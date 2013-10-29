焦点：投行业务营收惨淡料拖累欧洲大行业绩

图为在巴塞尔瑞银门前飘动的瑞士国旗和城市旗帜。 REUTERS/Arnd Wiegmann

* 德意志银行、瑞银集团、渣打银行和莱斯银行集团将公布第三季财报

* 经济表现喜忧参半与监管疑虑将带来压力

* 英国莱斯银行集团料逆势录得获利大增

路透伦敦10月29日 -投资银行业务营收惨淡，经济状况喜忧参半，监管和法律忧虑日增，料将拖累德意志银行(DBKGn.DE)、瑞银集团UBS.VX和渣打银行(STAN.L)这三家欧洲大型银行的业绩。这三家银行将在周二公布财报。

不过英国国内最大银行--莱斯银行集团(LLOY.L)将公布第三季获利大增，得益于英国经济表现改善。

欧洲银行业者固定收益业务的表现预计将与美国同业一样低迷，美国投行固定业务营收平均较上年同期下降15%。这块业务在投行收入中所占比例约为一半。

分析师认为，欧洲银行业者的表现可能更糟，并让外界更加关注德意志银行与瑞银集团收缩并改组旗下投行部门的幅度。

一项路透调查结果显示，德银预计将公布第三季税前获利下滑43%至6.42亿欧元(8.86亿美元)。

德银在9月向投资者发布预警，称第三季投行部门的营收可能大幅下滑，因债券投资产品的销售和交易放缓。该行投资银行部门通常约有55%的营收来自固定收益、外汇和大宗商品。

德银还警告称，将增加提列拨备用于了结法律诉讼。与巴克莱(BARC.L)和瑞银不同，该行尚未就其卷入的全球银行间指标利率操纵案达成和解。

路透调查显示，瑞银第三季料录得净利5.37亿瑞郎(6.006亿美元)。上年同期该行亏损逾21亿，因提列31亿瑞郎重组费用以及8.63亿瑞郎自身债务方面的费用。

去年10月，瑞银在公布亏损的同时拿出一份为期三年的方案，计划逐步退出固定收益业务并裁减10,000名银行人力。

**净息差改善**

此举意味着瑞银集团将专注于服务旗下私人银行的富有客户，但投资者仍在寻求该行取得进展的迹象。

一份路透调查显示，莱斯银行集团(Lloyds)料公布第三季基本税前获利15亿英镑，高于上年同期的8.31亿英镑。该行由政府持股33%，核心业务是向国内经济贷款。

这样的表现反映出净息差的改善以及无力偿还贷款的客户减少。

莱斯银行集团股价今年已上涨69%，接近四年高位，使得政府得以卖出其股票。2008年金融危机期间，政府以205亿英镑出手相救，并因此获得该行股票。

莱斯银行正与英国金融监管机构磋商明年重新开始派发股息的可能性。该行一直在出售资产并缩减国际业务来强化资本金状况，目标是到年底核心一级资本充足率超过10%。

然而，该行可能不得不增加资金拨备，用于因误卖贷款保险及复杂的利率对冲产品而对客户进行赔偿。莱斯银行已经预计将支付73亿用于误卖付款保障保险(payment protection insurance/PPI)赔偿，在同业中最高。

渣打银行(STAN.L)第三季业绩料将疲弱，归因于投行业务艰难、贷款增长放缓，且汇率造成明显拖累，因为印尼和印度卢比走软导致以美元计算的获利减少。

因担忧亚洲成长减缓或导致其脱离长达十年的增长轨道，渣打股价遭受打压，今年已下跌3%，是欧洲表现最差的银行股之一。

渣打曾表示，预计2013年营业利润约为79亿美元，较去年增长15%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛/张若琪)

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