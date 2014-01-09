焦点：欧央行措辞更加严厉 但暂时未采取新行动

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Alex Domanski

* 欧央行“坚决强调”政策将保持宽松

* 德拉吉称更为坚定的措辞强化了前瞻性指引

* 欧央行维持主要利率在0.25%不变

* 德拉吉称欧元区或面临较长时间的低通胀

* 并称欧元区不会出现日本式的通缩

路透法兰克福1月9日 -欧洲央行周四极力强调，一旦欧元区通胀风险转变成通缩风险，或者货币市场利率攀升威胁到该区脆弱的经济复苏，其会坚决采取行动。

欧央行维持主要利率于纪录低位不变，之后并强化了保持政策宽松的承诺，“坚定地重申”利率料在较长时期内维持在当前或更低水准。

“管理委员会坚决强调，只要有必要将维持宽松的货币政策立场，”欧央行总裁德拉吉表示。此前央行决定维持主要利率于0.25%。

维持利率不变的决定符合外界普遍预期，且本周稍早数据显示，欧元区12月通胀率降至0.8%，德拉吉称这归咎于德国服务业数据出现一次性技术扭曲。

欧央行上次采取政策行动是在去年11月，当时下调主要利率至0.25%。

德拉吉强调，“我们拥有可以动用的若干工具”。不过他承认，该央行本月使用了比此前更加坚定的用词，并确定两种情景或将引发新的政策行动。

“一种是短期货币市场无端收紧，另一种是中期通胀前景恶化，”他在记者会上表示。

欧央行更为温和的基调令欧元最初下跌，但之后反弹，因德拉吉称，猜测央行下次可能动用何种工具是毫无意义的，因这取决于出现哪种情景。

他不愿指明采取与美联储、英国央行和日本央行量化宽松政策类似的直接购买债券举措的可能性，仅表示欧央行将在职责范围内竭尽所能。

摩根大通分析师Greg Fuzesi表示，虽然德拉吉确定了引发行动的两种情景，但“仍然极不清楚欧央行的触发点在哪里”。

“整体而言，我们仍认为欧央行将按兵不动，尽管通胀处于不适宜的低位，”Fuzesi说，“我们还认为只有重大冲击，而非渐进式的冲击才会引发明确反应。”

**危险区域**

一家杂志上周发表的采访中，德拉吉表示需非常小心不要让通胀率长期低于1%并由此滑入“危险区域”。

12月通胀率下滑让一些欧洲央行观察人士更加担心通缩已经在欧元区站稳脚跟。

希腊的物价同比降幅已经达到2.9%。不过德拉吉表示，通缩是指物价长期下滑，与欧元区一些国家必要的内部物价调整还是有区别的。

“目前，我认为并不存在通缩，”他表示，“总体而言，我并不认为现在出现了类似于1990年代日本那样的通缩。”

由于指标利率非常之低，且央行的政策工具接近用尽，因此虽然央行对通胀疲弱感到担心，但进一步放宽政策的门槛提高了。

低通胀并非央行唯一的担忧。贷款稀少且过剩流动性减退也让央行进退维谷。

隔夜过剩流动性已减少将近一半，至1,570亿欧元(2,135.3亿美元)，因银行减少向欧洲央行借款。

下周将恢复欧洲央行三年期贷款的提前还款，意味着将有更多资金流出市场，帮助推高货币市场利率。

德拉吉重申，银行归还欧洲央行贷款是一个正面迹象，并称银行间市场运转改善。但如果银行持有的现金减少，利率将会上升。

欧元区企业贷款在11月以创纪录的速度减少，同时区内企业贷款成本差异扩大，暗示欧洲央行的低利率政策仍未能让所有国家受益。

尽管如此，德拉吉表示，对欧元区经济的信心正在逐步回升，央行的极度宽松货币政策立场最终将对实体经济产生影响。

他没有再说欧元区危机已经过去。

“经济复苏已经开始但仍然疲弱，幅度仍然温和，就像我多次说过的那样，还很脆弱，这意味着从金融到经济，到地缘政治乃至其它政治方面的风险，都有可能轻而易举地破坏这场复苏，”他说道。(完)

(编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/徐文焰/侯向明)

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