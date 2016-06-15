热点聚焦：美联储企图挣脱全球低利率困局 然面临苦战

2011年1月26日，图为在华沙拍摄的美元纸币上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透华盛顿6月14日 - 美国中性利率仍停留在近零水准的证据，可能比预期更加明显地拖慢美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐，决策官员将难有施展空间，一直到全球需求或其他因素提高中性利率水准。

虽然中性利率的实际水准难以精确估算，但它代表的是货币政策不会刺激也不会压抑支出与投资的水准，因此，要评估联邦基金利率的特定水准究竟是在刺激或压抑经济时，中性利率就是个关键指标。

由于美联储仍在试图刺激支出、投资及聘雇活动，若中性利率水准偏低，则美联储的行动空间便更加有限。

在网路上发布的美联储估值显示，即使劳动市场趋紧，且经济增速持续高于趋势水准，过去几年中性利率的走势并没有什么一致性，不符合原先预期中性利率会随着美国经济扩张而上升的看法。

官员提出各种可能的解释，但结果还是一样：在决策官员确定中性利率走高之前，联邦基金利率实际上在2%甚至更低水准面临上限。

如果搭配通胀率2%(美联储的目标水准)，如此一来，“实质”联邦基金利率便是零。如果通胀率维持低于目标的水平，联邦基金利率的上限也会跟着降低。

这远低于1990年代以来联邦基金利率平均3.5%-4%的水准，多名现任及前任美联储官员表示，这意味着美联储将对每次行动格外审慎。

这还意味着美联储有可能不得不将利率维持在近零水平，甚至更有可能在下行趋势中回归非常规政策；那势必将引发有关是否需要通过上调通胀目标来推高整体利率结构的讨论。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)和美联储主席叶伦在近期的讲话中都提到，较低的中性利率是由多种因素促成，包括美国人口老龄化、生产率疲弱、全球需求低迷等，这些将限制美国利率上升，直到全球其它地区经济也复苏。

不过，美联储官员倾向于将较低中性利率的情况视作一个周期性问题，认为随着经济的持续复苏，这个问题终将消失。

“现在看来，中性利率在未来一段时间内恐将保持在历史低位，”布雷纳德在本月稍早说道，“如果情况果真如此，那就意味着我们现在要比之前所认为的更加接近中性水平，也就是说正确的政策路径或许应当是更为渐进更为小步伐的微调。”

美联储已经不止一次的受全球经济形势影响而偏离其升息计划，预计在本周会议上将会再次推迟升息，部分是因为要等待英国脱欧公投的结果。

但近期的经济数据和美联储有关中性利率的讨论，都显示出全球低利率环境和疲弱增长正给美联储带来更长期的影响，或将抑制美联储试图回购常规货币政策的种种努力。

根据叶伦与其他决策者在讨论中性利率时总是提及的经济模型，当前环境已经成熟，允许中性利率上升，使美联储有空间来上调利率。

这一模型估计，经通胀调整的美国经济规模在不到两年前就已超过潜在经济规模，正“产出缺口”一直在扩大。这个模型是由旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和美联储货币事务部门主管Thomas Laubach开发的。

一般来说，产出缺口扩大将导致对中性利率的预估上升。然而，自2014年美国经济规模超出潜在规模以来，该模型对中性利率的预估一直低于零，只有今年第一季除外。

叶伦近期在费城的讲话稿中，一个脚注提到她认为“国外增长持续低迷、美元汇率高企、家庭组建率较低以及疲软的生产率增长”是导致中性利率较低的主要原因。

**公债收益率跌至负值**

在美联储正在考虑何时再度升息时，本周出现的情况显然是对其不利的。德国10年期公债收益率本周跌至负值，导致其和美国10年期公债收益率之差逼近欧元诞生以来的高点。

这一无风险收益率之差以及美国相对于欧洲和日本的总体表现，推动美元上涨，并抑制了美国出口，可能已导致美国制造业雇聘近来放缓，这些因素都可能压低中性利率。

而若美国上调利率，可能会强化上述趋势，从而可能导致美联储在欧洲和日本也上调负利率之前只能摸索前行。而距离欧洲和日本这样做或许还有很长一段时间。

“如果在推进利率正常化的道路上碰到国际形势恶化或波动加剧，导致美元飙升，资本流动扰乱整个世界，这些都影响到通胀和就业增长，那么他们就真的要应对一个基本面问题了，”约翰.霍普金斯大学教授、前美联储顾问Jon Faust说。

美元指数、10年期德国和美国公债收益率之差图表：tmsnrt.rs/1Ui1H7P

中性利率走势图表：tmsnrt.rs/1Yqbhsf(完)