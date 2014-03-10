新兴市场面临利差交易解除的阵痛

图为1月28日在伊斯坦布尔拍摄的通过放大镜看到的土耳其里拉硬币和纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦3月7日 -新兴经济体或许将迎来利差交易大规模解除的局面。通过借入低收益货币、投资高收益货币的利差交易，过去五年估计有2万亿美元流入新兴债市。

最新一轮利差交易是二十多年以来的第三轮，估计其规模约是此前一轮的两倍。利差交易资金撤出给债市带来了特定风险，尤其是中国，参与中国企业借贷热潮的投资者将面临汇率和信贷两方面的损失。

投资者要求为不断升温的政治经济风险获取更高补偿，因此尽管新兴市场央行大规模升息来保护本币，可能也不足以阻止利差投资者转移资金。

自从美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2008年底开始通过量化宽松(QE)政策提供廉价资金，新兴市场银行和企业就发行了巨额的外币计价债券，并且从境外银行大规模举债。

根据美银美林数据，截止2013年9月底的五年中，新兴市场发行的海外债券翻了一倍多，达到2万亿美元。到2013年秋天止，包括银行贷款在内，新兴市场从国外共吸引投资达5万亿美元，较五年前增长近2万亿美元。

由此而带来的结果是，投资者快速获取了利润，他们借入美元和欧元等低息货币，再投资于高回报的新兴债市。

一些散户投资者已出脱这些交易，EPFR追踪的债券基金今年迄今已累计损失逾110亿美元，而2013年全年资本流出量为140亿美元。

而进行新兴市场多数利差交易的机构投资者尚未退出该交易。

“从净额基准看尚未出脱，实际上可能已进一步增加。”Lombard Odier投资管理公司策略师SalmanAhmed称。

“这次利差交易更集中于期限较长的公司债，资金流入10年和七年期债券。这样的风险更高，因为其涉及外汇曝险、潜在信用和期限等问题。”

新兴经济体平均利率已自危机后的低位反弹，此前土耳其和俄罗斯等国大举收紧货币政策。但分析师表示，这不太可能激发新一轮利差交易。

“新兴市场利差交易兴起之际，正值发达国家股市表现坚挺。发达市场和新兴市场间出现竞争，”Ahmed称，“你是选择获利为10%且存在政治和外汇风险的利差交易，还是获利为15%而没有这些风险的股市。利差交易可能必须进一步提高获利才能夺回投资者。”

此前新兴市场的利差交易引发过景气循环。首先，由外资银行推动的利差交易，促成了东南亚经济扩张，随后1997年亚洲金融危机爆发，经济扩张结束。

然后，2000年代初建立了规模庞大的日圆利差交易。期间估计有1万亿美元注入大型新兴经济体，之后在2008年迅速回笼。

根据百达财富管理投资长Yves Bonzon，这回已平仓的利差交易资金中，一部分可能转进发达市场的高收益公司债。

“你借入/做空，并对五到七年存续期的发达市场公司债、或是欧元区二线国家债券进行杠杆操作，”他说。“只要有全球资金流动且当地法规允许，就会出现利差交易，那是无可避免的。”

**中国风险**

如果人民币利差交易遭轧平，中国可能是最大的受害者之一。人民币多年来稳步升值之势上周嘎然而止，中国央行放手让人民币创下1994年以来单周最大贬幅。

美国银行称，截至2013年9月的五年间，中资银行和企业以外币发行的债券总计达6,550亿美元，较截至2008年的五年间多五倍。

尚未清偿的外部债券余额也增长五倍，至2,397亿美元。

然而，中国的企业也从影子银行体系借入资金。

截至去年底，中国国内的债市规模为9.3万亿元人民币(1.5万亿美元)，但民间信用市场的真实规模仍不清楚。

这些资金中有一部分是从海外融资。2013年底，位于香港的银行净贷款规模增至相当于香港本地生产总值(GDP)的148%，而2007年该比例仅为18%。

为吸引外国投资者而设计的人民币计价点心债，在仅仅三年多时间内就发展为超过6,000亿元人民币的市场。点心债主要在香港发行交易。

“中国信托业可能产生展期风险，这将逆转中国套利交易暴饮暴食的情况，但融资中有部分是源自海外，”美银美林在一份客户报告中指出。

信用风险也在攀升。中国上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)违约，是公司债市场中首个付息债务违约事件。

若出现美国收益率走高、信托产品监管收紧、人民币进一步升值或走势震荡，都可能触发中国套利交易的解仓。

“有臆测认为他们在清理投机客，” T Rowe Price新兴债券投资专家JeffKalinowski称。“普遍的看法是自由化将带来更大波动性。这将减少套利押注。”(完)

(编译 朱晓军/于春红/张若琪/许娜/石冠兰 审校 田建华/艾茂林/张明钧/王翔琼)

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