焦点：欧洲央行放宽政策力度不及预期 欧元大涨

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透法兰克福12月3日 - 欧洲央行周四决定进一步放宽政策，以对抗持续偏低的通胀率，但其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措之前已经被广泛预期；最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。

欧洲央行还将开始购买市政债券，但整体资产购买规模保持不变，随着其他资产受到排挤，可能会降低政府公债购买规模。

政策声明公布后，欧元兑美元一度跳涨3.1%，债券收益率也急升。倍感失望的投资者原本预期每月资产购买规模会提高25%，有些人甚至预期存款利率调降幅度更大，不只是从负0.2%调降至负0.3%。

欧元兑美元在纽约尾盘上涨3.1%，创2009年3月以来最大单日涨幅。

欧洲央行总裁德拉吉为所采取的行动辩解称，市场只是需要时间来理解它们，并表示他们总是能适应的。

“我认为需要一些时间才能完全看懂这些措施的优点，时间将给出答案，”他在记者会上称。“我们的资产购买计划是灵活的，一直可以调整。”

外汇市场的巨大波动其实收紧了货币环境，降低进口通胀，实际上抵消了欧洲央行的放松举措。

**德拉吉信誉受损？**

“最大危险是市场的反应让欧洲央行处于尴尬境地，”Invesco Fixed Income投资组合经理Nicholas Wall称。

“债券大跌和欧元走强将会收紧欧洲金融环境，令通胀更难形成；不久他们可能不得不再次谈论宽松政策，”Wall称。

但欧元兑美元自上次议息会议以来仍下跌4%，说明欧洲央行的宽松立场还是有些影响的，尽管这种影响已经大大减弱。

这种失望也破坏了德拉吉说到做到的形象。他当初承诺采取一切必要措施扞卫欧元，今年年初就宣布了规模超过预期的量化宽松(QE)计划，从而建立起言出必践的声誉。

“决定未获一致通过，这一点很重要，市场的失望对未来而言也很重要，”资产管理公司天利投资的Toby Nangle表示。

“这限制了欧洲央行总裁德拉吉引导市场的能力，市场自然会怀疑他能否驾驭管理委员会。”

美国本月料将升息，而欧洲央行将进一步放松政策，这种押注一直是促使欧元兑美元汇率走软的关键因素。美联储主席叶伦称，投资者本以为欧洲央行周四会有更大的行动。

“市场预期的政策行动并没有到来，”她在国会听证会上表示。

欧洲央行考虑的很多政策措施都遭遇了阻力，在央行管委会两名德国委员站出来反对任何政策行动之后，这一点已十分明显。

德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)都表示，货币政策已经超级宽松了，经济增长也在反弹，而通胀率徘徊在近零水平的最大原因是油价挫跌，而这却给家庭支出带来了很大动力。

的确，欧洲央行实际上调高了2017年GDP预测，并称即使复苏温和且面临地缘政治风险，但其范围已经变得更加广泛了。

**财政放宽？**

同样支持对货币政策持审慎态度的理由是，一些欧洲国家的政府正在放宽2016年预算，使人担心会出现财政和货币政策同时放松这种危险的情况。

“欧洲央行是在财政政策放宽的背景下采取行动的；整个欧元区内，各国政府都在不声不响地放弃财政节支，”J.P.Morgan Asset Management全球利率主管David Tan表示。

他称，法国接连推迟削减赤字，已经不再装作要遵守财政纪律；意大利2016年的财政立场也比六个月前来得宽松。

“甚至连德国明年都将无法达到其预算平衡目标，因需要拨款以收容在2015年和2016年分别涌入的约90万和80万难民，”Tan表示。

美联储看来势必升息，与欧洲央行之间的政策分歧令市场震荡不已。

尽管欧洲央行也曾表示，决定将所购债务的到期本金进行再投资，但短期内影响不大，因鲜有资产将在2017年3月前到期。

“如果我们看看迄今量化宽松政策所买进的资产，会在两年内到期的不到9%，”花旗集团表示。“如果以此推算出债券数量，那么再投资的资金将少于600亿欧元。”(完)