预留资金。

最能为该行贡献现金营收的债券交易部门，在第四季收益增长11%，因投资者针对特朗普当选美国总统做出应对，令其从固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易的交易量大增中获益。

但该行市场份额流失给华尔街银行业者，部分美国业者债券营收增加一倍有余，这有部分是因为德意志银行缩减投行业务，停止相关产品并终止与数以千计客户的关系。

根据产业分析机构Coalition最新数据，德意志银行2013年FICC交易还排在全球第三大，但到了2016年中就落居第六位。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在一份声明稿中指出，“在有了良好的开年之后，我们抱持乐观看法。”德意志银行称，几乎所有业务年初都有强劲表现。

德意志银行在券商Lang & Schwarz的盘前交易中下跌1.9%，德国DAX指数.GDAXI料下跌0.3%。

截至年底，所拨出用于弥补因过去不当行为所受罚单的资金规模已较9月底时增加29%，达到76亿欧元，同时还将未来可能采取的法律行动的拨备上调了38%至22亿欧元。

“虽然2015年2016年是诉讼的高峰年份，但2017年还将继续因解决遗留问题而受累，”该行在一份陈述文件中称。

德银第四季股票交易营收下滑，因对冲基金活动减弱；不过来自企业及投资银行业务的营收略有增长，尽管该行错失了一些大型交易的顾问服务机会。

德银第四季总营收增长7.5%至71亿欧元。(完)