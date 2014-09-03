焦点：欧央行料维持利率不变 QE预期恐落空

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透法兰克福9月2日 - 由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言动用一切可用工具来保持物价受控，有关该央行将在周四会议上进一步采取政策行动的预期高涨。
不过投资者最终可能会失望，因为实施量化宽松(QE)仍面临巨大阻力，尤其是德国的反对，而且更多官员承认，仅靠欧洲央行可能无法解决欧洲问题。
德拉吉8月22日在杰克森霍尔央行会议上表示，金融市场的通胀预期正大幅下滑，欧洲央行将动用“所有必需的可用工具来确保物价稳定”。
与以往强调削减债务明显不同，他还指出，有空间让财政政策在促增长方面发挥更大作用，显然承认了欧洲央行的力量有限。
据称德国总理默克尔和财长朔伊布勒已致电德拉吉要求澄清，朔伊布勒之后表示德拉吉的言论被“过度解读”。
无论如何，德拉吉的新闻发布会都将得到仔细分析，看他是会坚持还是淡化杰克森霍尔会议上的言论。德拉吉的这次讲话脱离了讲稿，让一些分析师认为，他又像2012年宣称会“不计代价”挽救欧元那样冒险出击。
一些分析师现认为，欧洲央行在未来几个月实施量化宽松的机率增大。
“量化宽松现在基本难以避免，因为通胀持续低于目标，”花旗集团分析师Guillaume Menuet称。他预计欧洲央行12月宣布此类计划。
路透调查显示，欧洲央行明年3月前直接购买主权债券的机率为40%。
不过该央行周四不大可能做出这方面决定，而且鉴于指标利率为0.15%以及存款利率为负，也基本没有调息的空间。
欧洲央行也在观望新的四年期贷款计划的效果。根据6月宣布的该计划，银行可在9月和12月获得最多4,000亿欧元贷款，如果他们保持向实体经济提供贷款，明年还可获得更多。
若现在开始印钞，就相当于承认欧洲央行的长期贷款项目还未启动就已经失败。
Nordea分析师Jan von Gerich表示：“我认为他们不想被人看作慌了神。而且采取大范围资产购买之外的其他措施，比如(下调)利率，看起来似乎意义不大。”
**欧央行最新经济预测**
欧洲央行最新的内部经济预测将会是关键。
该央行周四将公布内部经济预测，令人失望的增长数据、通胀率滑向零且进一步远离央行的2%目标，可能导致预测数据再次下修。
6月时的预测称，通胀率到2016年最后一季仅会反弹至1.5%，而3月时的预测为反弹至1.7%。
自德拉吉发表讲话以来，他在杰克森霍尔讲话中提到的、反映市场通胀预期水平的五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R已经上涨。
德拉吉与法国总统奥朗德周一在巴黎会面。法国总统府的一名官员表示，双方一致认为通缩和增长疲弱正威胁到欧洲的经济。
法国政府一贯呼吁欧洲央行采取更多行动压低欧元汇率，以提升竞争力。过去一个月，欧元从接近1.37美元下跌至约1.31美元。
德拉吉在杰克森霍尔央行年会上表示，欧洲央行在准备买入证券化贷款方面正“快速推进”。分析师预计，周四将出台可能的有资产担保证券(ABS)购买方案的进一步细节。
“对他们来说，最简单的方法就是证实他们已经同意购买ABS，正处于全面审视细节的最后阶段，”花旗的分析师Menuet表示。
“我不确定他们现在愿意给出一个数字，我想500亿(欧元)左右将是他们能宣布的最低规模，那或许是他们能够达成一致的中间步骤，然后用未来三个月制定出QE策略。”
其他人则不这么肯定。
鉴于欧元区债券收益率已经处于纪录低点，出台QE的作用或将有限，只会消除各国政府推行结构性经济改革的压力。
“欧洲央行管委会将可能担心QE的道德危机方面，QE或许会轻易诱使意大利、法国及其他国家的政府更加放缓改革进程，”摩根士丹利分析师在研究报告中称。
他们表示，QE仍然是最后手段。(完)
(编译 许娜/王丽鑫/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。