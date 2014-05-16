焦点：欧央行官员称必要时将采取政策行动

图为欧洲央行总部前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 冈斯坦西欧称，欧洲央行决心在必要时迅速采取行动

* 莫尔许称欧央行在研究“多项工具”

* 莫尔许表示负利率是一项备选工具

* 欧洲央行独立调查中预测人士调降通胀预期

* 欧元区第一季经济成长逊于预期

路透柏林/克拉科夫5月15日 -欧洲央行(ECB)决策者表示，该央行正在研究广泛的政策工具，并决心在必要时采取行动，同时其调查的预测人士调降了通胀预期。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周四在克拉科夫表示，欧洲央行在研究“多项工具”，范围比分析师想象的还要广泛。

路透周三报导，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

欧洲央行指标再融资利率目前在0.25%的纪录低位，隔夜存款利率为零。如果其调降存款利率，那么实际上是要针对银行在该央行的存款收取费用。

莫尔许在克拉科夫被问及实施负利率的可能性时，他说：“如果管理委员会做出决定了，这当然是备用选项之一。那是一个可用的工具。”

欧洲央行总裁德拉吉上周说，“管理委员会感到不妨下次采取行动，但之前我们要先看到6月初的央行专业人士预估报告。”

周四欧洲央行一项独立预估专家的调查结果显示，专家们下调其通胀预估，这给欧洲央行更添压力。这项调查和欧洲央行专业人士预估报告并不相同。

“如有必要，我们绝对会迅速行动，而且不排除更进一步放松货币政策。”冈斯坦西欧在柏林说。

欧洲央行周四公布的最新专业预测人士调查(SPF)共访问了欧元区55位产经学界的专业预估人士，结果显示预计2016年消费者物价调和指数(HICP)涨幅为1.5%，低于第一季调查时的1.7%。

**低信贷式复苏**

莫尔许说他赞成加快准备工作，“这样一来我们的工具可随时待命中。”

“但在6月会议之后你就可以明确知道会动用哪一种工具。我们在研究许多选项，”莫尔许说。“我们正在研议的选项范围之大，可能超乎新闻记者甚至分析师所能想的。”

在欧元区发布第一季国内生产总值(GDP)之前不久，莫尔许表示：“现状仍然基本符合我们对经济脆弱复苏的预期。”

数据显示，欧元区第一季经济成长远逊于预估，4月通胀年率为0.7%，仍低于1%，较前月微升。

欧盟统计局估计，包含18国的欧元区经济第一季较前季仅上升0.2%，低于分析师预估的增长0.4%。

“欧元区目前处于信贷减少的复苏中，流向民间领域的信贷水平较低，”冈斯坦西欧在柏林表示。

周三路透报导，熟悉欧洲央行6月计划举措的人士表示，央行措施包括具有针对性的长期贷款操作(长期再融资操作/LTRO)，其附带条件将会是达成增加银行对中小企业放贷的指标。

“我们需要应对的首要需求就是信贷分配。”莫尔许称。(完)

(编译 李爽/李婷仪/朱晓军；审校 徐文焰)

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