焦点：欧元区考虑希腊是否需要更多债务宽免--消息

图为在伊斯坦布尔拍摄的希腊硬币和欧元现钞。 REUTERS/Murad Sezer

路透布鲁塞尔11月5日 - 欧元区官员表示，欧元区正在考虑希腊是否需要额外的债务宽免，因为希腊经济改革和前景改善已使得相关的考量有所改变。

欧元区官员们对路透表示，一些希腊的伙伴国认为需要重新考虑，但要等到希腊是否能偿还债务的最新分析完成后才能做出决定。

“尚未做出决定，但也不排除这样的可能性，”一位欧元区官员表示。

当初是在两年前做出进一步债务宽免的初步决定，当时欧元区延长到期日并调降纾困贷款的利息。

官员们之后同意，如果希腊能够达成某些条件，而且做出更多必要的努力好让债务得以持续，他们就会考虑提供“进一步的举措和协助”。

希腊财长Gikas Hardouvelis周三对路透表示，关于进一步减免债务的谈判，将在希腊救助计划的最终评估完成之后开始。这项评估计划在12月完成。

希腊政府官员表示，希腊不知道欧元区是否在重新考虑该国的需求，并称应该根据承诺向希腊提供债务减免。

“关于债务减免措施的协议当时并不是一项紧急解决方案，而是对完成任务的国家的一种奖励。从这点出发，而且数据也显示我们正在取得成功，所以必须根据当时达成的协议，继续推进债务减免谈判，”一名官员对路透表示。

希腊在2013年实现了基本预算平衡，比计划提前一年，而且今年也将超额完成基本预算盈余目标。

对于这些进展，欧元区曾考虑进一步减免希腊第一批双边贷款的利息，并把第二批贷款的平均期限从32年延长到50年左右。

但欧元区官员表示，必须考虑欧元区和希腊经济形势的变化。

“实际情况与2012年11月做出承诺时相比已经有很大的变化，”另一位欧元区官员在谈到放宽希腊贷款条件的承诺时说道。

“在现有的安排下，没有理由说希腊债务不可持续，而是可持续性非常强。”

**尚未谈及债务宽免问题**

欧元区官员表示，债务宽免并非其与希腊政府就如何退出救助计划进行谈判的中心议题。只有在该谈判结束后，才会讨论进一步宽免债务的问题。

在周四的欧元区财长会议前接受路透采访时，Hardouvelis表示其预期下个月将可达成协议，希腊政府仍将能够在监督有所放宽的情况下，从欧元区获得部分资金。

欧盟执委会最新预估显示，希腊今年的债务与国内生产总值(GDP)之比将达到175.5%的峰值，2016年降至157.8%。

“如果看一下在设计当前救助计划时所作的债务可持续性路径，会发现当时的设想是，希腊现在已经走上了债务可持续的道路，而且将在无需进一步帮助的情况下继续走下去，”第三位欧元区官员指出。

“没有什么确实的理由在贷款期限或利率方面作出更多让步。”

另一位希腊政府官员则表示，希腊需要债务宽免，“并非因为我们没有它不行，而是由于这是我们取得成功后应得的奖励。”(完)

(编译 戴素萍/张涛/徐文焰；审校 孙茉莉/白云)

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