焦点：通胀将左右美联储2014年决策

路透旧金山/纽约1月12日 -今年对美国货币政策决定者来说，一直疲弱不振的通胀将是关键，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主要官员也不理解为什么通胀率维持在低位这么久，而且对于如何应对这一问题也莫衷一是。

去年美联储纠结于何时开始缩减大规模购债举措，注意力主要在失业率上。美国经济衰退期间失业率一路升至10%，之后迄今为止下降速度非常缓慢。

上月美联储决策者对就业市场有了足够的信心，终于决定开始缩减刺激。周五公布的数据显示，12月失业率降至五年低点6.7%，不过就业岗位增幅为三年来最低。就业增长速度放缓主要归因于天气恶劣，一些分析师称，美联储将继续按计划在今年年底前结束购债。

但难题是，过去两年多数时候通胀一直呈下降趋势，美联储所看重的通胀率指标11月仅为1.1%。

通胀率在美联储2%目标下方停留时间越长，至少部分决策者就会越加担心，这或许表明经济复苏没有看起来那么强劲。理论上讲，随着就业市场改善，通胀率应该上升。

“对于通胀问题，我们还有很多地方都不了解，”Eaton Vance投资组合经理人EricStein说。“我想这无疑让他们感到沮丧。”

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和芝加哥联储总裁埃文斯都曾提到持续低通胀“让人迷惑”，并警告这种情况持续时间越长，就越有可能表明经济状况出了什么岔子。

“多数人假定这是暂时现象，但(通胀率)回归2%拖得越久，我们就越担心有什么事情未完全反映在我们的模型中，”罗森格伦本周对路透表示。

**国内外通胀趋势均令人忧虑**

但是理解也好，不理解也好，通胀数据就是关键。

全球最大债券基金的经理人--太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在每月致投资者的信件中表示，联储密切关注的美国商务部个人消费支出(PCE)物价指数是“分析2014年美联储政策的关键月度指标”。

除了美联储最关注的核心PCE数据外，没有多少迹象显示美国或其他国家的物价存在上涨压力。

美国商务部表示，11月商品价格同比连续第四个月下跌，耐用品(耐久财)价格较上年同期下降近2%，创近三年来最大同比降幅。

此外，从美国零售商近期的言语中可以看出，本假日购物季期间许多零售商是靠着打折来吸引消费者。

而这不是美国独有的问题。

欧元区12月通胀较上月意外下滑，增添了欧洲央行在支持区内经济复苏同时避免通缩的难度。

葛罗斯指出，“距离加息还有一段很长的路要走...”，并预计美联储只有到2016年才能开始加息。

即将接棒贝南克的叶伦一直都特别关注通胀过低所带来的风险，其曾在1996年美联储决策会议上阐明道，若通胀率低于2%，“名义刚性将开始产生影响”，从而推升永久失业率。

她当时辩称，必须达到一定程度的通胀，比如说2%，以润滑经济并推动失业率下降。作为美联储沟通委员会的负责人，叶伦推动美联储两年前将2%的通胀率确定为明确的政策目标。

对叶伦而言，高失业率是无法接受的。她在去年的确认提名听证会上表示，“长期失业给家庭尤其带来痛苦，使失业人群承受巨大艰辛并增加了生活成本，也给他们的婚姻带来压力。”

芝加哥DRW的分析师LouBrien认为，叶伦对失业问题的关注、以及意识到通胀过低可能是导致失业问题的一个因素，这就是为什么“通胀今年是叶伦和美联储的关键着力点。(今年)就业市场并非不重要，只是对他们的决策而言重要性下降。”

**通胀回升也有不利一面**

另一方面，如果通胀真的开始向2%回升--许多货币决策者预期一定会回升，那么允许美联储耐心撤回刺激政策的余地就会减少。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔，周四晚间在一次会议上表示，希望美联储扩大而不是缩减刺激政策力度。

他表示，美联储“未能有效兑现”维持通胀率在2%的承诺，通胀继续保持在低位，这个事实将允许美联储扩大刺激力度。

包括强硬派堪萨斯联储总裁乔治在内的一些决策者认为，目前通胀数据偏低是异常现象，原因在于医疗保健成本低于往常、物价指数计算方式变更以及低进口物价。

乔治认为，真正的危险在于，如果美联储继续扩大目前已接近4万亿美元的资产负债表，可能为将来的高通胀埋下祸根。

而其他人则相信，比如旧金山联储总裁威廉姆斯这样的中间派，通胀“明显已经触底”。他被认为与叶伦立场相近，叶伦在担任旧金山联储总裁期间是他的领导。

虽然罗森格伦和埃文斯质疑通胀究竟为何如此之低，但他们仍预计未来几年通胀率将重新升至2%。

“由于2013年通胀率意外偏低，因此2014年对委员会而言，通胀仍将是一个不确定因素，”圣路易斯联储总裁布拉德周五表示。尽管如此，他预计今年通胀率将小幅升至1.6%左右。

叶伦在参议院确认对她提名后的唯一一次采访中暗示，她赞同这一观点。

“经济复苏的速度之慢让人沮丧，但我们在降低失业方面仍然取得进展，预计通胀率将向2%的长期目标水准回升，”叶伦周一对时代杂志表示。就在同一天，她出任美联储主席的提名获得参议院的最终批准。(完)

(编译 李爽/郑茵/许娜/李春喜 审校 张涛)

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