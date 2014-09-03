焦点：欧央行料维持利率不变 QE预期恐落空

图为欧洲央行总部大楼前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福9月2日 - 由于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言动用一切可用工具来保持物价受控，有关该央行将在周四会议上进一步采取政策行动的预期高涨。

不过投资者最终可能会失望，因为实施量化宽松(QE)仍面临巨大阻力，尤其是德国的反对，而且更多官员承认，仅靠欧洲央行可能无法解决欧洲问题。

德拉吉8月22日在杰克森霍尔央行会议上表示，金融市场的通胀预期正大幅下滑，欧洲央行将动用“所有必需的可用工具来确保物价稳定”。

与以往强调削减债务明显不同，他还指出，有空间让财政政策在促增长方面发挥更大作用，显然承认了欧洲央行的力量有限。

据称德国总理默克尔和财长朔伊布勒已致电德拉吉要求澄清，朔伊布勒之后表示德拉吉的言论被“过度解读”。

无论如何，德拉吉的新闻发布会都将得到仔细分析，看他是会坚持还是淡化杰克森霍尔会议上的言论。德拉吉的这次讲话脱离了讲稿，让一些分析师认为，他又像2012年宣称会“不计代价”挽救欧元那样冒险出击。

一些分析师现认为，欧洲央行在未来几个月实施量化宽松的机率增大。

“量化宽松现在基本难以避免，因为通胀持续低于目标，”花旗集团分析师Guillaume Menuet称。他预计欧洲央行12月宣布此类计划。

路透调查显示，欧洲央行明年3月前直接购买主权债券的机率为40%。

不过该央行周四不大可能做出这方面决定，而且鉴于指标利率为0.15%以及存款利率为负，也基本没有调息的空间。

欧洲央行也在观望新的四年期贷款计划的效果。根据6月宣布的该计划，银行可在9月和12月获得最多4,000亿欧元贷款，如果他们保持向实体经济提供贷款，明年还可获得更多。

若现在开始印钞，就相当于承认欧洲央行的长期贷款项目还未启动就已经失败。

Nordea分析师Jan von Gerich表示：“我认为他们不想被人看作慌了神。而且采取大范围资产购买之外的其他措施，比如(下调)利率，看起来似乎意义不大。”

**欧央行最新经济预测**

欧洲央行最新的内部经济预测将会是关键。

该央行周四将公布内部经济预测，令人失望的增长数据、通胀率滑向零且进一步远离央行的2%目标，可能导致预测数据再次下修。

6月时的预测称，通胀率到2016年最后一季仅会反弹至1.5%，而3月时的预测为反弹至1.7%。

自德拉吉发表讲话以来，他在杰克森霍尔讲话中提到的、反映市场通胀预期水平的五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R已经上涨。

德拉吉与法国总统奥朗德周一在巴黎会面。法国总统府的一名官员表示，双方一致认为通缩和增长疲弱正威胁到欧洲的经济。

法国政府一贯呼吁欧洲央行采取更多行动压低欧元汇率，以提升竞争力。过去一个月，欧元从接近1.37美元下跌至约1.31美元。

德拉吉在杰克森霍尔央行年会上表示，欧洲央行在准备买入证券化贷款方面正“快速推进”。分析师预计，周四将出台可能的有资产担保证券(ABS)购买方案的进一步细节。

“对他们来说，最简单的方法就是证实他们已经同意购买ABS，正处于全面审视细节的最后阶段，”花旗的分析师Menuet表示。

“我不确定他们现在愿意给出一个数字，我想500亿(欧元)左右将是他们能宣布的最低规模，那或许是他们能够达成一致的中间步骤，然后用未来三个月制定出QE策略。”

其他人则不这么肯定。

鉴于欧元区债券收益率已经处于纪录低点，出台QE的作用或将有限，只会消除各国政府推行结构性经济改革的压力。

“欧洲央行管委会将可能担心QE的道德危机方面，QE或许会轻易诱使意大利、法国及其他国家的政府更加放缓改革进程，”摩根士丹利分析师在研究报告中称。

他们表示，QE仍然是最后手段。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪)

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