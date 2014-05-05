焦点：投资者回流新兴市场 主要选择美元债券

图为2014年1月28日，在伊斯坦布尔透过放大镜看到的土耳其里拉。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦5月2日 -回到新兴市场的投资者往往选择硬通货债券进行投资。受助于高收益和美元升值预期，硬通货债券是今年新兴市场表现最好的资产类别。

提供最权威资本流动数据的国际金融协会(IIF)称，4月全球股市和债市投资者对新兴市场投资250亿美元，2月和3月总共投资550亿美元。

IIF称，4月所吸收资金中的近三分之二流入债市。

另一家机构，追踪共同基金的波士顿EPFRGlobal称，截至4月30日当周，新兴市场债券基金净流入约5亿美元，为连续第五周流入。

但并不是所有新兴市场债券都表现不错。以美元计价的硬通货债券吸纳了近3亿美元资金，但以本币计价的新兴债券则表现不尽人意，比如南非兰特和土耳其里拉债券均再次出现资本净流出，这反映出投资者担心货币走软。

“对于波动最厉害的新兴市场货币债券，投资者不愿在固定收益资产中建立这样的曝险。因此都集中在美元债券，”汇丰全球资产配置主管Fredrik Nerbrand表示。

“这并不意味我们会购买所有新兴市场债券，我建议优先考虑评级较高的债券...”

硬通货债券为今年新兴市场中表现最佳的资产类别，上涨逾5%，打败新兴.MSCIEF及发达.MIWO00000PUS国家的股市表现，以及多数发达市场的高级别及垃圾债券。

在无本币波动风险的情况下，美元计价债券向投资人提供独有的高利率。而美元升值更会推高收益率。

本币债券今年以美元计仅上涨2.8%。(link.reuters.com/pat75v)

银行业者估计，与西方国家可比企业债相较之下，购买新兴国家债券的投资人所取得的收益要高出100-150个基点，达纪录高位水准。

“与美国企业债券相较之下，持有新兴国家可比债券的收益率要高上1%。投资人变得更热衷于进军新兴市场，”标准人寿的新兴市场固定收益主管Richard House指出。

新兴市场信贷利差与美国公债收益率之间的相关系数已转为负值，先前在2月至4月初期间则为正数。(link.reuters.com/qyk98v)

这意味着投资人对美联储撤除刺激措施所造成的后续影响更具信心，后者在今年初曾引发一波庞大的卖压。

“利差的扩大为投资者从美国或西欧信贷市场转向新兴信贷市场大开方便之门，这种可能性仍在历史高位。”巴克莱资本在客户报告中指出，“我们认为，开始出现的稳定态势以及下半年的更好发展，应会鼓励跨境投资者加速买进新兴市场债券产品，这种购买已经在进行中了。”

新兴市场今年已经成功新发了约1,600亿美元的主权债和公司债，反映出投资者在积极追求收益时的强劲买兴。

摩根大通还指出，新兴市场迄今的发债量已经超前于计划，公司发债量已经接近全年预期的一半，政府发债则已经达到全年预期的一半。

“新兴市场的对外发债情况比共同基金资金流更能反映流入新兴市场的资金量，因为共同基金只占整体资产的很小一部分。”美银美林在客户报告中称，“我们看到跨境投资者对于新发债券有强劲的需求，并且他们买进这些资产是为了作为核心配置而加以持有，而非为了借债券发行后上扬之际、通过抛售以求获利。”

新兴市场债券料将很快就获得进一步的资金流入。掌管1.26万亿美元资产的日本公共养老基金，为了调整低收益的国内债券配置策略，正寻求购买新兴市场债，以此多元化投资组合。(完)

(编译 李春喜/龚芳/高琦 审校 白云/王翔琼)

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