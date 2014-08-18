德债低收益率唤起日本“失落十年”联想 但市场仍信任欧央行

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦8月15日 - 德国公债收益率目前低到只有约1%，引发市场担心欧元区将面临经济停滞的“失落十年”，以及艰难推高通胀率的苦战，就像另一个唯一收益率如此低的国家--日本，所经历过的遭遇。

与此同时，债市的另一指标却显示，投资者预期欧元区通胀率最终还是会升向欧洲央行略低于2%的目标位。

两个指标相互矛盾表明，市场在指望欧洲央行将采取新的货币宽松举措拉抬物价增长，也解释了投资者为什么愿意购买表面看来可能会赔钱的资产。 就算欧洲央行像日本央行那样，未能成功提高物价增幅，投资人也认为德债具有投资价值，因为万一通胀过低，重燃债务危机，德债这一拥有最高评级的资产，应该能起到保值作用。

“德债收益率若是跌破1.0%，可能会使得有关欧洲可能重蹈日本覆辙的辩论更趋白热化，”荷兰合作银行资深利率策略师Richard McGuire说。 “这反过来将很有可能加大欧洲央行的压力，必须采取更多行动。”

金融市场及欧洲央行喜欢用来衡量通胀前景的五年、五年预期损盈平衡通胀率仅略高于2%。该数据大约是投资者预期五年内的五年通胀率。

欧洲央行6月降息并承诺自9月起提供银行业长期廉价贷款(TLTRO)之后，投资人更加押注欧洲央行最终会购债及印钞，即为人所熟知的货币政策工具量化宽松(QE)。

因此，投资人如果买进收益率为1%的德债，然后以更高价格卖给欧洲央行的话，将可从中获利，收益率则变得更低。

欧元区借贷成本指标--10年期德债收益率上周五交投在1.01%，周四曾触及略低于1%的纪录低位，因数据显示欧元区第二季经济停滞，7月通胀终值仅为成长0.4%。

若欧洲央行不出手，经济要加速成长的机会微乎其微。俄罗斯及西方国家因乌克兰问题而相互祭出的制裁，才正要开始对经济产生影响。

“成长面的数据一点儿都没让人感到振奋，”法国农业信贷银行固定收益策略全球主管David Keeble说。他还说长期通胀预期仍然在2%左右的事实，就是对欧洲央行的“信任投票”。

“市场在预期如果TLTRO没有发挥作用，会有适当的QE出台，”他说。

**避险德债**

可比日债收益率为0.50%。1998年10年期日债收益率首次触及1%，日本央行持续不断努力拉动通胀意味着，他们自此始终没有挪动超过1个百分点。

之前10年期收益率在其他国家从未触及过1%。美债收益率在2012年来到1.36%，当时欧债危机正盛，投资者涌入被视作安全港湾的资产品种。 其实那样的情形也解释了尽管回报率不及预估通胀率，仍然买入德债的理由。德债被视作全球最安全资产之一。

如果欧洲央行中期内无法提振物价增长，那么欧元区危机可能重燃，那时投资者将担心的是收回本金，而不是资产回报的问题。(完)

(编译 白云/李婷仪/石冠兰 审校 蔡美珍/张荻)

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