焦点：创建资本市场联盟或是欧盟的下一着棋

图为欧元现钞和拉脱维亚硬币。 REUTERS/Ints Kalnins

路透伦敦7月3日 - 欧盟可能寻求加强对金融市场的掌控，以帮助获得资金来促进经济增长。此举可能加剧英国的反欧盟情绪。

银行人士和决策者认为，在欧元区完成打造银行业联盟之后，资本市场联盟被认为是合乎逻辑的举措。

欧洲央行(ECB)将从11月起成为大型银行业者的单一监管者，这不禁令人想问，股市和债市监管各自为政的情况如何才能缓解。

布鲁塞尔所进行的讨论暗示，资本市场联盟还可能推出一系列促进成长和增加就业的重要改革，由新的欧盟执委会负责实施。

执委会拒绝置评，未就此话题作出表态。不过德国银行业人士表示，一高层官员私下和他们谈及此事，称资本市场联盟适用于欧盟全部28国，这和银行业联盟不同。

“此举将带动单一市场进入下一阶段，”布鲁塞尔一欧洲银行人士称。

欧盟执委会正研究办法，以改善公司债市场的流动性，促进私募和证券化，并鼓励公司上市。

“这还只是星星之火，但需要关注，”欧洲议会经济与货币事务委员会前主席鲍尔斯(Sharon Bowles)称。

“要想达到效果，必须放权而非设限，清除障碍而非树立障碍。但我不知道，欧盟执委会的官员们是否所见略同，还是认为应加强监管。”

**羡慕美国模式**

欧盟决策者将羡慕的目光投向大西洋彼岸。美国经济中高达70%的融资源自市场，剩余的来自银行--这个比例几乎和欧洲恰恰相反。

对银行的依赖较少，这有助于美国经济更快地从2007-2009年金融危机中反弹。而同时，欧洲银行业者则减少了放贷，集中精力增强资本缓冲。

欧盟一家主要机构的官员称，欧洲可能不希望完全照搬美国模式，而是找到“中庸之道”，让来自银行和市场的融资更加平衡。

欧洲央行也积极投身这场关于市场联盟的论战。欧洲央行正努力重振证券化市场，即将贷款打包成债券，从而为公司投资融资。

欧洲央行在4月报告中表示，其成为欧元区主要的银行业监管机构，是以银行为主要参与者的市场朝着统一监管迈出的一大步。这项声明引起了英国监管当局的不悦。

央行执委会成员莫尔许则更近一步，在上月提出将银行业同盟范围扩大化的构想，大谈“建立金融市场真正联盟”的好处。

一位发言人表示，欧洲央行支持政策让银行有更多的融资选择，同时可降低市场分化程度。

布鲁塞尔智库Bruegel的分析师Nicolas Veron表示，在一场惨烈的银行业危机之后，深化欧元区资本市场的计划也得到最高层的政治支持。

“这不仅仅和集中监管政策有关，也涉及到如何识别瓶颈问题，”Veron表示。

路透上周了解到的一份欧盟执委会报告草案暗示，可能会要求欧洲证券和市场管理局(ESMA)负责监管市场基础设施和“影子银行”，其中也包括证券化。

“一些监管机构现在相信，随着时间的推移，可能会产生一股推动欧洲行为监管机构成立的力量。”英国的一位银行家表示。

**伦敦警惕**

英国曾在欧盟最高法院对ESMA禁止卖空的权力提出挑战，但未能成功。ESMA若更强大，将对英国金融市场行为监管局(FCA)构成竞争。FCA监管的是欧盟最大的市场。

英国财政部拒绝直接置评，但表示英国曾明确指出，这个将来的执委员会必须考虑如何加强欧洲单一市场。

“这包括欧洲资本市场适当且有效运作，及其他们在发挥欧盟全面增长潜力方面所起的作用，”一位发言人称。

尽管伦敦的金融影响力能够帮助塑造这种框架，但若有任何迹象显示伦敦正在失去独立性，那么在2015年英国大选前都可能令欧洲怀疑主义情绪升温。

英国首相卡梅伦的批评者表示，卡梅伦未能阻止贾克担任该新委员会的主席，可能削弱英国对资本市场联盟的影响力。

英国银行家担心，欧元区成员国会组成“团体”，左右针对欧盟市场规则的投票。英国银行业者协会表示，为了保护所有28个欧盟成员国的单一金融市场，可能有必要做出投票变动。

部分分析师认为，资本市场联盟将利好伦敦的金融区。“这对伦敦金融城来说是巨大机遇，”Bishop说。(完)

(编译 艾茂林/朱晓军/郑茵/杜明霞；审校 王兴亚/白云/于春红)

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