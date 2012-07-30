欧央行决策会备受关注 看德拉吉能否兑现承诺

* 市场聚焦欧洲央行总裁有关债券购买的线索

* 欧洲央行可能暂时不会出手

* 美联储亦会按兵不动,等待数据情况

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley) 编译 王翔琼/程琳/侯向明/肖群英

路透伦敦7月29日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本周可能并不需要显示财力,但若他不把将采取一切必要措施拯救欧元的承诺具体化,缺乏耐心的市场将会无情对待.

鉴於持续上演的欧元区危机对全球经济构成威胁,周四将召开的欧洲央行决策会议及随後的新闻发布会总是很重要.

但它们现在已成为关键事件,因德拉吉上周四在伦敦誓言"在我们的职权范围之内,欧洲央行准备采取一切必要措施守护欧元.请相信我,这将足以解决问题".

尤其是德拉吉表示,若欧元区成员国借款成本的分化程度妨碍到货币政策的传导,欧洲央行有权采取行动.

而现在显然已经出现了这种情况.欧洲央行在7月5日降息至0.75%,并未降低处於危机边缘的政府、银行和公司的高昂借贷成本,特别是西班牙和意大利.与此相反,德国和荷兰公债收益率却处於负值.

然而,即便资本逃离二线国家且欧元区产出萎缩,鲜有分析师预期欧洲央行将重启购债计划.该央行之前在二级市场购买公债得到的效果有限.

假设欧洲央行愿意与欧元区抒困基金分担负担.但购债举措在德国与其它债权国家中存在争议,担心此举会让债务国失去改革的压力.因此,德拉吉促成政治共识还需要时间.

"欧洲央行可能需要更长时间来调整其策略.可能至少要到9月,欧洲央行才能推出新计划."G+ Economics咨询公司首席分析师Lena Komileva称.

Komileva倾向由欧洲央行抛售德债,买入西班牙和意大利债券,以限制两者利差."欧洲央行肩负着探索出创造性方式来解决欧元区系统性错位的压力."

**经济萎靡不振**

仿佛需要时刻提醒欧洲央行要记住危机的严重性一样,周二出炉的数据或显示欧元区6月失业率自5月的11.1%升至11.2%.

瑞银分析师Paul Donovan在一份报告中称,"如果我们还未处在'不惜一切代价刺激成长'的政策环境,则政治周期对经济增长的重要性确实已得到了提升,这给货币政策行动提供了政治掩饰."

但无论欧洲央行采纳何种策略,欧元区的经济数据都意味着不会马上重现经济大幅成长的局面,尤其是由於二线国家竞争力不佳.

"我对未来10年还是感到乐观的,但短期内或许会有阵痛,"苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell说."我们需要做好在非常非常长的时间内面临此环境的准备."

美国表现好於欧洲,但也无法成为各国榜样.周五数据料显示7月非农就业岗位增加10万个,增幅高於6月的增加8万个.此外失业率或持稳在8.2%.

美国第二季经济增长1.5%左右,其疲态恐会让美国总统奥巴马感到不安,他指望经济成长振奋起来,为自己在11月大选中增添胜算.

但几乎没人认为,该数据已低迷到足以促使美联储推出第三轮资产购买(或量化宽松)行动的程度.

分析师预料,美联储决策者在周三开会时将暂时按兵不动.

"若等到美联储9月会议的时候,最新数据显示经济增速还是不到2%,他们或将采取行动,"PNC分析师Bill Adams指出.

"我们需要看到美国就业市场更为强劲,更符合今年经济持续适度增长的预期,才会消除出台第三轮量化宽松(QE3)政策的可能,"Adams并称.(完)