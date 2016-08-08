投资焦点：英国决定退欧后 侧重新兴市场的欧洲股票或持续上扬

路透伦敦8月5日 - 侧重新兴市场的欧洲股票劲扬，推动部份股票价格逼近纪录高位；但押宝股价不会续涨或许言之过早，因许多聚焦于发达市场的其他欧洲股票前景黯淡。

俄罗斯及巴西等国经济成长前景惨淡，导致着眼于新兴市场的欧洲股票人气低迷，但这种情况在去年有所改观，在投资人气骤然反转后，已转而成为投资亮点，反观其他欧洲企业获利则普遍低落。

汤森路透数据显示，依据当前的预估，欧洲企业合计在过去五年中将第四年呈现无获利增长的状态。

英国公投决定退欧令这样的前景进一步蒙阴，暗示侧重新兴市场的股票可能进一步延续超群走势，譬如阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)、帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)和嘉士伯(CARLb.CO)，他们的股价均接近记录高位。

“对新兴市场的总体看法，尤其是对俄罗斯的看法已经改变，”Kames Capital投资交易主管Adrian Fitzpatrick说。

“走势向好时变得健忘的市场，对该地区抱有相当乐观的看法，而关注焦点已经转向其它问题。”

过去一年中，阿迪达斯股价大涨131%，嘉士伯则从去年夏季的低点上涨逾55%。

芬兰轮胎制造商Nokian(NRE1V.HE)从2014年触及的低点上涨逾80%，该公司在俄罗斯的销量约占其总销量的三分之一。2014年，乌克兰亲俄总统倒台，导致俄罗斯与西方之间爆发自冷战以来最严重的对峙，由此引发的制裁令俄罗斯经济陷入困境。

与此同时，泛欧STOXX 600指数自去年8月来下挫逾15%。

这样的鲜明对比也出现在备受冲击的欧洲银行板块中，汇丰(HSBA.L)与渣打银行(STAN.L)等业务重心放在新兴市场的欧洲银行，表现也明显更为出色。

**新兴市场消费者业务**

“客户对新兴市场的兴趣正在升温，”瑞士信贷全球股市策略主管Andrew Garthwaite表示。

他指出，比起其他发达地区，欧洲企业对新兴市场的依赖程度远高出许多。他说自己仍然推荐客户买进这类企业的股票--不过他提醒要小心那些中国销售比重超过15%的欧洲企业。

表现出色的个股大多侧重于消费者业务，因为在整体成长速度放缓的情况下，新兴市场的个人支出表现相对持稳。这类股票的派息也相对较高。

“新兴市场国家通常经济较有活力，有年轻的劳动力及增长迅速的中产阶级，那创造出令人振奋的长期投资机会。”Hargreaves Lansdown资深分析师Laith Khalaf表示。

“政治背景是许多新兴经济体的风险之一，但在经历欧元区债务危机及英国脱欧公投后，我们还是别假装发达市场不会受政治干预的影响了吧。”

但在先前一波强劲涨势后，一些分析师表示，部分股票的估值可能已走在基本面之前了，尤其是能源类股。

“新兴市场的力道受到外部因素的推动，多过受新兴市场基本面改善的影响。”法巴富通全球市场(BNP Paribas Fortis Global Markets)研究主管Philippe Gijsels指出。

“这也使得俄罗斯资产当前的涨势根基不稳，尤其是在油价继续下跌时；鉴于当前油市供应过剩，因此那样的涨势令人觉得不可思议。”

侧重新兴市场的欧洲消费类股表现优异：

reut.rs/2aJk1W2

欧企EPS预估：

reut.rs/2553txN

(完)