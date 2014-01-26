一周经济焦点：美联储会议和欧元区通胀数据

图为欧洲央行总部外的欧元标识。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透布鲁塞尔1月26日 -未来一周，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将成为市场焦点。由于美国经济改善，市场广泛预计美联储将继续缩减购债规模，但此举也导致新兴市场大跌。

上周全球投资者撤离发展中经济体的资产，让阿根廷、土耳其和乌克兰深受打击。投资者愈发担忧中国经济增速放缓和美国货币政策收紧，以及这些新兴国家自身存在的问题。

美联储决策者预计将在1月28-29日会议上确认收紧政策的趋势，尤其是这将成为伯南克的最后一次会议。其后叶伦将接任伯南克成为美联储新主席。

美联储基本肯定会再度缩减100亿美元月度购债规模，从目前的750亿美元降至650亿美元。

美联储亦可能保持其精心措辞的宽松货币政策信息不变，尽管失业率大幅下滑令一些人质疑该承诺还能保持多久。

法国兴业银行的Benoit Anne写道：“问题是投资者不再相信美联储会在未来更靠后的时间才实行适度紧缩利率。”

“要么美联储就此来设法重建可信度，从而使得全球新兴市场有可能寻获一些喘息空间，要么我们就会陷入全面崩塌。”他补充道。

一些人认为全面崩盘已经开始，阻止资金撤离新兴市场股票的干预效果甚微，今年迄今新兴市场股票资金外逃总计近40亿美元。

阿根廷披索上周四遭遇该国2002年金融危机以来的最大单日跌幅。该国央行去年动用了逾30%的储备干预市场，现已放弃了干预披索贬值。

土耳其里拉兑美元周五触及纪录低点，尽管该国央行花费估计30亿美元以试图支撑其货币。

据信周五采取干预措施守卫本币的央行还包括印度、台湾及马来西亚。俄罗斯在投放3.5亿美元进行干预后，再次调整了卢布交易区间。

**欧元区通缩？**

在后危机时期的欧洲，欧盟及欧元区财长将在布鲁塞尔开会，不过会议料仅仅是月度盘点，不会推出什么重大决策。

欧洲的重头戏可能是周五出炉的1月通胀率初值。在通缩担忧促使欧洲央行(ECB)11月降息后，该指标备受关注。

分析师普遍预测1月通胀年率从去年12月时的0.8%上升到0.9%。

德国消费物价数据将于周四公布，将为周五的欧元区通胀数据提供一些线索；同日美国将公布2013年第四季国内生产总值(GDP)数据。

“我认为这周数据将相对令人安心...美国GDP数据相当强劲，预计约为3%，而欧元区的通缩忧虑也许会略有减轻，”ING的资深分析师James Knightley表示。

相反，德国商业银行认为，物价将保持下滑趋势。它预测2月通胀率将从1月的0.7%下降到0.6%。

“欧元区通胀率是本周的重要数据...1月对于我们低于平均水准的预测来说将是重要考验，”首席分析师Joerg Kraemer表示。

最后，继最近一批信用评级报告出炉后，评级机构未来两周将喘口气。将在下周出笼的只有标准普尔对斯洛伐克和穆迪对两个欧盟求援基金的评估。

**中国春节**

在亚洲，中国将迎来春节假日，告别蛇年进入马年。商业活动从1月31日起暂停，2月7日起正式重启。但是对很多人来说，2月10日才会真正回到工作岗位。

上周四，汇丰/Markit联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。数据说明，2013年底温和放缓的走势持续到了2014年初。

1月制造业PMI终值将于周四发布，官方制造业PMI预计在周六出炉。

官方制造业PMI料将同样显示的负面趋势，尽管绝对数值较高，因其主要调查的是境况稍好的大型国有企业。而汇丰调查的主要是规模较小的私营企业。(完)

(编译/审校 孙茉莉/王新亚/张涛/朱晓军/徐文焰)

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